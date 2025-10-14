Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самое грязное место в доме — не туалет: 7 вещей в ванной, на которых кишат миллионы микробов
Месть Поднебесной? Китай ввёл новые портовые сборы для судов из США
Сад без души: 6 обидных промахов лишают участок уюта и очарования
Омоложение и защита: мощные компоненты, преобразующие вашу кожу этой осенью
Простая клавиша делает то, чего не умеет компьютер: авто проверяет себя за секунду
Бета-каротин падает с пьедестала: глаза устали верить в старую сказку о зрении
300 миллионов рублей за память: дочь Ободзинского шокирована запросами радиостанций
Бунт на кладбище: почему Лиза Моряк пошла против режиссёра во время съёмок
Вы не бездельник, вы перегорели: что на самом деле прячется за привычкой ничего не делать

Они стояли рядом с пастухами и королями: собаки, которые служат человеку уже 4000 лет

2:00
Зоосфера

Есть породы, которые веками сопровождают человека, оставаясь при этом почти неизменными. Пиренейская горная собака — одна из них. Эти белоснежные великаны сохранили черты своих далеких предков и до сих пор поражают сочетанием силы, интеллекта и мягкости характера.

пиренейский мастиф
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пиренейский мастиф

4000 лет истории и верности

Пиренейская горная собака считается одной из старейших пород Европы. Археологические находки — изображения крупных белых собак на древних фресках и керамике — подтверждают, что её предки жили в Пиренеях уже более 4000 лет назад. За это время внешний облик и поведение породы практически не изменились.

Эти собаки изначально служили пастухам, защищая стада овец от волков и медведей. Благодаря самостоятельности и врождённому чувству ответственности они стали незаменимыми помощниками человека в горах.

От пастушьих склонов до королевских дворцов

В XVII веке пиренейская собака из деревенского сторожа превратилась в королевского любимца. Французский монарх Людовик XIV официально провозгласил породу придворной, и с тех пор белоснежные стражи начали сопровождать знать в замках и поместьях.

Однако даже находясь при дворе, пиренейцы не утратили рабочих качеств. Они сохранили выносливость, независимость и инстинкт защитника, оставаясь универсальной породой, одинаково приспособленной и к суровым условиям гор, и к комфорту аристократических залов.

Ночные стражи

Одна из уникальных черт породы — активность в тёмное время суток. Биоритмы пиренейской горной собаки устроены так, что пик бодрости приходится на ночь. Это результат тысячелетней адаптации к ночным нападениям хищников.

Такая собака способна всю ночь патрулировать территорию, сохраняя спокойствие и внимательность. Для неё это естественное состояние, а не проявление тревожности. Поэтому в городских условиях владельцам стоит учитывать ночную активность питомца и обеспечивать ему достаточную физическую и умственную нагрузку днём.

От Франции до Британии и Америки

В XIX веке пиренейские собаки стали популярны в Англии благодаря королеве Виктории. Владение этой породой считалось признаком утончённого вкуса и высокого статуса. Несмотря на всплеск моды, порода сохранила свои природные качества — надёжность, сдержанность и охранный инстинкт.

В 1824 году французский аристократ маркиз де Лафайет привёз первых пиренейских собак в США. Там они быстро завоевали признание фермеров. Сильные и выносливые псы идеально подходили для охраны ранчо и защиты от хищников.

Герои войны

Во время Второй мировой войны пиренейские собаки использовались для перевозки раненых и грузов в труднодоступных горных районах. Их сила, устойчивость и спокойствие позволяли выполнять задачи, с которыми техника не справлялась.

Многие собаки погибли, но их служба навсегда осталась в истории породы как символ мужества и преданности.

Помощники сенбернаров

В конце XIX века пиренейцы помогли спасти от вымирания другую легендарную породу — сенбернаров. После эпидемии, почти уничтожившей альпийских спасателей, для восстановления численности их скрещивали с пиренейскими собаками. Это дало сенбернарам новые силы, улучшив здоровье и устойчивость породы.

Природная защита: шерсть-термос

Двойной шерстяной покров пиренейской собаки работает как природная система климат-контроля. Подшёрсток удерживает тепло зимой и предотвращает перегрев летом.

Распространённая ошибка владельцев — стричь питомца в жару. Это нарушает естественную терморегуляцию и делает животное уязвимым к солнечным ожогам. Правильный уход заключается в регулярном вычёсывании подшёрстка, особенно в период линьки.

Характер и поведение

Пиренейская горная собака сочетает мощь и добродушие. При весе до 80 кг и росте около 70 см она проявляет удивительное терпение, особенно по отношению к детям. Это результат многовекового опыта охраны не только взрослых животных, но и молодняка.

Инстинкт защиты слабых делает пиренейцев идеальными семейными питомцами. Их спокойствие и чуткость позволяют использовать породу в канистерапии для работы с детьми и людьми с особенностями развития.

Порода для опытных владельцев

Пиренейская собака — не для новичков. Её независимость требует уверенного и уважительного подхода. Эти собаки не склонны к безусловному послушанию: они думают самостоятельно и принимают решения, исходя из ситуации.

Дрессировка должна строиться на доверии, последовательности и уважении к характеру питомца. Авторитарные методы неэффективны. Пиренеец будет слушаться только того, кого считает партнёром.

Условия содержания

  • Размеры и пространство. Собаке требуется большой участок или дом с двором. В квартире содержание возможно лишь при условии ежедневных длительных прогулок.
  • Уход за шерстью. Вычёсывание несколько раз в неделю — обязательное условие.
  • Активность. Пиренейцу необходимы регулярные физические нагрузки и задачи для ума. Без них он быстро заскучает и может начать разрушительное поведение.
  • Социализация. С раннего возраста щенка нужно знакомить с разными людьми и животными. Это снижает излишнюю настороженность и формирует устойчивое поведение.

Сравнение с другими породами

Параметр Пиренейская горная собака Сенбернар Кавказская овчарка
Рост в холке 70-80 см 70-75 см 65-75 см
Масса до 80 кг до 90 кг до 70 кг
Назначение охрана, пастушья служба спасательная служба охрана
Характер спокойный, независимый доброжелательный настороженный
Подходит для семьи да да с осторожностью

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Высокая преданность Требует опыта владельца
Терпимость к детям Не переносит одиночества
Отличные охранные качества Сложный уход за шерстью
Ум и самостоятельность Нуждается в пространстве и нагрузке

Три интересных факта

  1. Пиренейцы способны распознавать угрозу по запаху и направлению ветра на расстоянии до километра.

  2. Их шерсть обладает водоотталкивающими свойствами, благодаря чему собаки легко переносят снег и дождь.

  3. Несмотря на схожесть, пиренейская горная собака и пиренейский мастиф — разные породы с разным происхождением.

Исторический контекст

  1. Первые письменные упоминания породы относятся к бронзовому веку.

  2. В XVII веке порода была официально признана королевской во Франции.

  3. После Второй мировой войны пиренейская собака участвовала в восстановлении численности сенбернаров.

FAQ

Можно ли держать пиренейскую собаку в квартире?
Возможно, но нежелательно. Породе требуется простор и возможность двигаться.

Подходит ли она для охраны дома?
Да, это надёжный сторож, который без лишней агрессии защищает территорию и семью.

Сколько живут пиренейские горные собаки?
Средняя продолжительность жизни — 10-12 лет при правильном уходе и питании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Она потеряла всё, кроме силы воли: путь Марии Бутырской от изгнания до триумфа
До сих пор не понимаю: Юлия Высоцкая — о том, как Кончаловский выбрал её, а не роскошную женщину
Сотрудничество исключено: Альбина Джанабаева назвала певицу, с которой никогда не станет петь дуэтом
Автоохота по-русски: после паники из-за утильсбора водители стали добычей аферистов
Кошки, бомжи и комната размером со стол: Александр Молочников — о кошмарах эмиграции в США
Кошельки автомобилистов Красноярского края похудеют: транспортный налог готовится к взлёту
Как одна немецкая закуска покорила мир: готовим солёные палочки
Они стояли рядом с пастухами и королями: собаки, которые служат человеку уже 4000 лет
Бабушкин плед стал дизайнерской сенсацией: старинная техника превратилась в магию 21 века
Секретный цилиндр раскрывает урожайную магию: правильная посадка защищает батат от холода и вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.