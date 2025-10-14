Перевозка по правилам: какие устройства нужны для собак, кошек и даже попугаев

Перевозка домашних животных — не просто вопрос заботы, но и соблюдения закона. Юрист Анастасия Билялова напомнила в интервью агентству "Прайм": нарушение правил транспортировки питомцев может стоить водителю штрафа.
"Если просто перевозить питомца на коленях или на передней панели машины, либо если животное просто перемещается по салону — это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф 500 рублей", — пояснила эксперт.
Многие владельцы не осознают, что свободно перемещающийся по салону питомец — не только помеха, но и источник опасности. Даже небольшая кошка, испугавшись, может закрыть водителю обзор, прыгнуть на руль или под педали. При резком торможении питомец рискует получить травмы или стать причиной ДТП.
Правильная фиксация животного — это элемент дорожной безопасности, такой же, как ремни или детское кресло.
Не оставляйте собаку в машине летом: температура внутри за считанные минуты может подняться до критической.
|Тип животного
|Способ перевозки
|Где размещать
|Почему безопасно
|Кошка, мелкая собака
|Переноска, закреплённая ремнём
|Заднее сиденье
|Исключает выскальзывание и травмы
|Крупная собака
|Ремень или шлейка, сетка
|Багажник/задний отсек
|Животное не мешает управлению
|Птицы, грызуны
|Клетка, накрытая тканью
|Внизу за сиденьем
|Снижает стресс от шума и света
|Рептилии, аквариумные животные
|Закрытый террариум/контейнер
|Горизонтально, без качки
|Поддержание микроклимата
За неправильную перевозку животных предусмотрена административная ответственность.
|Нарушение
|Санкция
|Питомец мешает управлению или перекрывает обзор
|Предупреждение или штраф до 500 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ)
|Создание аварийной ситуации с участием животного
|Штраф до 1500 рублей и возможное лишение прав
|Повреждение или гибель питомца из-за нарушения правил
|Возможна уголовная ответственность по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")
|Ошибка
|Последствие
|Как поступить правильно
|Везти кошку на коленях
|Стресс животного, царапины, отвлечение водителя
|Использовать переноску с мягкой подкладкой
|Оставить собаку без ремня
|Может удариться или выбежать в окно
|Приобрести фиксирующий ремень/сетку
|Перевозить птицу в открытой клетке
|Испуг, травмы
|Накрыть клетку тканью
|Ставить переноску на переднее сиденье
|Риск при срабатывании подушки безопасности
|Переноска должна стоять сзади
|Кормить питомца во время движения
|Укачивание, подавление
|Кормить за 2-3 часа до поездки
В Европе и США перевозка животных также регулируется законом.
В январе 2025 года в Южной Африке произошла авария: в вертолёте, где пассажир держал пингвина в коробке, контейнер выскользнул и задел органы управления. Машина потеряла баланс и упала.
К счастью, все остались живы, включая пингвина, но случай показал, как даже небольшая ошибка при транспортировке может обернуться трагедией.
|Устройство
|Плюсы
|Минусы
|Переноска
|Безопасность, комфорт, простота крепления
|Не подходит крупным животным
|Шлейка с ремнём
|Свобода движения, вентиляция
|Подходит не всем породам
|Сетка/барьер
|Делит пространство, защищает водителя
|Требует установки
|Бокс в багажнике
|Защищает при резком торможении
|Меньше контакта с животным
Нет, по закону питомец должен быть зафиксирован — переноской, ремнём или сеткой.
Оценить состояние, при необходимости вызвать ветеринара и зафиксировать случай в страховом акте.
Нет, но при пересечении границы региона или выезде за рубеж — обязательно.
Да, если для каждого предусмотрено отдельное безопасное место и фиксация.
Безопасная перевозка животных — это не только проявление ответственности, но и соблюдение закона. Правильные удерживающие устройства, переноски и ремни защищают и питомца, и водителя. Даже мелкая ошибка может привести к аварии, поэтому главное правило простое: животное в дороге должно быть зафиксировано, а не свободно гулять по салону.
