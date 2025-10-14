Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

У побережья Корнуолла британский рыбак сделал открытие, которое поразило даже морских биологов. Во время обычной рыбалки на акул в заливе Фалмут ему попалась чрезвычайно редкая глубоководная рыба — атлантический затонувший окунь (Polyprion americanus). Этот вид считается живым реликтом доисторических эпох и известен тем, что способен пожирать акул целиком.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Атлантическая затонувшая рыба в океане

Неожиданный улов

Рыболов и видеоблогер Оуэн Мейтс, автор канала Kayak Fishing Cornwall, не ожидал, что день превратится в сенсацию. Вместе с друзьями он вышел в море в десяти милях от берега, чтобы ловить синих акул, но вместо них из глубины поднялся странный силуэт.

"Мы как раз вытащили наживку, когда увидели под лодкой большую рыбу необычной формы. Она начала кружить, потом резко бросилась на приманку — кусок макрели, предназначенный для акул", — рассказал Оуэн Мейтс.

Когда рыба оказалась на поверхности, рыболов понял, что держит в руках нечто особенное. Экземпляр длиной около 75 сантиметров и весом до 12 фунтов (5,4 кг) может претендовать на новый британский рекорд — предыдущий был установлен в 2001 году и составлял 11 фунтов 14 унций.

После короткой фотосессии рыбака, редкий гость был аккуратно освобождён и выпущен обратно в море.

"Мы проверили информацию и поняли, что подобный улов фиксировался лишь однажды — двадцать лет назад у побережья Пула. Поймать такую рыбу так близко к берегу Корнуолла — настоящее чудо", — добавил Мейтс.

Кто такая атлантическая затонувшая рыба

Атлантический затонувший окунь (Polyprion americanus) — загадочный хищник из глубин Атлантики. Он живёт на глубинах до 800 метров, избегает солнечного света и может доживать до 100 лет.

Этот вид встречается крайне редко, потому что предпочитает холодные, тёмные слои океана. Лишь молодые особи иногда поднимаются ближе к поверхности, и именно это, по мнению специалистов, объясняет появление рыбы у берегов Британии.

Характеристика Описание Максимальная длина до 2,1 м (6,9 фута) Максимальный вес до 100 кг (220 фунтов) Среда обитания Атлантический океан, глубины 100-800 м Продолжительность жизни до 100 лет Рацион рыба, кальмары, осьминоги, акулы Особенности поведения одиночный хищник, нападает из засады

Молодые особи живут группами, прячутся под плавучими предметами и кормятся мелкими ракообразными. Взрослые же ведут одиночный образ жизни, предпочитая охотиться на всё, что движется.

Хищник, который поедает акул

Несмотря на медлительность, этот вид — один из самых опасных глубоководных хищников. Камеры Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) однажды зафиксировали сцену, когда огромный экземпляр Polyprion americanus заглатывал акулу целиком.

Исследователи сначала приняли место съёмки за кораблекрушение, но видео показало обратное: группа акул охотилась на рыбу-меч, а к ним приблизилась гигантская рыба-обломок — и одним рывком проглотила акулу.

"Это редкий пример хищного поведения на дне океана, когда крупный вид охотится на другого хищника. Атлантический окунь может внезапно атаковать добычу, используя огромную пасть и мощный вакуумный захват", — отметили в отчёте NOAA.

Почему улов у берегов Британии стал сенсацией

Этот случай стал одним из самых северных и прибрежных наблюдений за данным видом. Обычно рыбу встречают у берегов Португалии, Марокко и на глубинах Карибского бассейна. Вероятно, потепление Атлантики и изменение миграционных маршрутов морских обитателей сыграли свою роль.

Биологи предполагают, что такие редкие визиты могут участиться, если тенденция к изменению температуры воды продолжится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться сохранить редкий улов как трофей.

Последствие: потеря уникального генетического образца и нарушение природных популяций.

Альтернатива: фотографировать и выпускать, как сделал Оуэн Мейтс.

Ошибка: путать глубоководных окуней с групперами.

Последствие: неверное определение мешает научной статистике.

Альтернатива: использовать справочники или консультацию морских биологов.

Ошибка: ловить редкие виды на наживку для акул.

Последствие: высокий риск гибели животных.

Альтернатива: использовать безбородые крючки и отпускать рыбу сразу после идентификации.

Плюсы и минусы редкой находки

Плюсы Минусы Уникальная возможность наблюдать редкий вид Вероятность случайного травмирования рыбы Повышение интереса к океанологии Риск увеличения незаконного промысла Подтверждение миграции глубоководных видов Сложность контроля за экологическим влиянием

Три интересных факта

Атлантическая затонувшая рыба — ближайший родственник древних окунеобразных, существовавших более 50 млн лет назад.

В отличие от большинства рыб, у неё зубы направлены внутрь, чтобы не выпускать добычу.

Этот вид способен изменять цвет тела, маскируясь под оттенки морского дна.

Мифы и правда

Миф: рыба-затонувшая нападает на людей.

Правда: она крайне осторожна и избегает контакта, хотя проявляет любопытство к дайверам.

Правда: биологически он принадлежит к отдельному семейству Polyprionidae, не связанному с груперами.

Правда: встречается и в умеренных водах Атлантики, включая Британские острова.