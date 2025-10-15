Один неверный кусочек — и утка не взлетит: как правильно подкармливать водоплавающих

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Картина, знакомая каждому: на берегу городского пруда семья кидает уткам хлеб. Но за безобидным жестом часто скрывается вред — для птиц и экосистемы. Хлеб не усваивается, вызывает болезни и меняет поведение пернатых. Разбираемся, чем действительно можно кормить уток, как это делать правильно и в какое время года подкормка уместна.

Почему нельзя кормить уток хлебом

Белый и даже чёрный хлеб опасен для водоплавающих. Попадая в желудок, он разбухает и вызывает брожение и грибковые инфекции (аспергиллёз). Кроме того, при постоянной подкормке утки перестают искать естественную пищу, страдают ожирением и перестают летать.
Орнитологи предупреждают: длительное кормление хлебом приводит к синдрому "ангельское крыло” — деформации суставов, из-за которой птица теряет способность взлетать.

Чем можно кормить уток: 5 разрешённых продуктов

Орнитологи и экологи рекомендуют использовать продукты, близкие к естественному рациону уток: злаки, зелень и овощи. Вот список безопасной и полезной пищи.

1. Специальные кормовые смеси

Лучший вариант — готовые кормовые гранулы для водоплавающих. Они сбалансированы по белкам, витаминам и минералам, содержат зерновые и водоросли. Купить их можно в зоомагазине или в автоматах, установленных в парках.
Такие смеси не загрязняют воду и не вызывают ожирения у птиц.

2. Горох

Высокобелковый продукт, богатый витаминами группы B и клетчаткой. Подходит сушёный или замоченный горох без соли и приправ. Можно измельчить до муки — уткам будет легче переварить. Консервированный горох давать нельзя: в нём есть соль и консерванты.

3. Зерновые культуры — овёс, ячмень, пшеница

Зерно — основа рациона домашних и диких уток. Его можно просто раскидать горстями по поверхности воды или на кромке берега. Главное — не использовать жареное и солёное зерно. Для молодняка подойдёт дроблёная форма.

4. Кукуруза

Жёлтая кукуруза богата каротином, который превращается в витамин А. Подойдут сушёные или слегка размоченные зёрна, а также кукурузная крупа. Её удобно брать с собой в бумажном пакете: она лёгкая, не портится и безопасна для воды.

5. Капуста и зелень

Натуральный источник витаминов и клетчатки. Утки с удовольствием едят нашинкованную капусту, листья салата, морковь, свёклу, тыкву, яблоки. Важно: без соли, специй и масла. Остатки салатов со стола, особенно с соусами, категорически запрещены.

Чем нельзя кормить уток

Продукт Почему нельзя
Хлеб, булки, сдоба вызывает брожение и болезни лёгких
Чипсы, попкорн, сладости содержит соль, сахар, ароматизаторы
Солёные семечки и орехи нарушают водно-солевой баланс
Цитрусовые и авокадо токсичны для птиц
Корм для кошек и собак слишком жирный и белковый
Любые продукты с приправами провоцируют интоксикацию

Как правильно кормить уток

  1. Маленькие порции. Перекорм опасен: птицы становятся зависимы от людей и теряют способность добывать корм.
  2. Кормить только в воде. Так утки не подавятся и не испачкают берег. Корм, брошенный на землю, привлекает крыс и загрязняет зону отдыха.
  3. Только свежие продукты. Плесневелые остатки вызывают грибковые заболевания.
  4. Без мусора и упаковки. Бумажные пакеты и пластиковые контейнеры оставляйте в урне.
  5. Соблюдайте чистоту. Несъеденная еда вызывает цветение воды и гибель рыбы.

Когда можно кормить уток

Весной и летом утки находят достаточно корма в природе: водоросли, насекомых, семена. Подкармливать стоит только зимой, когда водоёмы покрываются льдом и птицам не хватает пищи.

Лучшее время

  • Когда температура опускается ниже -10 °C;
  • в утренние и дневные часы, пока утки активны;
  • на постоянных местах зимовки, где птицы уже привыкли к людям.

Орнитологи предупреждают: чрезмерное кормление в тёплый сезон мешает миграции — птицы остаются на водоёмах и рискуют погибнуть зимой.

Ошибки при кормлении → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Кидать хлеб болезни, деформация крыльев зерно, кукуруза
Кормить каждый день зависимость, ожирение редкие небольшие порции
Бросать еду на берег антисанитария, крысы кормить с пристани или мостика
Давать остатки со стола отравление свежие овощи и зерно
Кормить летом нарушение миграции только в холодный сезон

3 интересных факта о диких утках

  1. Утки "едят камни” — мелкая галька помогает перемалывать пищу в желудке.
  2. Зимой они спят на одной ноге, уменьшая теплопотери.
  3. Утки запоминают людей, которые их кормят: орнитологи доказали, что птицы возвращаются к тем же людям и местам.

А что если утки не подходят?

Не все утки готовы брать корм из рук — это нормально. Некоторые виды более пугливы. Достаточно оставить корм в воде и отойти. Не стоит бросать еду в птицу — это вызывает стресс.

Кормить уток можно, но с умом. Безопасная пища — это зерно, горох, кукуруза, зелень и специальные смеси. Главное — не хлеб и не сладости. Кормите птиц зимой, умеренно и экологично, не превращая добрый поступок в источник проблем для водоёма.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
