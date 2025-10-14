Еда против одиночества: почему питомцы одиноких людей страдают от переедания

Проявление любви к питомцу может принимать разные формы: кто-то играет, кто-то гуляет, а кто-то просто кладёт лишнюю порцию лакомства в миску. Новое исследование аналитического центра НАФИ и Национальной ветеринарной палаты показало: одинокие владельцы домашних животных чаще выражают привязанность через еду — и иногда это приводит к лишнему весу у их подопечных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Упитанный кот дома

Когда "любовь" измеряется лакомствами

Согласно опросу, в котором приняли участие 2400 человек из разных регионов России, каждый третий одинокий респондент признался, что даёт питомцу лакомства дважды в день или чаще. Это на 11% больше, чем среди владельцев, которые не ощущают одиночества.

При этом "неодинокие" хозяева уделяют питомцам внимание иначе — через общение и совместные игры. 74% из них играют с животными ежедневно, тогда как среди тех, кто признал себя одиноким, этот показатель ниже — 66%.

"Чрезмерное угощение лакомствами часто становится способом проявить заботу и любовь к питомцу. Но перекармливание может привести к ожирению и ухудшению здоровья. Проявлять любовь можно иначе — через игры, прогулки и внимание к самочувствию животного", — пояснил ветеринарный врач Ярослав Рюмин.

Почему лишний вес опасен

Избыточный вес — одна из главных проблем среди домашних животных. Он ведёт к развитию сердечно-сосудистых, эндокринных и почечных заболеваний, а значит, напрямую влияет на качество и продолжительность жизни питомца.

Особенно уязвимы к этому животные, живущие с малоподвижными или эмоционально зависимыми хозяевами. Ветеринары отмечают: перекармливание часто связано с попыткой человека компенсировать нехватку общения — и превращается в форму "эмоциональной поддержки" обеих сторон.

Активный хозяин — активный питомец

Исследование также показало, что образ жизни владельца напрямую отражается на активности питомца.

Среди тех, кто регулярно занимается спортом, 73% ежедневно играют с животными, а 47% проводят дрессировки несколько раз в неделю.

Среди менее активных людей эти показатели заметно ниже — 67% и 31% соответственно.

Интересно, что у "подвижных" хозяев только 18% питомцев имеют избыточный вес, тогда как у менее активных — 23%.

Активный образ жизни владельца задаёт ритм и питомцу. Совместные прогулки и игры не только укрепляют здоровье, но и создают эмоциональную связь без лишнего количества калорий.

Россияне проводят с питомцами меньше времени, чем хотят

Проблема недостатка внимания к животным подтверждается и другими исследованиями. Согласно опросу, проведённому организаторами фестиваля дружбы с питомцами "Лапки" и сервисом "ВФокусе Mail" в мае 2025 года, 66% россиян признались, что проводят со своими питомцами недостаточно времени.

Самые популярные форматы совместного досуга:

отдых дома — 35%;

игры — 24%;

прогулки — 17%;

просмотр кино — 6%;

дрессировка — 4%;

путешествия — 4%.

Большинство россиян заводят кошек (55%) и собак (29%), а рыбок, птиц и грызунов — значительно реже.

Почему мы "кормим вместо говорить"

Психологи объясняют: одиночество заставляет людей искать эмоциональную отдачу. Кормление питомца становится символическим актом заботы и связи. Когда человеку не хватает общения, он чаще стремится "угодить" животному — и в ход идут вкусняшки.

Однако у такого поведения есть обратная сторона — нарушение баланса между заботой и контролем. Питомец перестаёт быть активным партнёром по взаимодействию и превращается в объект гиперопеки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частые "угощения" из жалости или скуки.

Последствие: набор веса, болезни, апатия у питомца.

Альтернатива: вводить "эмоциональное кормление" — внимание, ласку, прогулку вместо еды.

Ошибка: отсутствие режима питания.

Последствие: постоянные просьбы о еде и стресс.

Альтернатива: фиксированные часы кормления, баланс белков и клетчатки.

Ошибка: замена общения едой.

Последствие: зависимость у хозяина и ожирение у животного.

Альтернатива: больше совместных игр и физических активностей.

Плюсы и минусы "гурманства" питомцев

Плюсы Минусы Еда создаёт ощущение заботы и близости Приводит к перееданию и ожирению Позволяет поощрять за поведение Заменяет внимание и игру Укрепляет связь "хозяин-животное" Формирует зависимость от лакомств

Мифы и правда

Миф: "Если питомец просит еду, значит, он голоден."

Правда: животные часто просят еду из-за скуки или привычки.

Миф: "Лучше перекормить, чем недокормить."

Правда: лишний вес сокращает жизнь питомца на 2-3 года.

Миф: "Вкусняшки — главный способ дрессировки."

Правда: похвала, внимание и игра не менее эффективны.

Исследование НАФИ и Национальной ветеринарной палаты показало: эмоции и образ жизни человека напрямую влияют на здоровье питомцев. Одинокие владельцы чаще выражают любовь через миску, активные — через движение.

И если заменить лишние лакомства прогулкой или игрой, выиграют оба — и человек, и его верный друг.