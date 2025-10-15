Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое

В жарких саваннах Южной Африки есть птица, чьё глухое "уханье" можно услышать за километры. Её голос сравнивают с раскатами грома, а вид — с воплощением древнего духа степей. Это кафрский рогатый ворон (Bucorvus leadbeateri) — редкий гигант из семейства птиц-носорогов, который совсем не родственник привычных нам ворон.

Кафрский рогатый ворон

Птица, которая ходит, а не летает

Большинство птиц-носорогов предпочитают жизнь в кронах тропических деревьев, питаясь фруктами и насекомыми. Но кафрский рогатый ворон живёт по другим правилам. Он выбирает открытые пространства саванны и большую часть времени проводит на земле, степенно шагая по траве.

Сильные лапы позволяют ему уверенно двигаться по горячему песку и камням, а длинный клюв помогает добывать еду из нор и щелей. Рацион внушительный: от многоножек и скорпионов до ящериц, змей, мангустов и даже падали.

Размер взрослой птицы достигает 120-130 сантиметров, а размах крыльев — почти двух метров. Несмотря на внушительные размеры, летает она неохотно, предпочитая степенно расхаживать, как пехотинец в чёрных доспехах.

Семья как у волков

Главная особенность вида — социальная структура. В отличие от большинства пернатых, которые объединяются в временные стаи, кафрские рогатые вороны живут устойчивыми семейными группами.

В центре такой группы — самец и самка. С ними живут дети нескольких поколений, но остаются только сыновья — дочери покидают родной дом, чтобы искать себе партнёра и территорию.

Эти группы напоминают не птичью стаю, а настоящую прайд или волчью семью, где все заботятся о потомстве, делятся пищей и даже защищают гнездо вместе.

"У них удивительно развитое чувство коллективизма — редкость для птиц. Кажется, будто перед нами сообщество с чёткой иерархией", — отметил орнитолог из Университета Претории, Джеймс Лаури.

Партнёрство на десятилетия

Кафрские рогатые вороны формируют постоянные пары и остаются вместе на всю жизнь. Самка откладывает обычно два яйца, но выживает одно птенец — второй служит "страховкой" на случай неудачи. Остальные члены семьи помогают родителям кормить малыша, пока он не окрепнет.

Гнёзда эти птицы устраивают в дуплах старых баобабов или на скалах, нередко возвращаясь к ним год за годом. Самец заботливо охраняет партнёршу во время кладки и приносит ей пищу.

"Ворон может быть суровым на вид, но в поведении пары чувствуется привязанность. Они буквально разговаривают друг с другом — короткими басовыми звуками, похожими на удары барабана", — рассказал исследователь дикой природы Майкл Хьюз.

Голос, который слышен за километры

Именно голос сделал кафрского рогатого ворона легендой Африки. Его низкий звук напоминает раскаты грома и слышен на расстоянии до трёх километров. За это африканские народы прозвали его "птицей-громом".

Во многих племенных мифах считается, что появление этих птиц предвещает дождь или перемены в погоде. А если ворон "поёт" над саванной в вечерние часы — значит, скоро прольётся долгожданная влага.

Сравнение: рогатые вороны и тропические носороги

Характеристика Кафрский рогатый ворон Тропические птицы-носороги Место обитания Саванны Южной Африки Тропические леса Азии и Африки Основной рацион Мелкие животные, падаль Фрукты и ягоды Образ жизни Наземный, семейный Древесный, одиночный Размер До 130 см В среднем 60-80 см Голос Громкий, низкий, "раскатистый" Короткие призывные звуки

FAQ

Почему кафрского ворона называют рогатым

Из-за костного нароста над клювом, напоминающего маленький рог.

Он умеет говорить, как попугай

Нет, но способен подражать звукам животных и человеческой речи на уровне отдельных интонаций.

Чем отличается от обычного ворона

Кафрский рогатый крупнее, имеет красное горло и живёт не в стаях, а в семейных группах.

Мифы и правда

Миф: рогатые вороны приносят несчастье.

Правда: в африканских культурах они символизируют дождь и плодородие.

Правда: она питается мелкими животными и падалью, избегая контакта с человеком.

Правда: на гнёзда нападают орлы и шакалы, поэтому птицы держатся группами.

Три интересных факта

Кафрский рогатый ворон — крупнейшая птица-носорог на планете.

Голос этой птицы используется в кино для передачи "звуков джунглей" — его записывали для фильмов о природе.

В некоторых зоопарках мира эти вороны живут до 50 лет и сохраняют моногамию всю жизнь.

Исторический контекст

Первые научные описания вида появились в XVIII веке, когда экспедиции из Европы достигли Южной Африки.

В XX веке из-за охоты и сокращения саванн численность кафрского ворона резко упала, и вид был внесён в Красный список МСОП.

Сегодня его популяция сохраняется благодаря программам национальных парков Южной Африки и Ботсваны.