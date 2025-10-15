В этом доме всё решает пёс: гигант весом 82 килограмма превратил хозяйку в свою ассистентку

Он шагает по улицам, как хозяин квартала, собирая взгляды прохожих и улыбки детей. Пятилетний аляскинский маламут по кличке Мэл (Mal) стал настоящей легендой в британском городе Борн. Весом в 13 стоунов — почти 82 килограмма — он больше похож на маленького пони, чем на собаку. Но его хозяйка уверяет: за внушительным телосложением скрывается мягкое сердце.
Когда Эми Шарп и её семья выбирали щенка, они искали друга — не рекордсмена. После смерти старого хаски дом опустел, и они решили взять маламута — породу с северным характером и огромным запасом энергии.
"Мы думали, что он вырастет крупным, но не до таких масштабов! Его ошейник теперь больше, чем чей-то ремень", — смеётся Эми.
Всё началось с обычного щенка — пушистого, непоседливого и трогательно неуклюжего. Но уже через несколько месяцев поводки и шлейки приходилось менять одну за другой. К двум годам стало ясно: Мэл вырос почти вдвое больше стандарта своей породы.
По данным Alaskan Malamute Club of the UK, средний вес взрослого маламута — 34-39 килограммов, что делает Мэла почти двукратным чемпионом по массе.
Сегодня Мэл живёт обычной жизнью домашнего питомца, но его энергия напоминает о корнях. Предки этих собак тянули сани по льдам Аляски, перевозили грузы и спасали людей в пурге.
"Когда мы гуляем, все спрашивают: "Так кто кого выгуливает?” — улыбается Эми. — Люди буквально останавливаются на дороге и смотрят на нас с открытым ртом".
Эми говорит, что упрямство и независимость в нём неистребимы. Если Мэл решил, что прогулка окончена, никакие уговоры не помогут.
"Сдвинуть его невозможно. Соседи выходят помочь, зовут — а он лежит и делает вид, что не слышит", — рассказывает Эми.
При всей своей силе Мэл — ласковый и спокойный пёс. Он обожает детей, мягко принимает угощение и особенно радуется кусочку сыра — любимому лакомству.
Но забота о нём требует усилий. Его густая двойная шерсть, предназначенная для арктических морозов, нуждается в регулярном уходе.
"Грумеры один за другим отказывались брать его — он слишком большой. Пришлось писать пост в соцсетях с просьбой помочь. В итоге мой Мэл стал звездой соцсетей", — смеётся Эми.
После этого её история разошлась по соцсетям: сотни людей писали слова поддержки, делились фотографиями и даже предлагали помощь. Так Мэл стал не просто домашним любимцем, а местным героем Борна.
Аляскинские маламуты — потомки собак народа малемьютов, живших в северной части Аляски, в районе залива Коцебу. Эти животные были незаменимыми спутниками в условиях холода и ветров: они тянули нарты, охраняли жильё и согревали хозяев в снежные ночи.
"Маламут — это внедорожник среди северных собак. Он силён, красив, но требует постоянного ухода и твёрдого характера хозяина", — пояснила представитель Alaskan Malamute Club of the UK Джоан Шихан.
Она отмечает, что тем, кто мечтает о таком питомце, стоит заранее привыкнуть к шерсти — её будет везде:
"В кровати, на одежде, в еде — с этим нужно просто смириться", — добавляет Джоан Шихан.
Ошибка: брать маламута только из-за внешности.
Последствие: без опыта хозяин может не справиться с упрямством и энергией.
Альтернатива: посетить питомник, пообщаться с заводчиками и взрослыми собаками.
Ошибка: мало двигаться с собакой.
Последствие: от скуки пёс начнёт грызть мебель и копать пол.
Альтернатива: активные прогулки и игры на выносливость.
Ошибка: игнорировать уход за шерстью.
Последствие: колтуны и проблемы с кожей.
Альтернатива: груминг, сушилка и спрей-кондиционер.
Городская жизнь для северной собаки возможна, если владелец готов к дисциплине. Главное — режим, движение и внимание. При нехватке активности маламут быстро скучает, но если включить его в повседневную жизнь семьи, он станет надёжным партнёром и сторожем.
|Плюсы
|Минусы
|Ум, сила и преданность
|Требует много пространства
|Прекрасный компаньон для активных людей
|Сильно линяет круглый год
|Харизматичный, эффектный внешний вид
|Может быть упрямым и громким
Раз в 2-3 месяца, иначе смывается защитный слой шерсти.
Да, но только при условии ежедневных длительных прогулок и постоянного общения.
Хаски легче, подвижнее и менее упрям, а маламут сильнее и устойчивее к холоду.
