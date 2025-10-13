Гулял как обычно, вернулся с протоколом: новые сюрпризы для хозяев собак — закон один для всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С 12 октября в Москве начали действовать обновленные нормы Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся содержания и выгула домашних животных. Изменения направлены на повышение безопасности, формирование ответственного отношения к питомцам и сохранение чистоты в городе.

Мальчик с собакой на прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мальчик с собакой на прогулке

Регистрация питомцев — обязательное условие

Каждый владелец собаки обязан зарегистрировать своего питомца в течение двух недель после покупки или по достижении им трёхмесячного возраста. Процедура проходит бесплатно в государственных ветеринарных клиниках столицы и занимает всего 10–15 минут. После внесения данных в электронную систему владельцу выдают свидетельство, а питомцу присваивают индивидуальный номер. Снятие с учета производится только после смерти животного.

Зарегистрировать можно и кошку, однако для собак учет обязателен. За уклонение от регистрации теперь предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, а для организаций — до 30 тысяч рублей.

"Регистрация проводится бесплатно в государственных ветеринарных клиниках столицы и занимает не более 15 минут", — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Правила выгула: безопасность и чистота

Владельцы должны помнить, что прогулка с собакой — не просто время на свежем воздухе, а зона ответственности. