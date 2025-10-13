Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расход растёт, а виноваты не цены: мелочи, которые крадут бензин каждый день
Выбросьте кондиционер без сожаления: то, что лежит на кухне, вернёт полотенцам мягкость
Невидимый союзник урожая: что скрывается в грядке, где растения не болеют
Долго не решалась: певица Слава готова довериться человеку, которого раньше избегала
Они меньше ладони, но убивают быстрее яда кобры: самые опасные создания Земли
От Сочи до Антальи: почему к российским туристам всё чаще относятся с презрением
Восемь способов уговорить ногти снова расти — даже после самых жёстких покрытий
Мозговой детокс за неделю: как простые привычки запускают эффект омоложения изнутри
Филиппины попытались втянуть Россию в союз против Китая — в ответ тишина

Не рычит, не прячется, но побеждает: зверь, который перевернул понятие страха

7:25
Зоосфера

Жизнь в африканской саванне редко бывает безоблачной — здесь выживает только тот, кто умеет постоять за себя. Среди таких бойцов особое место занимает бородавочник — африканская дикая свинья, которую многие по ошибке считают безобидным травоядным. На деле этот зверь способен поставить на место даже льва, если тот переоценит свои силы.

бородавочник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
бородавочник

Кто такие бородавочники

Бородавочник — представитель семейства свиных, родственник домашних свиней, но гораздо выносливее. Эти животные живут на просторах Африки — от пустынных районов до саванн. Существует два основных подвида: обыкновенный и пустынный бородавочник. Второй мельче и легче, зато способен выдерживать высокие температуры и дефицит воды.

Своим названием зверь обязан наростам на морде, которые выглядят как бородавки. На самом деле это жировые подушечки, прикрытые костными утолщениями. Они служат естественной защитой в бою: прикрывают глаза и щёки от ударов соперников или хищников.

Внешний вид и особенности

Бородавочник выглядит внушительно: тело весом до 150 килограммов, крепкие копыта, длинная морда, густая грива и пара острых клыков длиной до 60 сантиметров. С возрастом животное становится массивнее, бородавки увеличиваются, а кости черепа утолщаются. По этим признакам легко определить возраст и силу самца.

В отличие от большинства копытных, бородавочник передвигается довольно быстро. На коротких дистанциях он способен разгоняться до 50 км/ч. Это позволяет ему не только спасаться от опасности, но и внезапно атаковать, если бегство невозможно.

Тактика выживания

При угрозе бородавочник предпочитает сначала убежать. Но если хищник не отстаёт, свинья добирается до своей норы, разворачивается и становится грудью на входе. Клыки направлены наружу, и любой, кто попытается заглянуть внутрь, рискует получить смертельный удар. Известны случаи, когда даже львы и леопарды отступали после короткой схватки с этим отчаянным бойцом.

Иногда бородавочники используют норы других животных, например трубкозубов, но нередко роют их самостоятельно. Мощные клыки и крепкая голова позволяют буквально "врезаться" в землю, прокапывая ходы длиной до нескольких метров.

Питание

Рацион бородавочника прост и непритязателен: трава, клубни, корни, личинки и даже падаль. Из-за особенностей морды животным приходится вставать на колени, чтобы дотянуться до травы. На передних ногах у них даже формируются особые мозоли, которые закладываются ещё в эмбриональном возрасте.

Иногда бородавочники заходят на фермерские поля или в пригородные зоны, где находят остатки урожая. Это делает их нежеланными соседями для местных жителей, но в целом животные ведут себя мирно и избегают столкновений с людьми.

Образ жизни

Живут бородавочники группами по 10-20 особей. В стаде царит строгая иерархия, особенно во время сезона размножения. Когда приходит пора брачных турниров, самцы устраивают настоящие поединки. Они сталкиваются лбами, фыркают, бьют друг друга боками, но стараются не наносить серьёзных ран. Победитель получает право на самку, а проигравший отступает, сохранив жизнь и достоинство.

