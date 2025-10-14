Еда против одиночества: почему питомцы одиноких людей страдают от переедания

Проявление любви к питомцу может принимать разные формы: кто-то играет, кто-то гуляет, а кто-то просто кладёт лишнюю порцию лакомства в миску. Новое исследование аналитического центра НАФИ и Национальной ветеринарной палаты показало: одинокие владельцы домашних животных чаще выражают привязанность через еду — и иногда это приводит к лишнему весу у их подопечных.
Согласно опросу, в котором приняли участие 2400 человек из разных регионов России, каждый третий одинокий респондент признался, что даёт питомцу лакомства дважды в день или чаще. Это на 11% больше, чем среди владельцев, которые не ощущают одиночества.
При этом "неодинокие" хозяева уделяют питомцам внимание иначе — через общение и совместные игры. 74% из них играют с животными ежедневно, тогда как среди тех, кто признал себя одиноким, этот показатель ниже — 66%.
"Чрезмерное угощение лакомствами часто становится способом проявить заботу и любовь к питомцу. Но перекармливание может привести к ожирению и ухудшению здоровья. Проявлять любовь можно иначе — через игры, прогулки и внимание к самочувствию животного", — пояснил ветеринарный врач Ярослав Рюмин.
Избыточный вес — одна из главных проблем среди домашних животных. Он ведёт к развитию сердечно-сосудистых, эндокринных и почечных заболеваний, а значит, напрямую влияет на качество и продолжительность жизни питомца.
Особенно уязвимы к этому животные, живущие с малоподвижными или эмоционально зависимыми хозяевами. Ветеринары отмечают: перекармливание часто связано с попыткой человека компенсировать нехватку общения — и превращается в форму "эмоциональной поддержки" обеих сторон.
Исследование также показало, что образ жизни владельца напрямую отражается на активности питомца.
Среди тех, кто регулярно занимается спортом, 73% ежедневно играют с животными, а 47% проводят дрессировки несколько раз в неделю.
Среди менее активных людей эти показатели заметно ниже — 67% и 31% соответственно.
Интересно, что у "подвижных" хозяев только 18% питомцев имеют избыточный вес, тогда как у менее активных — 23%.
Активный образ жизни владельца задаёт ритм и питомцу. Совместные прогулки и игры не только укрепляют здоровье, но и создают эмоциональную связь без лишнего количества калорий.
Проблема недостатка внимания к животным подтверждается и другими исследованиями. Согласно опросу, проведённому организаторами фестиваля дружбы с питомцами "Лапки" и сервисом "ВФокусе Mail" в мае 2025 года, 66% россиян признались, что проводят со своими питомцами недостаточно времени.
Самые популярные форматы совместного досуга:
Большинство россиян заводят кошек (55%) и собак (29%), а рыбок, птиц и грызунов — значительно реже.
Психологи объясняют: одиночество заставляет людей искать эмоциональную отдачу. Кормление питомца становится символическим актом заботы и связи. Когда человеку не хватает общения, он чаще стремится "угодить" животному — и в ход идут вкусняшки.
Однако у такого поведения есть обратная сторона — нарушение баланса между заботой и контролем. Питомец перестаёт быть активным партнёром по взаимодействию и превращается в объект гиперопеки.
|Плюсы
|Минусы
|Еда создаёт ощущение заботы и близости
|Приводит к перееданию и ожирению
|Позволяет поощрять за поведение
|Заменяет внимание и игру
|Укрепляет связь "хозяин-животное"
|Формирует зависимость от лакомств
Исследование НАФИ и Национальной ветеринарной палаты показало: эмоции и образ жизни человека напрямую влияют на здоровье питомцев. Одинокие владельцы чаще выражают любовь через миску, активные — через движение.
И если заменить лишние лакомства прогулкой или игрой, выиграют оба — и человек, и его верный друг.
