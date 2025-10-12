Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцы умиляются, а зря: почему пёс, который не отходит ни на шаг, на деле глубоко несчастен
Современные авто не прощают старых привычек: мелкая ошибка, которая разрушает механизм изнутри
Лёгкая ипотека обернётся кошмаром: три условия, о которых банки предпочитают умалчивать
Бессонница убивает не тело, а мозг: врач раскрыла правду о ночном враге человечества
Осенняя операция: как обрезать ягодные кусты, чтобы летом собрать вдвое больше
Питомец внезапно сменил место для сна — это красный флаг, который нельзя игнорировать
Летний враг номер один для машины: ошибка после поездки по свежему асфальту, которую совершают все
Зарплату больше нельзя будет потрогать: деньги исчезнут из кошелька и переедут в приложение
Мифы о Панаме рухнули: туристка рассказала о кражах, ценах и джунглях, требующих подготовки

Тихий демон в пушистой шкуре: что запускает кошачьи безумные забеги сквозь стены и сон хозяев

7:43
Зоосфера

Каждый хозяин кошки хоть раз наблюдал странную картину: питомец спокойно спит или лениво наблюдает за происходящим, а через секунду будто сходит с ума — мчится по комнате, прыгает на мебель, распушает хвост и ведёт себя, словно преследует невидимую добычу. Сцена выглядит забавно, но вызывает закономерный вопрос: что же заставляет домашних кошек устраивать эти ночные марафоны?

Бегущая кошка по комнате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бегущая кошка по комнате

Не скука, а накопившаяся энергия

Домашние кошки живут в ограниченном пространстве и редко тратят энергию так, как их дикие родственники. В природе кошка тратит силы на охоту, защиту территории и игры с собратьями. В квартире у неё остаются лишь игрушки, которые быстро надоедают. В результате энергия копится и вырывается наружу в виде "кошачьих спринтов".

Чтобы этого не происходило, важно давать питомцу возможность выпускать энергию:

  • Играйте с кошкой хотя бы по 10-15 минут в день — лазерная указка, мячик, удочка или интерактивная игрушка подойдут идеально.
  • Поставьте когтеточку или многоуровневый игровой комплекс — физическая активность поможет ей не скучать.
  • Создайте точки обзора: окно с видом на улицу, подоконник с пледом, где можно наблюдать за птицами.

Такое окружение компенсирует отсутствие охоты и предотвращает накопление лишней энергии.

Физиологические причины

Иногда внезапная активность кошки — не просто игра. Существует физиологическое объяснение: во время работы кишечника активизируется блуждающий нерв, отвечающий за внутренние процессы — дыхание, сердечный ритм и пищеварение. Когда кишечник наполняется, нервные сигналы могут вызывать лёгкое возбуждение, которое проявляется в резких движениях и беготне. Таким образом кошка буквально "разгоняет" организм перед походом в лоток.

Этот механизм заложен природой: дикие кошки после опорожнения стремятся убежать от места, чтобы не привлечь внимание хищников. Отголоски инстинкта сохранились и у домашних питомцев, поэтому их хаотичные пробежки после туалета — не признак безумия, а способ почувствовать себя в безопасности.

Утренний будильник и охота за вниманием

Если кошка носится по дому в шесть утра, прыгает на кровать и громко мяукает, значит, она хочет завтрак. Умные животные быстро связывают время приёма пищи с пробуждением хозяина. Стоит несколько раз покормить кошку сразу после подъёма — и она начнёт вас "будить".

Чтобы исправить привычку, перенесите кормление на более позднее время: например, за 15-20 минут до выхода из дома. Постепенно питомец перестанет связывать утро с едой и позволит вам поспать дольше. Для удобства можно использовать автоматическую кормушку с таймером.

Когда виноваты паразиты

Иногда кошка мечется не от радости, а от зуда. Блохи, клещи или аллергические раздражители вызывают сильный дискомфорт. Питомец не может почесать себя так, как хочет, и компенсирует раздражение активными движениями.

Проверьте шерсть и кожу — если видны чёрные точки, покраснения или расчесы, обратитесь к ветеринару. Современные капли, ошейники и спреи помогают предотвратить заражение, но важно использовать препараты, подходящие по весу и возрасту животного. Не экспериментируйте с "народными средствами" — это может вызвать ожог кожи или аллергию.

