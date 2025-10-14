Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туры в Турцию взлетели на 218%: цены растут быстрее инфляции
Слепая зона на колёсах: как японские переселенцы доводят Россию до аварийного абсурда
Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы
В Шотландии готовят к продаже необычный лот: остров за цену однушки
Заказали замену — получили подмену: автосервисы нашли новый способ обдирать клиентов до гайки
Решает невозможное: нейросеть справилась с задачей трёх тел, над которой человечество билось 350 лет
Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри
Возвращаем коже мягкость и комфорт: всё о правильном выборе крема для тела
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок

Почти пять метров силы и тишины: редкая калуга, которой остались считанные тысячи

1:50
Зоосфера

Калуга — одно из самых древних и редких существ, населяющих воды Дальнего Востока. Эта величественная рыба, родственница осетра, когда-то считалась главным источником деликатесной икры и мяса, но из-за хищнического промысла оказалась на грани исчезновения. Сегодня калуга охраняется законом, а её восстановление стало задачей международного масштаба.

Рыба калуга под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба калуга под водой

Описание и происхождение вида

Калуга (Huso dauricus) — крупная хищная рыба из семейства осетровых, рода белуг. Её предки обитали на Земле ещё 200 миллионов лет назад, во времена динозавров. Это реликтовый вид, сохранившийся почти без изменений с древних эпох.

Внешний вид

Калуга имеет вытянутое торпедообразное тело с широкой головой и крупным ртом, оснащённым мясистыми усиками. Спина серо-зелёная или темно-серая, брюшко — светлое, иногда желтоватое. У взрослых особей пять рядов костных щитков, защищающих тело.

Размеры

Средняя длина — 1,5-2 метра, вес — 50-150 кг. Зафиксированный рекорд — 5,6 м и 1400 кг.
Средняя продолжительность жизни — около 55 лет, отдельные особи доживают до 80.

Где обитает калуга

Калуга — эндемик бассейна реки Амур, но это не строго пресноводная рыба. Ученые доказали, что она относится к анадромным видам: часть жизни проводит в пресной воде, а часть — в солёных заливах.

Основные места обитания:

  • бассейн реки Амур и её притоки — Шилка, Аргунь, Зея, Бурея, Уссури;
  • озёра Нижнего Амура — Болонь, Орель-Чля, Кади, Кизи;
  • Амурский лиман и Сахалинский залив — во время нагула;
  • районы вдоль побережья Дальнего Востока от Охотского моря до Хоккайдо.

Зимой калуга уходит на глубину, где температура воды стабильна, а летом поднимается к устьям рек на нерест.

Размножение

Самцы достигают половой зрелости в возрасте 10-19 лет, самки — 11-21.
Нерест проходит раз в 4-5 лет на песчаных и каменистых участках Амура в мае-июне.
Одна самка откладывает до 4 миллионов икринок, из которых через 4-6 дней выклёвываются личинки.

Молодь постепенно спускается вниз по течению, а часть через 3-4 года выходит в лиман, где нагуливается, питаясь морской рыбой.

Чем питается калуга

Калуга — облигатный хищник, то есть полностью мясоед.
Рацион зависит от возраста:

Возраст Пища
Мальки личинки насекомых, мелкие ракообразные
Молодь бычки, корюшка, пескари
Взрослые особи горбуша, кета, сельдь, камбала, сазан, сиг

Калуга не разжёвывает добычу, а засасывает её вместе с водой, создавая мощный вакуум. Иногда нападает даже на рыбу, сравнимую с ней по размеру.

Почему калуга занесена в Красную книгу

В XIX-XX веках калуга была объектом интенсивного вылова.
Ради черной икры и мяса ежегодно добывали свыше тысячи тонн.
Уже к концу XX века в природе оставалось меньше тысячи взрослых особей.

Основные причины исчезновения

  1. Позднее половое созревание (через 10-20 лет).
  2. Редкий нерест — раз в несколько лет.
  3. Загрязнение вод Амура и разрушение нерестилищ.
  4. Браконьерство — незаконный промысел в России и Китае.

По данным Красной книги России, в дикой природе осталось не более двух тысяч калуг старше двух лет.

Вид имеет статус

  • CR (Critically Endangered) — "находится на грани исчезновения" (по классификации МСОП);
  • CITES Приложение I — торговля живыми особями и икрой запрещена.

