Гулял как обычно, вернулся с протоколом: новые сюрпризы для хозяев собак — закон один для всех

С 12 октября в Москве начали действовать обновленные нормы Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся содержания и выгула домашних животных. Изменения направлены на повышение безопасности, формирование ответственного отношения к питомцам и сохранение чистоты в городе.
Каждый владелец собаки обязан зарегистрировать своего питомца в течение двух недель после покупки или по достижении им трёхмесячного возраста. Процедура проходит бесплатно в государственных ветеринарных клиниках столицы и занимает всего 10–15 минут. После внесения данных в электронную систему владельцу выдают свидетельство, а питомцу присваивают индивидуальный номер. Снятие с учета производится только после смерти животного.
Зарегистрировать можно и кошку, однако для собак учет обязателен. За уклонение от регистрации теперь предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, а для организаций — до 30 тысяч рублей.
"Регистрация проводится бесплатно в государственных ветеринарных клиниках столицы и занимает не более 15 минут", — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
Владельцы должны помнить, что прогулка с собакой — не просто время на свежем воздухе, а зона ответственности. Гулять с питомцем необходимо только на поводке, а в людных местах — обязательно с намордником. Спускать животное с поводка разрешено лишь на специальных площадках или в малолюдных местах, где нет риска причинить вред другим людям или животным.
Важно убирать за своим питомцем продукты жизнедеятельности. Для этого перед выходом на прогулку рекомендуется брать пакеты и совок — это элементарная вежливость и забота о чистоте города.
Выгуливать собак запрещено:
Кроме того, находиться с собакой в состоянии алкогольного опьянения или доверять выгул ребенку младше 14 лет — недопустимо. Эти правила едины для всех пород, независимо от размера животного.
За несоблюдение установленных норм предусмотрены административные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц. Если собака нанесла вред человеку, другому животному или испортила чужое имущество, штраф увеличивается до 30 тысяч рублей.
Каждый питомец (собака, кошка, хорек) должен ежегодно проходить вакцинацию против бешенства. Прививка делается бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях или на мобильных пунктах, которые часто располагаются рядом с площадками для выгула. За отказ от вакцинации владельцу грозит штраф в размере от 2 до 30 тысяч рублей — в зависимости от статуса нарушителя.
Если во время прогулки собака укусила человека или другое животное, владелец обязан в течение 12 часов доставить питомца в ближайшую государственную ветклинику. Врачи осмотрят животное, назначат карантин и определят необходимость изоляции. Наблюдение длится 10 дней, в течение которых исключается возможность распространения вируса бешенства.
• Ошибка: прогулка без поводка в парке.
Последствие: нападение на другого питомца, штраф до 30 000 руб.
Альтернатива: посещение специальных площадок для выгула и дрессировки.
• Ошибка: игнорирование ежегодной вакцинации.
Последствие: риск заражения бешенством, штраф.
Альтернатива: бесплатная вакцинация в ближайшей ветклинике.
• Ошибка: неубранные отходы после собаки.
Последствие: загрязнение двора, жалобы соседей, штраф.
Альтернатива: всегда брать с собой биоразлагаемые пакеты.
Если питомец потерялся, зарегистрированный номер поможет быстро его вернуть. Данные в системе позволяют отследить владельца, а ветеринарные службы оперативно информируют его о найденном животном.
Как зарегистрировать собаку в Москве?
Нужно обратиться в любую государственную ветклинику, предоставить паспорт владельца и данные о питомце. Процедура бесплатна и занимает около 15 минут.
Сколько стоит вакцинация от бешенства?
Прививка проводится бесплатно в государственных клиниках и временных пунктах.
Можно ли выгуливать собаку без поводка?
Да, но только в специально отведённых местах для выгула или дрессировки, где нет людей и других животных.
Что делать, если собака укусила человека?
Необходимо в течение 12 часов доставить животное в ветклинику для осмотра и карантина.
Какой штраф за выгул без намордника?
От 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч — для юридических лиц.
Обновлённые правила содержания и выгула домашних животных в Москве стали важным шагом к формированию культуры ответственного владения питомцами. Теперь у горожан есть чёткий алгоритм действий — от регистрации и вакцинации до безопасного выгула и ухода. Эти меры не только защищают людей и животных, но и способствуют сохранению чистоты и порядка в мегаполисе.
Забота о питомцах — это не только любовь, но и ответственность, которая делает город доброжелательнее и безопаснее для всех его жителей.
