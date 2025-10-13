Питомец болеет не просто так: виновник часто стоит прямо на полке зоомагазина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Зоосфера

Рацион питания домашних питомцев напрямую влияет на их самочувствие и может стать причиной проблем с пищеварением при неправильном подборе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Кошка ест влажный корм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка ест влажный корм

По словам специалиста, корма разных категорий отличаются качеством ингредиентов и составом питательных веществ.

"Некоторые производители стремятся сделать продукт доступным по цене, поэтому используют менее качественное сырье. Калорийность таких кормов часто обеспечивается за счет повышенного содержания жиров. Если животное молодое и здоровое, оно может нормально переносить такой рацион. Но при хронических заболеваниях или длительном употреблении возможны нарушения пищеварения, например воспаление поджелудочной железы", — отметил Дмитриев.

При этом врач подчеркивает, что более доступные корма не являются заведомо вредными.

"Это не отрава и не опасное питание, просто состав у таких продуктов проще. Однако у животных с предрасположенностью к заболеваниям они могут вызвать негативную реакцию. Поэтому при первых признаках недомогания — расстройстве пищеварения, вялости или кожных проявлениях — важно скорректировать рацион и следить за состоянием питомца", — пояснил специалист.

По словам Дмитриева, реакции на корм индивидуальны и возможны даже при использовании продукции высокого класса.

"Иногда владельцы жалуются, что купили дорогой корм, а у питомца появились проблемы — расстройство стула, рвота, зуд, покраснение кожи. Это не значит, что продукт плохой, просто он может не подходить конкретному животному. В таких случаях лучше подобрать рацион совместно с ветеринаром", — заключил Дмитриев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
