Меньше прогулок, больше контента: как животные стали центром внимания в онлайне

5:11
Зоосфера

Питомцы давно стали членами семьи, но у большинства владельцев не хватает времени на общение с ними. Зато любовь компенсируют по-другому — вкусностями, игрушками и объятиями. Такие выводы представили организаторы фестиваля дружбы с питомцами "Лапки" и сервис "ВФокусе Mail" по итогам опроса 3,6 тыс. россиян.

Женщина с котом дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с котом дома

Времени не хватает, но желание быть рядом остаётся

66% респондентов признались, что уделяют своим домашним животным меньше внимания, чем хотели бы.
Из них:

  • половина хотела бы проводить с питомцем больше времени;
  • 26% считают, что уже дают столько внимания, сколько нужно;
  • 8% почти всё свободное время посвящают четвероногим друзьям.

При этом 85% россиян сегодня имеют хотя бы одного питомца.

  • У 54% — один любимец,
  • у 31% — сразу несколько.
    Ещё 9% планируют завести животное, а лишь 6% не собираются становиться хозяевами.

Кошки — абсолютные фавориты

Более половины опрошенных (55%) держат котов и кошек.
На втором месте — собаки (29%).
Остальные выбирают рыбок (4%), птиц и грызунов (по 3%), и только 1% россиян решаются на экзотических питомцев — например, ящериц, змей или енотов.

Как россияне проводят время с питомцами

Даже при дефиците общения владельцы стараются включать питомцев в повседневную жизнь. Чаще всего это спокойный домашний отдых и короткие активности.

Вид досуга Доля респондентов
Отдых дома 35%
Игры 24%
Прогулки 17%
Просмотр кино вместе 6%
Дрессировка 4%
Путешествия 4%

Даже короткое общение важно для животного — оно чувствует внимание и заботу. А прогулки и совместные игры помогают снизить стресс у самого хозяина.

96% владельцев балуют питомцев

Любовь россиян к животным выражается буквально — в виде угощений, новых игрушек и разрешений на "человеческие привилегии".

  • 34% угощают питомцев вкусностями;
  • 27% пускают спать на кровати или диване;
  • 17% регулярно дарят игрушки;
  • 6% готовят домашние лакомства сами;
  • 4% устраивают фотосессии;
  • 3% водят любимца к грумеру.

Питомцы становятся отражением нашей эмоциональной жизни. Для многих кормление или подарок игрушки — это способ сказать "я тебя люблю”".

Питомцы — герои соцсетей

Россияне активно фотографируют и снимают своих животных.
96% владельцев признались, что делают фото или видео питомцев:

  • 54% — для себя, "на память";
  • 32% — чтобы отправить близким;
  • 27% — когда животное делает что-то милое или забавное.

Каждый десятый россиянин хотел бы вести блог или сообщество о своём питомце.
Популярнее всего в интернете — мемы, короткие видео и советы по уходу, а также истории спасения животных.

О чём мечтают владельцы

Многие признаются: не хватает не только времени, но и инфраструктуры — площадок для выгула, кафе, куда можно прийти с животным, или фестивалей. Один из них — как раз "Лапки", ежегодный фестиваль дружбы с питомцами, который в 2025 году пройдёт 24-25 мая в рамках проекта "Лето в Москве".

Мероприятие объединит владельцев, волонтёров и любителей животных. Вход свободный, но требуется регистрация.

Когда любовь становится привычкой

Социологи отмечают: россияне относятся к питомцам всё более осознанно, но остаются в плену привычки "любить через еду". В то время как ветеринары предупреждают — избыток лакомств может быть вреден, особенно при малой активности.
А лучший подарок питомцу — это не деликатес, а время, проведённое рядом.

Кошки и собаки без дома

Пока одни делают селфи со своими любимцами, другие животные всё ещё ждут хозяев.
По данным фонда "Ника", в российских приютах сейчас содержится около 170 тысяч животных — примерно 20 тысяч кошек и 150 тысяч собак.
В стране работает 530 приютов, из них 22 — в Москве и 17 — в Санкт-Петербурге. Большинство держатся на пожертвованиях и личных средствах волонтёров.

Россияне всё чаще осознают роль питомцев в своей жизни: они приносят радость, снижают тревожность и создают ощущение дома. Да, времени не хватает, но почти каждый старается компенсировать это заботой и вниманием. Ведь, как показывает опрос, любовь к животным в России — абсолютная константа: 96% людей не представляют дня без того, чтобы не порадовать своего пушистого друга.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
