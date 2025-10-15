В этом доме всё решает пёс: гигант весом 82 килограмма превратил хозяйку в свою ассистентку

Он шагает по улицам, как хозяин квартала, собирая взгляды прохожих и улыбки детей. Пятилетний аляскинский маламут по кличке Мэл (Mal) стал настоящей легендой в британском городе Борн. Весом в 13 стоунов — почти 82 килограмма — он больше похож на маленького пони, чем на собаку. Но его хозяйка уверяет: за внушительным телосложением скрывается мягкое сердце.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аляскинский маламут

Пушистый ком, который не остановился расти

Когда Эми Шарп и её семья выбирали щенка, они искали друга — не рекордсмена. После смерти старого хаски дом опустел, и они решили взять маламута — породу с северным характером и огромным запасом энергии.

"Мы думали, что он вырастет крупным, но не до таких масштабов! Его ошейник теперь больше, чем чей-то ремень", — смеётся Эми.

Всё началось с обычного щенка — пушистого, непоседливого и трогательно неуклюжего. Но уже через несколько месяцев поводки и шлейки приходилось менять одну за другой. К двум годам стало ясно: Мэл вырос почти вдвое больше стандарта своей породы.

По данным Alaskan Malamute Club of the UK, средний вес взрослого маламута — 34-39 килограммов, что делает Мэла почти двукратным чемпионом по массе.

Характер и сила северного зверя

Сегодня Мэл живёт обычной жизнью домашнего питомца, но его энергия напоминает о корнях. Предки этих собак тянули сани по льдам Аляски, перевозили грузы и спасали людей в пурге.

"Когда мы гуляем, все спрашивают: "Так кто кого выгуливает?” — улыбается Эми. — Люди буквально останавливаются на дороге и смотрят на нас с открытым ртом".

Эми говорит, что упрямство и независимость в нём неистребимы. Если Мэл решил, что прогулка окончена, никакие уговоры не помогут.

"Сдвинуть его невозможно. Соседи выходят помочь, зовут — а он лежит и делает вид, что не слышит", — рассказывает Эми.

Добряк в шкуре гиганта

При всей своей силе Мэл — ласковый и спокойный пёс. Он обожает детей, мягко принимает угощение и особенно радуется кусочку сыра — любимому лакомству.

Но забота о нём требует усилий. Его густая двойная шерсть, предназначенная для арктических морозов, нуждается в регулярном уходе.

"Грумеры один за другим отказывались брать его — он слишком большой. Пришлось писать пост в соцсетях с просьбой помочь. В итоге мой Мэл стал звездой соцсетей", — смеётся Эми.

После этого её история разошлась по соцсетям: сотни людей писали слова поддержки, делились фотографиями и даже предлагали помощь. Так Мэл стал не просто домашним любимцем, а местным героем Борна.

Порода, созданная Арктикой

Аляскинские маламуты — потомки собак народа малемьютов, живших в северной части Аляски, в районе залива Коцебу. Эти животные были незаменимыми спутниками в условиях холода и ветров: они тянули нарты, охраняли жильё и согревали хозяев в снежные ночи.

"Маламут — это внедорожник среди северных собак. Он силён, красив, но требует постоянного ухода и твёрдого характера хозяина", — пояснила представитель Alaskan Malamute Club of the UK Джоан Шихан.

Она отмечает, что тем, кто мечтает о таком питомце, стоит заранее привыкнуть к шерсти — её будет везде:

"В кровати, на одежде, в еде — с этим нужно просто смириться", — добавляет Джоан Шихан.

Как ухаживать за маламутом

Регулярный груминг: расчёсывайте собаку минимум трижды в неделю, особенно в период линьки. Подойдут щётки с металлическими зубьями и фурминатор.

расчёсывайте собаку минимум трижды в неделю, особенно в период линьки. Подойдут щётки с металлическими зубьями и фурминатор. Активные прогулки: два часа в день — минимум. Лучше чередовать бег, игры и обучение командам.

два часа в день — минимум. Лучше чередовать бег, игры и обучение командам. Сбалансированный рацион: корма с высоким содержанием белка, лососевое масло для шерсти и витамины группы B.

корма с высоким содержанием белка, лососевое масло для шерсти и витамины группы B. Психологическая нагрузка: порода умная и скучает без задач. Используйте интерактивные игрушки и обучение трюкам.

порода умная и скучает без задач. Используйте интерактивные игрушки и обучение трюкам. Пространство: маламуту тесно в квартире — лучше частный дом или хотя бы ежедневные выезды на природу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать маламута только из-за внешности.

Последствие: без опыта хозяин может не справиться с упрямством и энергией.

Альтернатива: посетить питомник, пообщаться с заводчиками и взрослыми собаками.

Ошибка: мало двигаться с собакой.

Последствие: от скуки пёс начнёт грызть мебель и копать пол.

Альтернатива: активные прогулки и игры на выносливость.

Ошибка: игнорировать уход за шерстью.

Последствие: колтуны и проблемы с кожей.

Альтернатива: груминг, сушилка и спрей-кондиционер.

А что если маламут живёт в городе

Городская жизнь для северной собаки возможна, если владелец готов к дисциплине. Главное — режим, движение и внимание. При нехватке активности маламут быстро скучает, но если включить его в повседневную жизнь семьи, он станет надёжным партнёром и сторожем.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы Ум, сила и преданность Требует много пространства Прекрасный компаньон для активных людей Сильно линяет круглый год Харизматичный, эффектный внешний вид Может быть упрямым и громким

FAQ

Как часто купать маламута

Раз в 2-3 месяца, иначе смывается защитный слой шерсти.

Можно ли держать маламута в квартире

Да, но только при условии ежедневных длительных прогулок и постоянного общения.

Что лучше: хаски или маламут

Хаски легче, подвижнее и менее упрям, а маламут сильнее и устойчивее к холоду.

Мифы и правда

Миф: маламут опасен из-за размеров.

Правда: эти собаки крайне дружелюбны, но требуют уважения и обучения.

маламут опасен из-за размеров. эти собаки крайне дружелюбны, но требуют уважения и обучения. Миф: маламуты подходят ленивым людям.

Правда: это не диванная порода — без активности собака несчастна.

маламуты подходят ленивым людям. это не диванная порода — без активности собака несчастна. Миф: их можно стричь летом.

Правда: нельзя — двойная шерсть регулирует температуру тела.

Три интересных факта

Маламуты не лают, а "поют" и издают звуки, похожие на речь.

Один взрослый маламут способен тянуть до 500 кг груза в упряжке.

Эта порода — одна из древнейших в мире, старше сибирских хаски.

Исторический контекст

Первые упоминания о маламутах относятся к народу малемьютов (эскимосов), населявших северо-запад Аляски.

Во время золотоносной лихорадки в конце XIX века маламуты использовались для доставки продовольствия и снаряжения.

В Великую Отечественную войну эти собаки помогали спасателям и участвовали в поисковых операциях в Арктике.