Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчина, который женился бы на себе: как Николай Басков стал героем собственной легенды
Забудьте про подъёмы ног: одно упражнение заменяет все тренировки на пресс
Тайные города Рима в Испании: стены, мосты и театры, пережившие падение империи
Спорный берег: что стало причиной конфликта вокруг недвижимости Киркорова
Каменная молитва превратилась в стоны: падение церкви обнажило тайное кладбище прошлого
Они могут сжечь вашу квартиру! Эти устройства опасны при подключении через удлинитель
Всего за одну минуту на экране: как камео Тома Хэнкса перевернуло восприятие сериала 1883
Мечтаете о коже без изъянов? Эти натуральные средства сделают чудо с вашим лицом
Токсичный спирт потеряет анонимность: рынок незамерзаек ожидает большая чистка

Зачем кошки проверяют воду перед питьём: разгадан секрет, которому тысячи лет

3:54
Зоосфера

Когда кошка осторожно касается воды лапой, это кажется забавным капризом или игривостью. Но на самом деле за этим стоит древний инстинкт, уходящий корнями в прошлое, когда предки современных домашних питомцев выживали в дикой природе. Для них каждая попытка утолить жажду могла обернуться опасностью, и потому животные выработали особую осторожность.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Почему кошка трогает воду перед тем, как пить

В естественной среде ни один стоячий водоём не гарантировал безопасности. Под гладкой поверхностью могла скрываться тина, глубокая яма или даже хищник. Легкое прикосновение лапой помогало оценить глубину, проверить наличие препятствий и убедиться, что дно не таит угрозы.

Кроме того, движение создаёт рябь — именно она помогает кошке определить расстояние до поверхности воды. Глаза хищника отлично различают движущиеся объекты, но плохо фокусируются на неподвижной глади. Благодаря небольшим волнам животное получает визуальные подсказки, и пить становится проще и безопаснее.

Роль миски и света

Этот инстинкт особенно ярко проявляется у домашних питомцев, которым предлагают воду в глубоких или блестящих мисках. Если дно отражает свет, а вода кажется тёмной, у кошки может возникать иллюзия глубины. Она теряет уверенность, где именно находится поверхность, и пытается уточнить это с помощью лапы.

Некоторые животные, наоборот, предпочитают пить только из узких сосудов или даже из-под струи крана — там вода движется и не обманывает их зрение. Такое поведение не признак капризности, а способ адаптации, который помогает питомцу чувствовать себя увереннее.

Проверка температуры и чистоты

Зоологи считают, что прикосновение к воде может иметь и другие причины. Так кошка определяет температуру жидкости и оценивает её свежесть. Тёплая или застоявшаяся вода в природе обычно небезопасна, ведь в ней могут размножаться бактерии. Поэтому животное доверяет больше тому источнику, где вода движется — ручью, каплям дождя или журчащему потоку.

Домашние питомцы сохраняют эту осторожность. Даже имея миску с чистой водой, они могут подойти, коснуться её лапой и лишь потом начать пить. Это не каприз, а проявление врождённого инстинкта самосохранения.

Как помочь питомцу чувствовать себя комфортно

Если кошка регулярно трогает воду, стоит задуматься о смене посуды. Иногда достаточно заменить глубокую миску на более широкую и мелкую — так питомец лучше видит, где именно находится вода.

Хорошим решением станут питьевые фонтанчики. В них жидкость постоянно циркулирует, остаётся прохладной и насыщается кислородом. Такое устройство не только удовлетворяет природное стремление кошки к свежей воде, но и делает процесс питья интересным. Многие животные полностью отказываются от привычки трогать воду лапой, предпочитая пить из струйки.

Что это говорит о поведении кошки

Каждое прикосновение к воде — способ питомца убедиться, что мир вокруг безопасен. Для человека это может выглядеть как игра, но на самом деле это проявление осторожности и природной мудрости.

Понимание таких нюансов помогает лучше понять животное. Вместо того чтобы ругать кошку за разбрызганную воду, хозяину стоит обратить внимание на удобство миски, температуру жидкости и доступность свежего источника.

Забота о естественных потребностях — это не просто проявление любви, но и залог здоровья, спокойствия и доверия между человеком и его пушистым другом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Новости спорта
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Посадили тую — а весной одни рыжие пеньки? Ошибка, которую совершают все садоводы
Замена масла кажется простой процедурой: но 8 из 10 водителей делают это неправильно
Экспедиция услышала невозможное: джунгли Мадагаскара поют голосами капитанов звёздных миров
15 минут и десерт готов, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Организм превращается в мишень для любой заразы: сигнал тревоги, который легко пропустить
Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция
ИИ берёт на себя зрение: как устройство из Сиэтла учит людей снова ходить уверенно
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
Дилеры просят нажать на тормоз: новая схема утильсбора застала авторынок врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.