Крик демона, сила челюстей и хрупкое сердце: почему тасманийский дьявол вымирает

Австралия — континент, где дикая природа живёт по своим законам. Здесь обитают уникальные хищники, не встречающиеся больше нигде в мире: динго, смеющаяся кукабара и, конечно, тасманийский дьявол — грозное, но уязвимое животное, чьё имя давно стало символом необузданной силы и выживания.
Тасманийский дьявол — самое крупное млекопитающее из семейства хищных сумчатых. Взрослые особи весят до 12 килограммов и обладают коротким, плотным телом с мощными лапами и внушительной головой.
Главная особенность дьявола — огромная пасть с острыми зубами, способными разгрызать даже кости. Его укус входит в число самых сильных среди всех млекопитающих, если учитывать соотношение силы к размеру тела.
Цвет шерсти — угольно-чёрный, иногда с белыми отметинами на груди или крупе. Его угрожающее рычание и визг при поедании добычи пугали первых поселенцев, и именно из-за этих звуков животное получило своё демоническое имя.
Несмотря на грозное название, тасманийский дьявол не нападает на человека и избегает прямых контактов. Он ведёт ночной образ жизни, добывая себе пропитание на земле или поедая падаль.
Чем питается:
мелкие млекопитающие (опоссумы, крысы, кролики);
птицы и змеи;
насекомые;
туши погибших животных.
Дьяволы известны своим невероятным аппетитом — за ночь они способны съесть пищу, равную половине собственного веса. Их острое обоняние помогает находить добычу на больших расстояниях.
"Тасманийский дьявол играет важнейшую роль в экосистеме острова — он очищает природу от падали, предотвращая распространение инфекций", — говорит эколог Университета Тасмании Стивен Вудс.
Раньше дьяволы встречались на всей территории Австралии, но около 3000 лет назад исчезли с материка. Сегодня их естественная среда — только остров Тасмания, где животные населяют леса, прибрежные зоны и равнины.
Учёные связывают исчезновение с материка с конкуренцией со стороны собак динго, завезённых людьми, а также изменением климата и среды обитания.
Сегодня вид официально внесён в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) с категорией EN — Endangered (находящийся под угрозой исчезновения).
Основная причина — уникальная форма рака ротовой полости, известная как дьявольская лицевая опухоль (DFTD). Болезнь передаётся при укусах, что характерно для агрессивных столкновений между дьяволами. Опухоль быстро растёт и мешает животным питаться, приводя к гибели.
Другие угрозы:
сокращение природных ареалов из-за хозяйственной деятельности человека;
гибель на дорогах;
ослабление генофонда из-за близкородственного размножения.
Учёные и природоохранные организации уже более десяти лет ведут программу сохранения тасманийских дьяволов.
Основные меры:
создание изолированных колоний здоровых особей на материке Австралии;
вакцинация и селекционный отбор устойчивых к раку животных;
разведение в заповедниках с последующим возвращением в дикую природу;
генетическое разнообразие через обмен особями между питомниками.
Благодаря этим усилиям численность дьяволов начала постепенно восстанавливаться, а болезнь — терять силу. В 2020 году первые здоровые особи были успешно переселены в национальный парк Баррингтон-Топс на материке.
|Плюсы
|Минусы
|Восстановление численности вида
|Высокая стоимость содержания колоний
|Сохранение генофонда и разнообразия
|Сложности адаптации на материке
|Контроль болезни DFTD
|Риск передачи других инфекций
|Повышение интереса к охране природы
|Зависимость от человеческого вмешательства
Ошибка: выпускать дьяволов в дикую природу без предварительной подготовки.
Последствие: гибель из-за болезней или конфликтов с другими видами.
Альтернатива: поэтапная акклиматизация через вольеры и подкормку.
Ошибка: игнорировать генетическое разнообразие при разведении.
Последствие: ослабление иммунитета.
Альтернатива: обмен генетическим материалом между питомниками.
Ошибка: считать дьяволов опасными для человека.
Последствие: отлов и убийство животных.
Альтернатива: информирование местных жителей и экообразование.
— Почему тасманийский дьявол так называется?
Из-за устрашающих звуков, которые животное издаёт при еде или защите — визг, рычание и скрежет зубов напоминали поселенцам "голоса ада".
— Может ли тасманийский дьявол напасть на человека?
Нет, это пугливое животное, которое защищается только в случае угрозы.
— Сколько живут тасманийские дьяволы?
В дикой природе — до 5-6 лет, в неволе — до 8-10 лет.
— Можно ли их содержать как домашних питомцев?
Нет, в Австралии запрещено держать диких дьяволов дома, даже в питомниках они требуют специальных условий.
— Есть ли шанс полностью спасти вид?
Да, при сохранении темпов программы учёные прогнозируют стабилизацию популяции к 2035 году.
Тасманийский дьявол — живая легенда Австралии, символ силы и дикой природы. Его спасение — пример того, как человек способен не только разрушать, но и восстанавливать баланс.