Как сохраняют популяцию

1. Искусственное разведение

В России действуют рыбоводные предприятия:

  • "Амуррыбвод",
  • Анюйский и Владимировский осетровые заводы,
  • Можайский экспериментальный комплекс,
  • "Пышма-96".

Каждый год в Амур выпускают сотни тысяч мальков.
В 2024 году — 50 тыс. молоди калуги и 1,3 млн осетровых.
Однако путь к восстановлению долгий:

"Чтобы достичь добычи хотя бы 50 тонн калуги, потребуется не менее 20 лет", — отметил заведующий лабораторией биоресурсов реки Амур Андрей Шмигирилов.

2. Борьба с браконьерами

Калуга охраняется законом "О сохранении осетровых рыб и регулировании оборота их продукции".
Любая незаконная добыча или продажа — уголовное преступление.

В 2022 году браконьеры выловили шесть калуг и восемь осетров, получив 81 кг черной икры.
Ущерб составил 30 млн рублей, виновные осуждены по статье 258.1 УК РФ на сроки от 5,5 до 6,5 лет.

3. Международные и государственные программы

  • Стратегия сохранения редких видов (2014) — план действий до 2030 года.
  • Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса (2017) — контроль водных биоресурсов.
  • Совместные российско-китайские программы выпуска мальков и мониторинга Амура.

Ошибки человека → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать
Браконьерство и нелегальная торговля Снижение численности, генетическое обеднение Усилить контроль, запретить частный вылов
Загрязнение рек Гибель мальков и нерестилищ Развитие очистных сооружений
Разрушение дельты Амура Потеря кормовых баз Создание заповедных зон
Позднее вмешательство Медленное восстановление Разведение и выпуск мальков ежегодно

Плюсы и минусы искусственного разведения

Плюсы Минусы
Сохранение вида Высокие затраты и долгий цикл
Возможность контролировать генетику Риск снижения выживаемости в дикой природе
Уменьшение браконьерства Нужна постоянная государственная поддержка

Интересные факты о калуге

  1. Калуга — ближайшая родственница белуги, но обитает только в бассейне Амура.
  2. Эта рыба может жить дольше, чем человек, — до 80 лет.
  3. Калуга — один из немногих видов, сохранивших доисторические черты строения.
  4. Самки нерестятся всего 10-12 раз за жизнь.
  5. В Китайской народной медицине калугу считали символом долголетия и силы.

Мифы и правда

  • Миф 1. Калуга — подвид белуги.
  • Правда: это самостоятельный вид рода Huso, хотя они близкие родственники.
  • Миф 2. Калуга — чисто пресноводная рыба.
  • Правда: она способна жить и в солоноватых водах, совершая миграции.
  • Миф 3. Калуга исчезла полностью.
  • Правда: дикая популяция мала, но сохраняется благодаря программам разведения.

FAQ

Сколько живёт калуга?

В среднем 50-55 лет, рекорд — 80.

Где можно увидеть живую калугу?

В аквариумах Дальневосточного океанариума и на осетровых фермах Амурского региона.

Можно ли легально купить икру калуги?

Только с лицензированных аквакультур, имеющих международные сертификаты CITES.

Чем калуга отличается от осетра?

Более крупным размером, вытянутым телом, мощной головой и хищным образом жизни.

Почему калугу нельзя ловить даже случайно?

Потому что это вид из категории "на грани исчезновения" — штрафы и уголовная ответственность неизбежны.

Калуга — живое свидетельство древней эры, уцелевшее в суровых водах Амура. Сегодня судьба этой рыбы зависит от человека: от того, насколько ответственно мы относимся к рекам, экологии и охране биоресурсов. Каждый сохранённый экземпляр калуги — это шаг к возрождению редчайшего символа дальневосточной природы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной

Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.

Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
В Шотландии готовят к продаже необычный лот: остров за цену однушки
Заказали замену — получили подмену: автосервисы нашли новый способ обдирать клиентов до гайки
Решает невозможное: нейросеть справилась с задачей трёх тел, над которой человечество билось 350 лет
Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри
Почти пять метров силы и тишины: редкая калуга, которой остались считанные тысячи
Возвращаем коже мягкость и комфорт: всё о правильном выборе крема для тела
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Мода на голод превратит ваши бицепсы в лёгкую жертву — пока вы думаете только о стройности
Забудьте про плиту: яблочное варенье в духовке без хлопот – гениальный способ сэкономить время и силы
От грязи к блаженству: как эта страна превратила свои грязные реки в кристальные потоки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.