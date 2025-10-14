Не птицы, а астронавты: как крошечные мотыльки ориентируются по Млечному Пути

Учёные из Австралийского национального университета и Университета Южной Австралии сделали поистине космическое открытие: ночные мотыльки богонг (Agrotis infusa) способны ориентироваться по звёздам, словно перелётные птицы. Ранее считалось, что насекомые используют только магнитное поле Земли, но теперь выяснилось, что в их арсенале сразу два навигационных механизма — магнитный и звёздный.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Австралийский мотылек Agrotis infusa

Дальний путь под звёздным небом

Каждую весну миллионы мотыльков богонг начинают невероятное путешествие — перелёт длиной около 1000 километров. Они направляются из засушливых районов Австралии в прохладные пещеры Австралийских Альп, где проводят лето, спасаясь от жары. Осенью путь повторяется в обратную сторону — к местам размножения.

Учёные сравнивают эту миграцию с перелётами птиц или даже китов: по масштабу она не уступает ни тем, ни другим.

Это первые известные беспозвоночные, которые ориентируются по звёздам при дальних перелётах.

Как проверяли "небесный компас" мотыльков

Чтобы подтвердить гипотезу, учёные построили экспериментальную установку — миниатюрный планетарий, обитый войлоком. Внутри воспроизводили различные конфигурации звёздного неба. Мотыльков ловили во время миграции и помещали в устройство.

Крошечные электроды, вживлённые в мозг насекомого, позволяли отслеживать направление его "попыток полёта". Даже зафиксированные, мотыльки энергично работали крыльями, словно продолжали путь.

Результат удивил исследователей:

под звёздным небом насекомые летели строго в нужном направлении — на юг весной и на север осенью;

если небо "закрывали облаками", они переключались на ориентацию по магнитному полю;

при изменении расположения звёзд теряли курс.

"Это доказывает, что они не просто летят на свет. Они распознают узоры на небе, как это делают птицы", — пояснил профессор зоологии Лундского университета Эрик Уоррант.

Что именно видят мотыльки

Учёные пока не выяснили, какие именно участки неба служат насекомым ориентирами. Возможно, они читают полосу Млечного Пути, различают яркие туманности или отдельные созвездия.

Исследование продолжается: зоологи планируют создать более точную "небесную карту" для мотыльков, чтобы понять, какие звёздные узоры они используют при миграции.

Почему открытие важно

Наблюдения за богонгами выходят далеко за рамки энтомологии. Механизмы их ориентации могут лечь в основу новых навигационных систем для дронов и автономных роботов, которые смогут двигаться по естественным сигналам, не завися от GPS.

Кроме того, понимание поведения насекомых помогает предсказать влияние изменения климата: если сместятся магнитные поля или уменьшится видимость звёзд, миллионы мигрирующих видов рискуют потерять ориентиры.

Мотыльки и экология: почему их нужно беречь

Многие воспринимают моль и мотыльков как вредителей, но экологи напоминают: лишь пять видов из 2,5 тысяч действительно питаются тканями. Остальные играют огромную роль в экосистемах — опыляют растения и служат пищей для птиц.

По данным британских зоологов, за последние полвека численность некоторых видов моли сократилась катастрофически:

садовая тигровая моль (Arctia caja) — на 90%,

Timandra comae — на 59%,

White Ermine (Spilosoma lubricipeda) — на 71%.

Главные причины — интенсивное земледелие и исчезновение естественных местообитаний.

"Интерес к сохранению моли растёт даже среди молодёжи. Люди начинают понимать, что эти ночные создания важны для природы", — отметил эксперт по биоразнообразию Чарльз Уотерс.

Он призвал делать сады и парки дружелюбными к насекомым, чтобы помочь остановить снижение их численности.

Плюсы и минусы уникальной навигации мотыльков

Что помогает Возможные риски Звёздная ориентация — точная и независимая от местности Зависит от ясности неба Магнитное чувство — работает при облачности Подвержено помехам при изменении магнитного поля Совмещение двух систем делает маршрут устойчивым Сложно адаптировать при климатических изменениях

Мифы и правда

Миф: мотыльки просто летят на свет.

Правда: они используют световые ориентиры, но не хаотично, а как часть сложной системы навигации.

Правда: подавляющее большинство видов живёт в природе и приносит пользу.

Правда: теперь доказано, что и беспозвоночные — в частности, мотыльки богонг — тоже умеют "читать" небо.

А что, если мотыльки могут различать узоры звезд

Если даже крошечный мотылёк способен различать узоры звёзд, значит, способность к навигации — универсальный дар природы. Возможно, через такие открытия человек не только узнает мир насекомых, но и научится лучше понимать собственное место во Вселенной.

Итог

Открытие австралийских учёных стало прорывом: мотыльки богонг — первые известные насекомые, которые ориентируются и по звёздам, и по магнитному полю Земли. Они летают тысяч километров, следуя невидимому небесному компасу.

Это не просто история о моли — это напоминание о том, насколько точны и тонки механизмы природы, в которых даже крошечное существо умеет читать звёзды лучше, чем человек без карты.