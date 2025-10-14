Меньше прогулок, больше контента: как животные стали центром внимания в онлайне

Питомцы давно стали членами семьи, но у большинства владельцев не хватает времени на общение с ними. Зато любовь компенсируют по-другому — вкусностями, игрушками и объятиями. Такие выводы представили организаторы фестиваля дружбы с питомцами "Лапки" и сервис "ВФокусе Mail" по итогам опроса 3,6 тыс. россиян.
66% респондентов признались, что уделяют своим домашним животным меньше внимания, чем хотели бы.
Из них:
При этом 85% россиян сегодня имеют хотя бы одного питомца.
Более половины опрошенных (55%) держат котов и кошек.
На втором месте — собаки (29%).
Остальные выбирают рыбок (4%), птиц и грызунов (по 3%), и только 1% россиян решаются на экзотических питомцев — например, ящериц, змей или енотов.
Даже при дефиците общения владельцы стараются включать питомцев в повседневную жизнь. Чаще всего это спокойный домашний отдых и короткие активности.
|Вид досуга
|Доля респондентов
|Отдых дома
|35%
|Игры
|24%
|Прогулки
|17%
|Просмотр кино вместе
|6%
|Дрессировка
|4%
|Путешествия
|4%
Даже короткое общение важно для животного — оно чувствует внимание и заботу. А прогулки и совместные игры помогают снизить стресс у самого хозяина.
Любовь россиян к животным выражается буквально — в виде угощений, новых игрушек и разрешений на "человеческие привилегии".
Питомцы становятся отражением нашей эмоциональной жизни. Для многих кормление или подарок игрушки — это способ сказать "я тебя люблю”".
Россияне активно фотографируют и снимают своих животных.
96% владельцев признались, что делают фото или видео питомцев:
Каждый десятый россиянин хотел бы вести блог или сообщество о своём питомце.
Популярнее всего в интернете — мемы, короткие видео и советы по уходу, а также истории спасения животных.
Многие признаются: не хватает не только времени, но и инфраструктуры — площадок для выгула, кафе, куда можно прийти с животным, или фестивалей. Один из них — как раз "Лапки", ежегодный фестиваль дружбы с питомцами, который в 2025 году пройдёт 24-25 мая в рамках проекта "Лето в Москве".
Мероприятие объединит владельцев, волонтёров и любителей животных. Вход свободный, но требуется регистрация.
Социологи отмечают: россияне относятся к питомцам всё более осознанно, но остаются в плену привычки "любить через еду". В то время как ветеринары предупреждают — избыток лакомств может быть вреден, особенно при малой активности.
А лучший подарок питомцу — это не деликатес, а время, проведённое рядом.
Пока одни делают селфи со своими любимцами, другие животные всё ещё ждут хозяев.
По данным фонда "Ника", в российских приютах сейчас содержится около 170 тысяч животных — примерно 20 тысяч кошек и 150 тысяч собак.
В стране работает 530 приютов, из них 22 — в Москве и 17 — в Санкт-Петербурге. Большинство держатся на пожертвованиях и личных средствах волонтёров.
Россияне всё чаще осознают роль питомцев в своей жизни: они приносят радость, снижают тревожность и создают ощущение дома. Да, времени не хватает, но почти каждый старается компенсировать это заботой и вниманием. Ведь, как показывает опрос, любовь к животным в России — абсолютная константа: 96% людей не представляют дня без того, чтобы не порадовать своего пушистого друга.
