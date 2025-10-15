Она веками охраняла лес, а теперь сама умирает: манумея исчезает вместе с тропиками

На Самоа разгорается тревожный природоохранный призыв. Птица-символ страны — манумея, или "маленький Додо" — оказалась буквально на грани исчезновения. Учёные не знают даже, сколько особей осталось в дикой природе, и опасаются, что без срочной помощи она повторит судьбу своего легендарного родственника с острова Маврикий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Птица додо в природной среде

Птица, которая помнит Додо

Манумея, или зубчатый голубь (Didunculus strigirostris), встречается только на островах Самоа. Это единственный вид голубиных с крупным изогнутым клювом, снабжённым зубцами, которыми птица разбивает твёрдые плоды. Благодаря этому манумея играет незаменимую экологическую роль — она рассеивает семена редких деревьев, поддерживая баланс тропического леса. Её часто называют "экологическим наследником Додо" — той самой птицы, что исчезла из-за человека в XVII веке.

"Манумея — это не просто редкий вид, это часть культурного и природного наследия Самоа", — отметил орнитолог Джанлука Серра.

Несмотря на статус национального символа, о манумее известно крайне мало. Её почти невозможно увидеть: за всё время не было сделано ни одной качественной фотографии взрослой особи в дикой природе. Даже её пение легко спутать с голосом другого вида — тихоокеанского императорского голубя (Ducula pacifica). По этой причине реальные оценки численности долгое время были завышены. Сегодня специалисты предполагают, что в природе могло остаться менее 50 особей.

Как манумея оказалась на грани исчезновения

Когда-то эта птица была широко распространена по всему архипелагу, обитая в низинных тропических лесах. Но начиная с 1990-х годов ситуация резко ухудшилась. Основные причины — вырубка лесов, охота и завоз инвазивных животных: крыс, кошек и диких свиней. Эти виды разоряют гнёзда и поедают птенцов. В результате манумея выживает лишь в отдельных труднодоступных горных районах, куда редко добираются даже исследователи.

Согласно данным местных орнитологов, последние подтверждённые наблюдения манумеи происходили в густых лесах острова Уполу. Однако даже там её крайне сложно заметить: птица ведёт скрытный образ жизни, редко спускается с деревьев и избегает человеческих поселений.

Сравнение: почему вымирают островные виды

Вид Место обитания Основная угроза Текущий статус Манумея (Самоа) Тропические леса Самоа Инвазивные виды, вырубка Критически исчезающий Какапо (Новая Зеландия) Леса Южного острова Хищники, утрата среды Спасён, около 250 особей Додо (Маврикий) Маврикий Охота, завезённые животные Вымер

Тайна зубчатого голубя

Манумея выделяется среди голубиных не только внешностью. Её мощный клюв с зазубринами — уникальная адаптация, позволяющая дробить твёрдые фрукты. Учёные считают, что именно благодаря ей птица помогает лесу восстанавливаться после ураганов и обвалов, распространяя семена растений, которые не могут прорасти без "обработки" в её пищеварительной системе.

Однако пока биологи спорят о роли вида, сама манумея исчезает. За последние 30 лет численность сократилась почти до нуля. Даже на банкнотах Самоа, где изображена птица, она всё чаще воспринимается как символ утраченного.

Советы шаг за шагом: что нужно для спасения манумеи

Создание охраняемых территорий. Закрепить за видами последние участки девственных лесов, где ещё сохранились гнёзда. Контроль инвазивных животных. Отлов и стерилизация крыс, кошек и свиней, угрожающих кладкам. Мониторинг популяции. Установка камер и запись звуков для отслеживания мест обитания. Образовательные программы. Вовлечение местных жителей и школьников в наблюдение за манумеей. Международное финансирование. Привлечение поддержки Глобального экологического фонда и природоохранных организаций.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: недооценка угроз и отказ от системной охраны лесов.

Последствие: потеря вида в течение ближайших лет.

Альтернатива: долгосрочная программа восстановления среды обитания.

Ошибка: ограничение усилий только национальными проектами.

Последствие: нехватка средств и специалистов.

Альтернатива: международное сотрудничество и объединение ресурсов.

Ошибка: отсутствие просветительской работы.

Последствие: браконьерство и равнодушие населения.

Альтернатива: кампании и обучение школьников защите природы.

А что если манумея исчезнет

Если Самоа потеряет "маленького Додо", исчезнет не просто птица — мир лишится живого напоминания о связи между природой и культурой. Манумея фигурирует в песнях, легендах и на банкнотах, символизируя стойкость и независимость народа Самоа. Потеря вида станет не только биологической, но и духовной утратой.

Плюсы и минусы текущих действий

Плюсы:

активная позиция местных природоохранных организаций;

участие Министерства окружающей среды Самоа;

признание международным сообществом ценности вида.

Минусы:

острая нехватка финансирования;

труднодоступность районов, где обитает птица;

отсутствие достоверных данных о численности.

"Без немедленного вмешательства мир потеряет ещё одного потомка Додо", — подчеркнул представитель Общества охраны природы Самоа Туила Таноа.

Исторический контекст

История манумеи напоминает судьбу других исчезнувших островных видов. Островные экосистемы уязвимы — любой завезённый хищник или вырубка леса нарушают баланс. Так когда-то исчез Додо с Маврикия, а теперь история повторяется в Тихом океане. Учёные предупреждают: если человечество не сделает выводов, следом может уйти ещё десяток уникальных птиц, существующих лишь на крохотных островах.