Картина, знакомая каждому: на берегу городского пруда семья кидает уткам хлеб. Но за безобидным жестом часто скрывается вред — для птиц и экосистемы. Хлеб не усваивается, вызывает болезни и меняет поведение пернатых. Разбираемся, чем действительно можно кормить уток, как это делать правильно и в какое время года подкормка уместна.
Белый и даже чёрный хлеб опасен для водоплавающих. Попадая в желудок, он разбухает и вызывает брожение и грибковые инфекции (аспергиллёз). Кроме того, при постоянной подкормке утки перестают искать естественную пищу, страдают ожирением и перестают летать.
Орнитологи предупреждают: длительное кормление хлебом приводит к синдрому "ангельское крыло” — деформации суставов, из-за которой птица теряет способность взлетать.
Орнитологи и экологи рекомендуют использовать продукты, близкие к естественному рациону уток: злаки, зелень и овощи. Вот список безопасной и полезной пищи.
Лучший вариант — готовые кормовые гранулы для водоплавающих. Они сбалансированы по белкам, витаминам и минералам, содержат зерновые и водоросли. Купить их можно в зоомагазине или в автоматах, установленных в парках.
Такие смеси не загрязняют воду и не вызывают ожирения у птиц.
Высокобелковый продукт, богатый витаминами группы B и клетчаткой. Подходит сушёный или замоченный горох без соли и приправ. Можно измельчить до муки — уткам будет легче переварить. Консервированный горох давать нельзя: в нём есть соль и консерванты.
Зерно — основа рациона домашних и диких уток. Его можно просто раскидать горстями по поверхности воды или на кромке берега. Главное — не использовать жареное и солёное зерно. Для молодняка подойдёт дроблёная форма.
Жёлтая кукуруза богата каротином, который превращается в витамин А. Подойдут сушёные или слегка размоченные зёрна, а также кукурузная крупа. Её удобно брать с собой в бумажном пакете: она лёгкая, не портится и безопасна для воды.
Натуральный источник витаминов и клетчатки. Утки с удовольствием едят нашинкованную капусту, листья салата, морковь, свёклу, тыкву, яблоки. Важно: без соли, специй и масла. Остатки салатов со стола, особенно с соусами, категорически запрещены.
|Продукт
|Почему нельзя
|Хлеб, булки, сдоба
|вызывает брожение и болезни лёгких
|Чипсы, попкорн, сладости
|содержит соль, сахар, ароматизаторы
|Солёные семечки и орехи
|нарушают водно-солевой баланс
|Цитрусовые и авокадо
|токсичны для птиц
|Корм для кошек и собак
|слишком жирный и белковый
|Любые продукты с приправами
|провоцируют интоксикацию
Весной и летом утки находят достаточно корма в природе: водоросли, насекомых, семена. Подкармливать стоит только зимой, когда водоёмы покрываются льдом и птицам не хватает пищи.
Орнитологи предупреждают: чрезмерное кормление в тёплый сезон мешает миграции — птицы остаются на водоёмах и рискуют погибнуть зимой.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Кидать хлеб
|болезни, деформация крыльев
|зерно, кукуруза
|Кормить каждый день
|зависимость, ожирение
|редкие небольшие порции
|Бросать еду на берег
|антисанитария, крысы
|кормить с пристани или мостика
|Давать остатки со стола
|отравление
|свежие овощи и зерно
|Кормить летом
|нарушение миграции
|только в холодный сезон
Не все утки готовы брать корм из рук — это нормально. Некоторые виды более пугливы. Достаточно оставить корм в воде и отойти. Не стоит бросать еду в птицу — это вызывает стресс.
Кормить уток можно, но с умом. Безопасная пища — это зерно, горох, кукуруза, зелень и специальные смеси. Главное — не хлеб и не сладости. Кормите птиц зимой, умеренно и экологично, не превращая добрый поступок в источник проблем для водоёма.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.