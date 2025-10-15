Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устаревшая практика: почему Алан Ширер и сэр Майкл Кейн требуют запретить телесные наказания для детей в Англии
Забайкалье готовится открыть врата степи: как новый проект свяжет Россию, Монголию и Китай
Графит творит чудеса: один приём делает короткие ногти идеальными и роскошными
Российский дрон Герань заставит противников менять тактику: удар, от которого не уйти
Цены сорвались с цепи: что взлетит к Новому году сильнее всего
Невидимая армия под листьями: слизни ждут весну, но аптечное средство рушит их планы — безвозвратно
Формула Вульфа: четыре подхода в неделю, которые заставляют мышцы думать, что вы живёте в зале
Нолан назвал роль Джонсона лучшей в году: что так впечатлило режиссёра
Учёный бросил вызов Копернику: человечество первый разум во Вселенной — новая теория о жизни

Она веками охраняла лес, а теперь сама умирает: манумея исчезает вместе с тропиками

Зоосфера

На Самоа разгорается тревожный природоохранный призыв. Птица-символ страны — манумея, или "маленький Додо" — оказалась буквально на грани исчезновения. Учёные не знают даже, сколько особей осталось в дикой природе, и опасаются, что без срочной помощи она повторит судьбу своего легендарного родственника с острова Маврикий.

Птица додо в природной среде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птица додо в природной среде

Птица, которая помнит Додо

Манумея, или зубчатый голубь (Didunculus strigirostris), встречается только на островах Самоа. Это единственный вид голубиных с крупным изогнутым клювом, снабжённым зубцами, которыми птица разбивает твёрдые плоды. Благодаря этому манумея играет незаменимую экологическую роль — она рассеивает семена редких деревьев, поддерживая баланс тропического леса. Её часто называют "экологическим наследником Додо" — той самой птицы, что исчезла из-за человека в XVII веке.

"Манумея — это не просто редкий вид, это часть культурного и природного наследия Самоа", — отметил орнитолог Джанлука Серра.

Несмотря на статус национального символа, о манумее известно крайне мало. Её почти невозможно увидеть: за всё время не было сделано ни одной качественной фотографии взрослой особи в дикой природе. Даже её пение легко спутать с голосом другого вида — тихоокеанского императорского голубя (Ducula pacifica). По этой причине реальные оценки численности долгое время были завышены. Сегодня специалисты предполагают, что в природе могло остаться менее 50 особей.

Как манумея оказалась на грани исчезновения

Когда-то эта птица была широко распространена по всему архипелагу, обитая в низинных тропических лесах. Но начиная с 1990-х годов ситуация резко ухудшилась. Основные причины — вырубка лесов, охота и завоз инвазивных животных: крыс, кошек и диких свиней. Эти виды разоряют гнёзда и поедают птенцов. В результате манумея выживает лишь в отдельных труднодоступных горных районах, куда редко добираются даже исследователи.

Согласно данным местных орнитологов, последние подтверждённые наблюдения манумеи происходили в густых лесах острова Уполу. Однако даже там её крайне сложно заметить: птица ведёт скрытный образ жизни, редко спускается с деревьев и избегает человеческих поселений.

Сравнение: почему вымирают островные виды

Вид Место обитания Основная угроза Текущий статус
Манумея (Самоа) Тропические леса Самоа Инвазивные виды, вырубка Критически исчезающий
Какапо (Новая Зеландия) Леса Южного острова Хищники, утрата среды Спасён, около 250 особей
Додо (Маврикий) Маврикий Охота, завезённые животные Вымер

Тайна зубчатого голубя

Манумея выделяется среди голубиных не только внешностью. Её мощный клюв с зазубринами — уникальная адаптация, позволяющая дробить твёрдые фрукты. Учёные считают, что именно благодаря ей птица помогает лесу восстанавливаться после ураганов и обвалов, распространяя семена растений, которые не могут прорасти без "обработки" в её пищеварительной системе.

Однако пока биологи спорят о роли вида, сама манумея исчезает. За последние 30 лет численность сократилась почти до нуля. Даже на банкнотах Самоа, где изображена птица, она всё чаще воспринимается как символ утраченного.

Советы шаг за шагом: что нужно для спасения манумеи

  1. Создание охраняемых территорий. Закрепить за видами последние участки девственных лесов, где ещё сохранились гнёзда.

  2. Контроль инвазивных животных. Отлов и стерилизация крыс, кошек и свиней, угрожающих кладкам.

  3. Мониторинг популяции. Установка камер и запись звуков для отслеживания мест обитания.

  4. Образовательные программы. Вовлечение местных жителей и школьников в наблюдение за манумеей.

  5. Международное финансирование. Привлечение поддержки Глобального экологического фонда и природоохранных организаций.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: недооценка угроз и отказ от системной охраны лесов.
    Последствие: потеря вида в течение ближайших лет.
    Альтернатива: долгосрочная программа восстановления среды обитания.

  • Ошибка: ограничение усилий только национальными проектами.
    Последствие: нехватка средств и специалистов.
    Альтернатива: международное сотрудничество и объединение ресурсов.

  • Ошибка: отсутствие просветительской работы.
    Последствие: браконьерство и равнодушие населения.
    Альтернатива: кампании и обучение школьников защите природы.

А что если манумея исчезнет

Если Самоа потеряет "маленького Додо", исчезнет не просто птица — мир лишится живого напоминания о связи между природой и культурой. Манумея фигурирует в песнях, легендах и на банкнотах, символизируя стойкость и независимость народа Самоа. Потеря вида станет не только биологической, но и духовной утратой.

Плюсы и минусы текущих действий

Плюсы:

  • активная позиция местных природоохранных организаций;

  • участие Министерства окружающей среды Самоа;

  • признание международным сообществом ценности вида.

Минусы:

  • острая нехватка финансирования;

  • труднодоступность районов, где обитает птица;

  • отсутствие достоверных данных о численности.

"Без немедленного вмешательства мир потеряет ещё одного потомка Додо", — подчеркнул представитель Общества охраны природы Самоа Туила Таноа.

Исторический контекст

История манумеи напоминает судьбу других исчезнувших островных видов. Островные экосистемы уязвимы — любой завезённый хищник или вырубка леса нарушают баланс. Так когда-то исчез Додо с Маврикия, а теперь история повторяется в Тихом океане. Учёные предупреждают: если человечество не сделает выводов, следом может уйти ещё десяток уникальных птиц, существующих лишь на крохотных островах.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Наука и техника
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Домашние животные
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Последние материалы
Невидимая армия под листьями: слизни ждут весну, но аптечное средство рушит их планы — безвозвратно
Формула Вульфа: четыре подхода в неделю, которые заставляют мышцы думать, что вы живёте в зале
Она веками охраняла лес, а теперь сама умирает: манумея исчезает вместе с тропиками
Нолан назвал роль Джонсона лучшей в году: что так впечатлило режиссёра
Учёный бросил вызов Копернику: человечество первый разум во Вселенной — новая теория о жизни
Спектакль, который изменит ваше представление о классике: Ромео и Джульетта в новом прочтении
Мадонна поздравила дочь с 29-летием: архивные снимки, которые трогают до слёз
Несколько сантиметров решают всё: одна ошибка при парковке способна запустить цепную аварию
Обычный чай оказался лекарством: как древний рецепт влияет на микробиоту и печень
Банка тепла для холодных вечеров: простейшее варенье из тыквы и яблок с волшебным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.