Типичные причины бешеных забегов

Причина Поведение Что делать
Скука и избыток энергии Прыжки, бег, мяуканье Игры, когтеточки, интерактивные игрушки
Физиологическая реакция Активность перед туалетом Не требует вмешательства
Утренний голод Мяуканье у кровати, прыжки Перенос времени кормления
Паразиты или зуд Резкие движения, покусывание Обработка и осмотр у ветеринара
Гормональные изменения Повышенная возбудимость Консультация специалиста

Советы шаг за шагом

  • Определите причину: если кошка активна в определённое время (утром, после лотка или в одиночестве), это подсказка.
  • Добавьте стимулы: новые игрушки, коробки, тоннели, когтеточки разнообразят день.
  • Следите за питанием: правильный рацион с таурином и витаминами группы B помогает снизить тревожность.
  • Планируйте игру: перед сном проведите короткий "охотничий ритуал": игра — еда — отдых.
  • Посещайте ветеринара: профилактика паразитов и осмотр раз в полгода — основа спокойного поведения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать внезапную активность, думая, что кошка "сходит с ума".
  • Последствие: повышенная тревожность, возможные повреждения мебели.
  • Альтернатива: создать кошке маршруты для бега — игровые комплексы, полки, коврики с запахом кошачьей мяты.

А что если кошка бегает ночью

Ночная активность — часть естественного поведения. В дикой природе кошки охотятся в сумерках. Если днём питомец спит, а ночью устраивает марафоны — это не нарушение, а биоритм. Поможет "перенастройка": активные игры вечером и кормление перед сном. После еды кошка почти всегда засыпает.

Плюсы и минусы совместной активности

Плюсы Минусы
Улучшение связи с хозяином Требует времени
Снижение стресса и агрессии Возможны царапины при активной игре
Меньше испорченной мебели Игрушки требуют обновления

Мифы и правда о бешеных забегах

  • Миф: кошка бегает, потому что видит призраков.
    Правда: кошки реагируют на ультразвук, движение света и мельчайшие колебания воздуха — то, что человек не замечает.
  • Миф: если кошка носится, значит, ей плохо.
    Правда: чаще всего это нормальная форма активности и способ выплеснуть энергию.
  • Миф: кошка должна вести себя спокойно, иначе это признак болезни.
    Правда: для здорового животного периодическая гиперактивность — абсолютно естественное состояние.

FAQ

Почему кошка бегает по ночам

Потому что её биоритмы ближе к сумеречным хищникам. Перенесите игры на вечер, и ночные гонки прекратятся.

Как понять, что кошка страдает от скуки

Она часто мяукает без причины, крушит предметы или проявляет агрессию. Добавьте активности и общения.

Когда нужно идти к ветеринару

Если кошка чешется, резко теряет вес, стала апатичной или бегает слишком часто без видимой причины.

2 интересных факта

  • Кошки могут развивать скорость до 48 км/ч на короткой дистанции — почти как гепарды в миниатюре.
  • У кошек есть особый тип сна — "дежурный", когда мозг частично бодрствует и реагирует на шумы.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте кошек почитали как священных животных: их быстрая реакция и ловкость считались дарами богов.
  • В Японии символом домашнего благополучия стала фигурка манэки-нэко — кошка, зовущая удачу.
  • В средневековой Европе кошек иногда обвиняли в колдовстве, но позже именно они помогли бороться с эпидемией чумы, и отношение к ним изменилось.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Наука и техника
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Осенняя операция: как обрезать ягодные кусты, чтобы летом собрать вдвое больше
Питомец внезапно сменил место для сна — это красный флаг, который нельзя игнорировать
Летний враг номер один для машины: ошибка после поездки по свежему асфальту, которую совершают все
Зарплату больше нельзя будет потрогать: деньги исчезнут из кошелька и переедут в приложение
Мифы о Панаме рухнули: туристка рассказала о кражах, ценах и джунглях, требующих подготовки
Платежи растут, а в подъезде темнота: куда на самом деле уходят деньги жильцов
Вслед за золотом: почему цены на серебро бьют рекорды
Сокровище викингов под Стокгольмом: почему владелец не вернулся за кладом
Разлука длиной в годы: Седоковой запретили видеться с дочерью, но она всё равно нашла путь к ней
Туристы голосуют рублём: Ялта ворвалась в топ-5 групповых направлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.