Беременность у самки длится около пяти с половиной месяцев. В помёте рождается до восьми поросят. Для выведения потомства свиноматка использует заброшенные норы, где малыши находятся первые недели жизни. Через несколько месяцев они начинают выходить наружу и питаться взрослой пищей. К двум-трём годам молодые кабаны становятся самостоятельными и готовы защищать себя и своих сородичей.

Поведение и характер

Несмотря на грозный вид, бородавочник не агрессивен без причины. Он избегает опасности, но при угрозе проявляет невероятную смелость. В одном из южноафриканских парков туристы наблюдали, как бородавочник отогнал от водопоя даже слона. Такие случаи редки, но показывают, насколько упрямым и уверенным может быть этот зверь.

Союзники в саванне

У бородавочников есть неожиданные друзья — мангусты. Эти проворные зверьки помогают чистить кожу и избавляют свиней от паразитов. В ответ бородавочники переворачивают ветки и комья земли, помогая мангустам находить насекомых. Такое сотрудничество полезно обоим видам: свиньи получают уход, а мангусты — еду.

Интересные факты о бородавочниках

  1. Бородавочник — единственная дикая свинья, которая использует норы и способна рыть их самостоятельно.

  2. Несмотря на массивность, животное может бежать быстрее собаки — до 50 км/ч.

  3. Самцы никогда не дерутся до смерти: драки служат демонстрацией силы, а не уничтожением соперника.

Исторический контекст

  1. Первые описания бородавочников появились в трудах натуралистов XVIII века. Тогда их называли "кабанами с бородавками".

  2. Изображения этих животных встречаются на наскальных рисунках Африки, что говорит о давнем соседстве человека и бородавочника.

  3. В 1990-х благодаря мультфильму "Король Лев" свинья по имени Пумба сделала бородавочников самыми узнаваемыми представителями африканской фауны.

Плюсы и минусы образа жизни бородавочника

Аспект Преимущества Недостатки
Норы Защита от хищников и жары Зависимость от наличия мягкого грунта
Клыки Эффективное оружие и инструмент Требуют постоянного износа, иначе мешают есть
Поведение Смелость, способность к самообороне Агрессия при защите потомства
Питание Универсальность, неприхотливость Скудный рацион, необходимость пастись на коленях

FAQ

Почему бородавочники получили такое название?
Из-за наростов на морде, напоминающих бородавки. На самом деле это жировые щиты, защищающие голову в бою.

Как бородавочники защищаются от хищников?
Они убегают в нору и становятся грудью на входе, используя клыки как оружие. Иногда способны отбиться даже от льва.

Что едят бородавочники?
Всё, что найдут: траву, корни, личинки, падаль и даже сельскохозяйственные остатки.

Опасны ли бородавочники для человека?
Только если почувствуют угрозу. В обычных условиях избегают людей.

Мифы и правда

  • Миф: бородавочник — трусливое животное.
    Правда: при опасности он способен на отчаянную атаку.

  • Миф: бородавки — следствие болезни.
    Правда: это естественные жировые образования, выполняющие защитную функцию.

  • Миф: бородавочник питается только травой.
    Правда: рацион включает насекомых и даже падаль.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Авто
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Домашние животные
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Библейское чудо ожило: археологи нашли город, где апостол Павел исцелил хромого Игорь Буккер Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Планета задыхается: человечество перешло первую точку невозврата
Спонтанное приглашение или личная просьба? Как Меган Маркл оказалась на модном показе Balenciaga
Куда едут те, кто устал от Сочи и Карелии: пять природных чудес, скрытых в Ленинградской области
Тихий штраф за уют: почему за ремонт балкона, как у всех, могут заставить платить
Салон пахнет топливом, но не из-за бака: простая проверка, которая может спасти жизнь
Форма мечты без абонемента: три простых упражнения, которые делают ягодицы упругими и приподнятыми
Леонардо ДиКаприо затягивает с решением: почему актёр не спешит с камео в новом проекте Финчера
Россияне побежали за новыми авто до скачка утильсбора — рынок побил рекорд года
Кожа учится слушать себя: секрет идеального ухода — меньше делать, больше понимать
Никакой стерилизации — только вкус и хруст: зимний салат, который не требует усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.