Самые милые соседи: почему капибары стали символом спокойствия и где увидеть звезду интернета

Капибара — самый добродушный грызун на планете и, пожалуй, главный герой мемов последнего десятилетия. Эти крупные водосвинки покорили миллионы людей своим спокойствием и невозмутимостью. Сегодня капибары живут не только в дикой природе, но и в зоопарках, питомниках и даже кафе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капибара у воды

Кто такая капибара

Капибара, или водосвинка (Hydrochoerus hydrochaeris), — крупнейший представитель семейства свинковых, ближайший родственник морской свинки и шиншиллы. Животное отличается кротким нравом, умением адаптироваться и дружелюбием.

Классификация:

Тип: хордовые

Класс: млекопитающие

Отряд: грызуны

Семейство: свинковые (Caviidae)

Средняя продолжительность жизни: около 10 лет

Как выглядит капибара

Капибара внешне напоминает смесь бобра и морской свинки, но во много раз крупнее. Её массивное тело и спокойный взгляд делают животное очаровательным и немного комичным.

Размер: длина до 140 см, высота в холке около 60 см.

Вес: от 35 до 65 кг, иногда доходит до 80 кг.

Шерсть: густая, жёсткая, коричнево-рыжего оттенка.

Особенности строения: короткие лапы с перепонками помогают отлично плавать, а глаза, нос и уши расположены высоко — чтобы оставаться над водой.

Капибара — прирождённый пловец: в жару она спасается в воде, а при опасности способна полностью нырнуть и оставаться под водой до 5 минут.

Где живет капибара

Естественная среда капибары — Центральная и Южная Америка: от Панамы и Венесуэлы до северной Аргентины. Эти животные селятся по берегам рек, болот и озёр, не удаляясь от воды более чем на километр.

Климат они предпочитают тропический и субтропический, однако встречаются и в умеренных широтах. В засушливые месяцы стаи держатся рядом с крупными водоёмами и кормятся прибрежной растительностью.

Чем питаются капибары

Капибара — строго травоядное животное. В её рацион входят:

луговые травы и злаки (например, свинорой или просо);

водные растения — гиацинт, ряска, водяной салат;

фрукты и овощи — дыня, кабачки, бананы, манго;

кора и молодые побеги в сухой сезон.

Интересная особенность — копрофагия: животные повторно поедают мягкие фекалии, чтобы усвоить витамины и микроэлементы, вырабатываемые кишечной микрофлорой.

Мемы и популярность

Капибара стала интернет-звездой. Её спокойное поведение вдохновило японскую компанию Bandai создать персонажа Kapibarasan — милую мультяшную капибару, ставшую символом уюта и безмятежности.

В 2021–2022 годах в соцсетях появились десятки роликов под мелодию Capybara Song, где животные важно шагают, купаются или просто сидят, глядя в никуда. Милый грызун стал воплощением дзена и философского спокойствия.

С ростом популярности на маркетплейсах появились сотни товаров с капибарами — от игрушек и брелков до тапочек и постеров.

Где увидеть капибару в России

Сегодня капибары живут не только в зоопарках, но и в кафе, где можно пообщаться с животными.

Москва

Cafebara

Адрес: проезд Шелихова, 2 (Лефортово)

Время работы: 12:00-20:00 (понедельник — выходной)

Стоимость: 1500 ₽ за 30 минут

Особенности: житель кафе — капибара по имени Фунтик, с которой можно сфотографироваться.

Бар Капибар

Адрес: ул. Крымский Вал, 10А (рядом с метро "Октябрьская")

График: 12:00-22:00 ежедневно

Стоимость: 2000 ₽, посещение по предварительной записи.

Также капибар можно увидеть в Московском зоопарке, в "Москвариуме" и на фермах с контактными животными.

Санкт-Петербург

В Северной столице капибар содержат в Ленинградском зоопарке (Александровский парк, 1).

Стоимость билета: 700 ₽ для взрослых и 300 ₽ для детей от 7 лет.

Краснодар и Сочи

Капибар можно увидеть в зоопарке "Капибара" (Сочи, ул. Молодогвардейская, 2/98). Посетителям разрешается кормить животных и делать фото.

Ошибки посетителей при общении с капибарами

Ошибка Последствие Альтернатива Громкие звуки или резкие движения Животное пугается и уходит Общаться спокойно и мягко Кормление "человеческой" едой Проблемы с пищеварением у зверя Давать только разрешённые овощи или травы Попытка поднять капибару на руки Стресс и травмы Гладить только, если она сама подходит Игнорирование правил кафе Риск укуса или закрытия доступа к животным Следовать инструкциям сотрудников Фото со вспышкой Животное пугается Снимать без вспышки

Плюсы и минусы кафе с капибарами

Плюсы Минусы Возможность пообщаться с редким животным Ограниченное время посещения Позитивные эмоции и фотосессии Высокая стоимость визита Просветительская ценность Возможен стресс для животных Доступность в крупных городах Требуется предварительная запись

Мифы и правда о капибарах

Миф 1. Капибара — дикая и опасная.

Правда: животные крайне миролюбивы и не проявляют агрессию без причины.

Миф 2. Крокодилы не нападают на капибар.

Правда: нападают, но редко — капибары живут группами и быстро спасаются в воде.

Миф 3. Капибару можно держать дома.

Правда: это возможно, но требует водоёма, простора и особого ухода.

FAQ

Можно ли держать капибару дома?

Теоретически — да, но только при наличии бассейна, влажного климата и просторного вольера.

Чем питается капибара в неволе?

Свежей травой, овощами, фруктами и зерновыми кормами.

Где увидеть капибару в Москве?

В "Москвариуме", Московском зоопарке и в кафе Cafebara.

Как называют детёныша капибары?

В русском языке — просто "детёныш капибары", в английском — pup или baby capybara.

Интересные факты

Капибара — крупнейший грызун на планете, весящий как крупная собака. Эти животные могут спать, стоя по грудь в воде. Во время пандемии в аргентинском городе Нордельта капибары буквально "захватили" улицы, спокойно гуляя среди людей. У капибар необычная социальная структура: стая подчиняется одному лидеру, но живёт мирно. Их шерсть почти не удерживает влагу, поэтому после купания капибары быстро высыхают.

Если вы хотите познакомиться с капибарой поближе, начните с визита в зоопарк или тематическое кафе. Это безопасный способ узнать животное, не нарушая его природных привычек.