Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Современные авто не прощают старых привычек: мелкая ошибка, которая разрушает механизм изнутри
Лёгкая ипотека обернётся кошмаром: три условия, о которых банки предпочитают умалчивать
Бессонница убивает не тело, а мозг: врач раскрыла правду о ночном враге человечества
Осенняя операция: как обрезать ягодные кусты, чтобы летом собрать вдвое больше
Питомец внезапно сменил место для сна — это красный флаг, который нельзя игнорировать
Летний враг номер один для машины: ошибка после поездки по свежему асфальту, которую совершают все
Зарплату больше нельзя будет потрогать: деньги исчезнут из кошелька и переедут в приложение
Мифы о Панаме рухнули: туристка рассказала о кражах, ценах и джунглях, требующих подготовки
Платежи растут, а в подъезде темнота: куда на самом деле уходят деньги жильцов

Владельцы умиляются, а зря: почему пёс, который не отходит ни на шаг, на деле глубоко несчастен

4:39
Зоосфера

Собаки издавна считаются самыми верными спутниками человека. Их стремление находиться рядом с хозяином трогает многих владельцев и воспринимается как знак глубокой любви. Однако постоянное следование по пятам не всегда говорит о преданности. Иногда за этим поведением скрываются тревожность и страх одиночества.

Собака
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Почему собака не отходит от хозяина

Если питомец не может отпустить владельца даже на шаг, это может быть проявлением так называемого синдрома гиперпривязанности. Такое состояние чаще всего развивается у животных с повышенной чувствительностью и неуверенностью. Пес буквально "привязан" к человеку — сопровождает его из комнаты в комнату, не сводит глаз и тревожится, когда теряет из виду.

Нередко подобное поведение усиливается в определенные моменты: при сборах хозяина на работу, во время визитов гостей или прогулок в незнакомом месте. В эти минуты собака может дрожать, поскуливать, дышать чаще обычного, будто боится остаться одна. Для нее разлука, даже кратковременная, становится источником настоящего стресса.

Причины патологической зависимости

Истоки гиперпривязанности лежат, как правило, в детстве животного. Щенки, которых слишком рано отняли от матери или лишили общения с другими собаками, вырастают тревожными и неуверенными. Они не умеют оставаться наедине с собой и не знают, как справляться с одиночеством.

Иногда корень проблемы — в пережитой травме. Приютские животные, сменившие нескольких хозяев, или собаки, столкнувшиеся с насилием, могут особенно остро бояться новой потери. К этому добавляется и генетика: декоративные породы — той-терьеры, чихуахуа, шпиц — чаще других склонны к чрезмерной зависимости от человека. Их эмоциональность и потребность в постоянном внимании особенно выражены.

Как распознать тревогу

Различить нормальную привязанность и патологическую можно по ряду признаков. Пес с гиперпривязанностью:

• постоянно держится рядом, даже если человек просто передвигается по квартире;
• демонстрирует беспокойство, когда хозяин уходит — скулит, лает, царапает дверь;
• может портить мебель, вещи или ковры в попытке привлечь внимание;
• теряет аппетит и интерес к играм, если остается один.

Такие проявления — не каприз, а сигнал о внутреннем напряжении. Если не помочь питомцу, его тревожность может привести к хроническому стрессу и проблемам со здоровьем.

Как помочь собаке стать самостоятельнее

Коррекция поведения требует терпения и постепенности. Прежде всего, животному нужно показать, что разлука не опасна. Начинать стоит с коротких интервалов: выйти из комнаты на пару минут, вернуться, не акцентируя внимания на встрече. Постепенно время отсутствия увеличивают. Главное — не устраивать бурных приветствий и не наказывать за беспокойство.

Полезно создать для собаки уютный уголок, где она чувствует себя защищённой. Туда можно положить мягкий плед, любимые игрушки и лакомства. Отлично помогают интерактивные игрушки-головоломки — они занимают питомца и отвлекают от мыслей о хозяине.

Физическая активность и умственные нагрузки тоже играют важную роль. Уставшая собака меньше тревожится. Длинные прогулки, дрессировка, новые маршруты делают жизнь насыщенной и укрепляют уверенность в себе.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если самостоятельно справиться не получается, следует обратиться к профессиональному зоопсихологу. Он оценит степень тревожности, выявит причины и подберет индивидуальную программу адаптации. В некоторых случаях специалист может посоветовать мягкие успокаивающие препараты, но только после консультации с ветеринаром.

Главное — любовь и терпение

Собака, страдающая от гиперпривязанности, не капризничает — она ищет защиты. Владельцу важно не сердиться, а помочь питомцу почувствовать уверенность и спокойствие. Системная работа, ласка и последовательность постепенно возвращают животному душевное равновесие.

Когда пес учится спокойно переживать короткие разлуки, это не ослабляет связь с хозяином — наоборот, делает её зрелее и крепче.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Эти движения заменят планку: тренировка стоя укрепляет спину, пресс и улучшают осанку
Новости спорта
Эти движения заменят планку: тренировка стоя укрепляет спину, пресс и улучшают осанку
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Домашние животные
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Металлы
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Осенняя операция: как обрезать ягодные кусты, чтобы летом собрать вдвое больше
Питомец внезапно сменил место для сна — это красный флаг, который нельзя игнорировать
Летний враг номер один для машины: ошибка после поездки по свежему асфальту, которую совершают все
Зарплату больше нельзя будет потрогать: деньги исчезнут из кошелька и переедут в приложение
Мифы о Панаме рухнули: туристка рассказала о кражах, ценах и джунглях, требующих подготовки
Платежи растут, а в подъезде темнота: куда на самом деле уходят деньги жильцов
Вслед за золотом: почему цены на серебро бьют рекорды
Сокровище викингов под Стокгольмом: почему владелец не вернулся за кладом
Разлука длиной в годы: Седоковой запретили видеться с дочерью, но она всё равно нашла путь к ней
Туристы голосуют рублём: Ялта ворвалась в топ-5 групповых направлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.