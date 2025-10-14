Почти пять метров силы и тишины: редкая калуга, которой остались считанные тысячи

Калуга — одно из самых древних и редких существ, населяющих воды Дальнего Востока. Эта величественная рыба, родственница осетра, когда-то считалась главным источником деликатесной икры и мяса, но из-за хищнического промысла оказалась на грани исчезновения. Сегодня калуга охраняется законом, а её восстановление стало задачей международного масштаба.
Калуга (Huso dauricus) — крупная хищная рыба из семейства осетровых, рода белуг. Её предки обитали на Земле ещё 200 миллионов лет назад, во времена динозавров. Это реликтовый вид, сохранившийся почти без изменений с древних эпох.
Калуга имеет вытянутое торпедообразное тело с широкой головой и крупным ртом, оснащённым мясистыми усиками. Спина серо-зелёная или темно-серая, брюшко — светлое, иногда желтоватое. У взрослых особей пять рядов костных щитков, защищающих тело.
Средняя длина — 1,5-2 метра, вес — 50-150 кг. Зафиксированный рекорд — 5,6 м и 1400 кг.
Средняя продолжительность жизни — около 55 лет, отдельные особи доживают до 80.
Калуга — эндемик бассейна реки Амур, но это не строго пресноводная рыба. Ученые доказали, что она относится к анадромным видам: часть жизни проводит в пресной воде, а часть — в солёных заливах.
Зимой калуга уходит на глубину, где температура воды стабильна, а летом поднимается к устьям рек на нерест.
Самцы достигают половой зрелости в возрасте 10-19 лет, самки — 11-21.
Нерест проходит раз в 4-5 лет на песчаных и каменистых участках Амура в мае-июне.
Одна самка откладывает до 4 миллионов икринок, из которых через 4-6 дней выклёвываются личинки.
Молодь постепенно спускается вниз по течению, а часть через 3-4 года выходит в лиман, где нагуливается, питаясь морской рыбой.
Калуга — облигатный хищник, то есть полностью мясоед.
Рацион зависит от возраста:
|Возраст
|Пища
|Мальки
|личинки насекомых, мелкие ракообразные
|Молодь
|бычки, корюшка, пескари
|Взрослые особи
|горбуша, кета, сельдь, камбала, сазан, сиг
Калуга не разжёвывает добычу, а засасывает её вместе с водой, создавая мощный вакуум. Иногда нападает даже на рыбу, сравнимую с ней по размеру.
В XIX-XX веках калуга была объектом интенсивного вылова.
Ради черной икры и мяса ежегодно добывали свыше тысячи тонн.
Уже к концу XX века в природе оставалось меньше тысячи взрослых особей.
По данным Красной книги России, в дикой природе осталось не более двух тысяч калуг старше двух лет.
В России действуют рыбоводные предприятия:
Каждый год в Амур выпускают сотни тысяч мальков.
В 2024 году — 50 тыс. молоди калуги и 1,3 млн осетровых.
Однако путь к восстановлению долгий:
"Чтобы достичь добычи хотя бы 50 тонн калуги, потребуется не менее 20 лет", — отметил заведующий лабораторией биоресурсов реки Амур Андрей Шмигирилов.
Калуга охраняется законом "О сохранении осетровых рыб и регулировании оборота их продукции".
Любая незаконная добыча или продажа — уголовное преступление.
В 2022 году браконьеры выловили шесть калуг и восемь осетров, получив 81 кг черной икры.
Ущерб составил 30 млн рублей, виновные осуждены по статье 258.1 УК РФ на сроки от 5,5 до 6,5 лет.
|Ошибка
|Последствие
|Что делать
|Браконьерство и нелегальная торговля
|Снижение численности, генетическое обеднение
|Усилить контроль, запретить частный вылов
|Загрязнение рек
|Гибель мальков и нерестилищ
|Развитие очистных сооружений
|Разрушение дельты Амура
|Потеря кормовых баз
|Создание заповедных зон
|Позднее вмешательство
|Медленное восстановление
|Разведение и выпуск мальков ежегодно
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение вида
|Высокие затраты и долгий цикл
|Возможность контролировать генетику
|Риск снижения выживаемости в дикой природе
|Уменьшение браконьерства
|Нужна постоянная государственная поддержка
В среднем 50-55 лет, рекорд — 80.
В аквариумах Дальневосточного океанариума и на осетровых фермах Амурского региона.
Только с лицензированных аквакультур, имеющих международные сертификаты CITES.
Более крупным размером, вытянутым телом, мощной головой и хищным образом жизни.
Потому что это вид из категории "на грани исчезновения" — штрафы и уголовная ответственность неизбежны.
Калуга — живое свидетельство древней эры, уцелевшее в суровых водах Амура. Сегодня судьба этой рыбы зависит от человека: от того, насколько ответственно мы относимся к рекам, экологии и охране биоресурсов. Каждый сохранённый экземпляр калуги — это шаг к возрождению редчайшего символа дальневосточной природы.
