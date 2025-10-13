Она чирикает, дружит с обезьянами и ест бананы: кошка, которая нарушила все законы хищников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Если бы кошачьи устраивали конкурс самых необычных родственников, ягуарунди наверняка заняла бы первое место. Эта маленькая дикая кошка с гибким телом и повадками хищника поражает не только внешностью, но и поведенческими особенностями. Она чирикает, словно воробей, обожает бананы и даже "сотрудничает" с обезьянами ради лакомств.

Ягуарунди и игуана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ягуарунди и игуана

Кошка, похожая на куницу

Ягуарунди (Puma yagouaroundi) — небольшая дикая кошка из Центральной и Южной Америки. В длину она достигает 70 сантиметров, а вес редко превышает девять килограммов. Её вытянутое тело и длинный хвост придают сходство с представителями куньих — особенно если наблюдать её в движении. Короткие лапы, округлые уши и небольшая мордочка создают обманчиво миловидный облик, но за ним скрывается настоящий хищник.

Окраска у ягуарунди варьируется от серо-бурой до насыщенно-рыжей. Раньше учёные полагали, что это два разных подвида — рыжие особи даже получили название "кошки эйра". Однако позже выяснилось, что всё это естественное цветовое разнообразие, и в одном помёте могут появиться котята разных окрасов.

Чирикающий голос

Самая неожиданная черта ягуарунди — её вокальные способности. Вместо привычного "мяу" она издаёт звуки, напоминающие щебет птиц или свист. Учёные объясняют это дневным образом жизни кошки: в отличие от большинства своих ночных собратьев, ягуарунди активна днём, когда лес полон птичьих песен.

Такая "маскировочная" вокализация помогает ей общаться с сородичами, не выдавая себя хищникам и добыче. Исследователи насчитали у ягуарунди более 13 разных типов звуков — от мягкого свиста до коротких мелодичных трелей. В зоопарках сотрудники нередко замечают, что кошки буквально "разговаривают" между собой, перекликаясь по утрам.

Хищница со вкусом к фруктам

Как и положено кошке, ягуарунди ловко охотится на мелких животных: грызунов, ящериц, птиц и даже рыбу. Её вытянутое тело и гибкость позволяют двигаться почти бесшумно, а мощные когти и зубы обеспечивают быструю хватку. Однако у этой кошки есть одна гастрономическая особенность — она не прочь полакомиться фруктами.

Исследования показали, что в рацион ягуарунди входят виноград, инжир, финики и бананы. Учёные считают, что такая всеядность — результат приспособления к переменчивым условиям тропиков. Если охота не удалась, кошка легко переходит на растительное меню. В зоопарках ягуарунди с удовольствием ест фрукты, а бананы часто становятся её любимым лакомством.

Дружба с обезьянами: случайность или стратегия

В тропических лесах Панамы наблюдали удивительное явление: ягуарунди и обезьяны часто обитают на одной территории и даже пользуются плодами своих "отношений". Когда приматы срывают спелые бананы или инжир, часть фруктов падает на землю — именно их подбирает хитрая кошка.

Такой "симбиоз" выгоден обоим видам: обезьяны получают надёжного соседа, который не охотится на них, а ягуарунди — готовые угощения. Некоторые биологи считают, что подобная форма взаимодействия демонстрирует высокий уровень адаптивного поведения у кошки, ведь дружелюбие к другому виду — редкость для хищников.

"Ягуарунди — пример того, как интеллект и гибкость поведения помогают животному сосуществовать с другими видами", — отметил зоолог Мигель Армбуру.

Где живёт необычная кошка

Ареал ягуарунди простирается от Мексики до северной Аргентины, включая Панаму, Бразилию, Колумбию и Парагвай. Иногда их встречают даже в южных районах США — в Техасе и Аризоне. Кошки предпочитают густые леса, саванны и заболоченные участки, где есть водоёмы и укрытия.

В отличие от крупных кошек, ягуарунди прекрасно чувствует себя и вблизи человека: она может охотиться на окраинах городов, прятаться в плантациях и даже селиться рядом с фермами.

Таблица сравнения: ягуарунди и другие мелкие кошки

Вид Средний вес Окрас Особенности поведения
Ягуарунди 4-9 кг Серо-бурый, рыжий Дневная активность, "чирикает"
Оцелот 10-15 кг Пятнистый Ночной хищник
Маргай 3-5 кг Пятнистый Живёт на деревьях
Домашняя кошка 3-6 кг Разнообразный Мурлычет, не "поёт"

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка приручить дикого ягуарунди.
  • Последствие: потеря инстинктов и стресс у животного.
  • Альтернатива: поддержка программ по охране вида и наблюдение в заповедниках.

А что если ягуарунди станет домашней кошкой

В некоторых регионах Южной Америки действительно пытались содержать ягуарунди как питомца. В неволе она быстро привыкает к человеку, любит игры и внимание. Однако её энергия и охотничьи инстинкты превращают дом в испытательный полигон: такие кошки с лёгкостью вскрывают курятники, роняют посуду и прыгают на шторы. Поэтому биологи выступают против содержания ягуарунди в квартирах — ей нужна свобода и пространство.

Плюсы и минусы ягуарунди как вида

Плюсы Минусы
Высокая адаптивность Сокращение естественной среды
Всеядность и гибкость в питании Конфликты с фермерами
Дневная активность Снижение численности из-за браконьерства
Неагрессивное поведение к другим видам Редкость встреч в природе

Мифы и правда о ягуарунди

  • Миф: ягуарунди охотится на обезьян.
    Правда: наоборот, она часто соседствует с ними и пользуется их помощью в поиске пищи.
  • Миф: эти кошки не умеют лазить по деревьям.
    Правда: лазают прекрасно, хотя охотятся в основном на земле.
  • Миф: ягуарунди — разновидность пумы.
    Правда: они принадлежат к одному роду, но различаются по поведению и размерам.

FAQ

Где живёт ягуарунди

В тропических лесах, саваннах и на болотах от Мексики до Аргентины.

Чем питается

Мелкими животными и фруктами — инжиром, виноградом, бананами.

Можно ли держать ягуарунди дома

Нет. Это дикое животное, которому нужен простор и охота.

2 интересных факта

  • Ягуарунди может издавать до 13 различных звуков, включая свист и чириканье.
  • В отличие от большинства кошек, предпочитает дневную активность.

Исторический контекст

  • Первое научное описание ягуарунди появилось в 1803 году, когда натуралист Этьен Жоффруа Сент-Илер выделил её как отдельный вид
  • Индейцы майя называли ягуарунди "оцелотито" — "маленький ягуар".
  • В 1970-х годах в США пытались воссоздать популяцию ягуарунди в Техасе, но проект завершился неудачей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
