Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам

6:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Попугаи — самые популярные пернатые питомцы в мире. Эти яркие, общительные и умные птицы приносят радость, украшают дом и даже могут стать источником дохода при разведении. Но прежде чем мечтать о потомстве, важно точно знать, кто перед вами — самец или самка. Определить пол попугая бывает непросто, особенно в молодом возрасте: даже опытные продавцы часто ошибаются.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Волнистые попугаи самец и самка

Зачем знать пол попугая

Это ключевой момент, если вы планируете разведение.

Знание пола поможет:

правильно подбирать пару, чтобы избежать драк (две самки редко уживаются в одной клетке);

лучше понимать поведение питомца;

создать подходящие условия содержания и питания.

"Попугаи — социальные и умные создания. От правильного подбора пары зависит их эмоциональное состояние и даже продолжительность жизни", — отмечает орнитолог Елена Громова.

Как отличить самку от самца: основные признаки

Ниже перечислены универсальные способы определения пола, подходящие для большинства видов попугаев.

Форма головы: у самки она куполообразная, у самца — угловатая и вытянутая.

Оперение: самцы окрашены ярче, у самок цвет тусклее и ровнее.

Посадка лап: самки ставят их шире, самцы держат ближе друг к другу.

Голос: у самок голос глухой и скрипучий, у самцов — звонкий и мелодичный.

Поведение: самцы активнее интересуются зеркалом, самки равнодушны и чаще "обустраивают дом".

Волнистый попугай: как различить пол

У волнистых попугаев половые различия проявляются после 40 дней жизни, но окончательно определить их можно только к 3-4 месяцам.

Главный ориентир — восковица (нарост у основания клюва):

у самок — бежевого, розового или коричневатого цвета, иногда с белыми ободками вокруг ноздрей;

у самцов — голубая или синеватая, с возрастом становится насыщенно-синей.

Цвет восковицы меняется и с возрастом: чем темнее оттенок, тем старше птица.

Попугай корелла: отличия мальчика и девочки

Кореллы — миниатюрные "говорящие" попугаи с хохолком.

Самки:

оперение более тёмное внизу, голова светло-жёлтая,

на щеках — коричневые пятна,

поведение спокойное и осторожное.

Самцы:

голова и хохолок ярко-жёлтые,

на щеках — оранжевые пятна,

перья на хвосте и крыльях — синевато-чёрные,

активнее и чаще пытаются "петь".

Попугаи-неразлучники: определяем пол по поведению

Эти маленькие, но страстные птицы живут парами и отличаются верностью.

Как распознать:

самцы имеют более яркое оперение и крупный клюв с бороздкой;

у самок клюв округлый, бледный;

тазовые кости у самок шире (до 1 см), у самцов — до 0,5 см;

самцы спокойны, ухаживают за партнёршей;

самки активны, часто рвут бумагу — подготавливают материал для гнезда.

Простой тест: положите в клетку полоски бумаги — самка начнёт рвать их на мелкие кусочки и прятать, самец — проигнорирует.

Как отличить пол у розелла, ожерелового попугая и жако

Ожереловый попугай:

у самцов после 2-3 лет появляется чёрное кольцо вокруг шеи — "ожерелье";

у самок оно отсутствует.

Попугай жако:

самцы крупнее, с плоской головой и короткой шеей;

самки стройнее, с длинной шеей и округлой головой;

у самцов окрас однородно тёмно-серый, у самок — с серым животом.

Попугай розелла:

у самцов массивный клюв и скошенный затылок;

у самок голова круглая, а на внутренней стороне крыльев — светлые полоски.

Плюсы и минусы разных способов определения пола

Плюсы Минусы Определение по восковице — быстро и доступно Не всегда точно у молодых особей Анализ по поведению помогает понять характер Требует наблюдения и времени Сравнение окраса — удобно при наличии пары У некоторых видов пол не влияет на яркость ДНК-тест гарантирует точность Стоит дорого и требует лабораторных условий

ДНК-тест — 100% точность

Для полной уверенности пол можно определить лабораторно. Для этого в ветеринарную клинику или специализированную лабораторию передают выщипанное перо (выпавшее не подходит). Анализ стоит от 1500 до 4000 ₽, но результат абсолютно достоверен.

"Если планируете серьёзное разведение или покупаете дорогую породу, ДНК-анализ — лучшее решение", — отмечает ветеринар-орнитолог Ирина Лукина.

FAQ: часто задаваемые вопросы

— В каком возрасте можно точно определить пол попугая?

После 3-4 месяцев у большинства видов проявляются первые признаки.

— Можно ли определить пол по поведению у одиночного попугая?

Да, но точность будет ниже. Наблюдайте за реакцией на зеркало и звуки.

— Как отличить молодую самку от самца волнистого попугая?

По цвету восковицы: у самца — голубоватая, у самки — розовая или бежево-коричневая.

— Зачем вообще знать пол, если я не собираюсь разводить птиц?

Чтобы избежать конфликтов между особями и правильно подобрать рацион и уход.

— Можно ли полагаться только на цвет оперения?

Нет, у некоторых пород окраска самца и самки совпадает. Лучше использовать несколько признаков.

Определить пол попугая можно и без сложных тестов — достаточно наблюдательности и терпения. А если вы решите заняться разведением, знания о физиологии и поведении ваших пернатых друзей станут ключом к успешному потомству и гармонии в клетке.