Она чирикает, дружит с обезьянами и ест бананы: кошка, которая нарушила все законы хищников

Если бы кошачьи устраивали конкурс самых необычных родственников, ягуарунди наверняка заняла бы первое место. Эта маленькая дикая кошка с гибким телом и повадками хищника поражает не только внешностью, но и поведенческими особенностями. Она чирикает, словно воробей, обожает бананы и даже "сотрудничает" с обезьянами ради лакомств.
Ягуарунди (Puma yagouaroundi) — небольшая дикая кошка из Центральной и Южной Америки. В длину она достигает 70 сантиметров, а вес редко превышает девять килограммов. Её вытянутое тело и длинный хвост придают сходство с представителями куньих — особенно если наблюдать её в движении. Короткие лапы, округлые уши и небольшая мордочка создают обманчиво миловидный облик, но за ним скрывается настоящий хищник.
Окраска у ягуарунди варьируется от серо-бурой до насыщенно-рыжей. Раньше учёные полагали, что это два разных подвида — рыжие особи даже получили название "кошки эйра". Однако позже выяснилось, что всё это естественное цветовое разнообразие, и в одном помёте могут появиться котята разных окрасов.
Самая неожиданная черта ягуарунди — её вокальные способности. Вместо привычного "мяу" она издаёт звуки, напоминающие щебет птиц или свист. Учёные объясняют это дневным образом жизни кошки: в отличие от большинства своих ночных собратьев, ягуарунди активна днём, когда лес полон птичьих песен.
Такая "маскировочная" вокализация помогает ей общаться с сородичами, не выдавая себя хищникам и добыче. Исследователи насчитали у ягуарунди более 13 разных типов звуков — от мягкого свиста до коротких мелодичных трелей. В зоопарках сотрудники нередко замечают, что кошки буквально "разговаривают" между собой, перекликаясь по утрам.
Как и положено кошке, ягуарунди ловко охотится на мелких животных: грызунов, ящериц, птиц и даже рыбу. Её вытянутое тело и гибкость позволяют двигаться почти бесшумно, а мощные когти и зубы обеспечивают быструю хватку. Однако у этой кошки есть одна гастрономическая особенность — она не прочь полакомиться фруктами.
Исследования показали, что в рацион ягуарунди входят виноград, инжир, финики и бананы. Учёные считают, что такая всеядность — результат приспособления к переменчивым условиям тропиков. Если охота не удалась, кошка легко переходит на растительное меню. В зоопарках ягуарунди с удовольствием ест фрукты, а бананы часто становятся её любимым лакомством.
В тропических лесах Панамы наблюдали удивительное явление: ягуарунди и обезьяны часто обитают на одной территории и даже пользуются плодами своих "отношений". Когда приматы срывают спелые бананы или инжир, часть фруктов падает на землю — именно их подбирает хитрая кошка.
Такой "симбиоз" выгоден обоим видам: обезьяны получают надёжного соседа, который не охотится на них, а ягуарунди — готовые угощения. Некоторые биологи считают, что подобная форма взаимодействия демонстрирует высокий уровень адаптивного поведения у кошки, ведь дружелюбие к другому виду — редкость для хищников.
"Ягуарунди — пример того, как интеллект и гибкость поведения помогают животному сосуществовать с другими видами", — отметил зоолог Мигель Армбуру.
Ареал ягуарунди простирается от Мексики до северной Аргентины, включая Панаму, Бразилию, Колумбию и Парагвай. Иногда их встречают даже в южных районах США — в Техасе и Аризоне. Кошки предпочитают густые леса, саванны и заболоченные участки, где есть водоёмы и укрытия.
В отличие от крупных кошек, ягуарунди прекрасно чувствует себя и вблизи человека: она может охотиться на окраинах городов, прятаться в плантациях и даже селиться рядом с фермами.
|Вид
|Средний вес
|Окрас
|Особенности поведения
|Ягуарунди
|4-9 кг
|Серо-бурый, рыжий
|Дневная активность, "чирикает"
|Оцелот
|10-15 кг
|Пятнистый
|Ночной хищник
|Маргай
|3-5 кг
|Пятнистый
|Живёт на деревьях
|Домашняя кошка
|3-6 кг
|Разнообразный
|Мурлычет, не "поёт"
В некоторых регионах Южной Америки действительно пытались содержать ягуарунди как питомца. В неволе она быстро привыкает к человеку, любит игры и внимание. Однако её энергия и охотничьи инстинкты превращают дом в испытательный полигон: такие кошки с лёгкостью вскрывают курятники, роняют посуду и прыгают на шторы. Поэтому биологи выступают против содержания ягуарунди в квартирах — ей нужна свобода и пространство.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая адаптивность
|Сокращение естественной среды
|Всеядность и гибкость в питании
|Конфликты с фермерами
|Дневная активность
|Снижение численности из-за браконьерства
|Неагрессивное поведение к другим видам
|Редкость встреч в природе
В тропических лесах, саваннах и на болотах от Мексики до Аргентины.
Мелкими животными и фруктами — инжиром, виноградом, бананами.
Нет. Это дикое животное, которому нужен простор и охота.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.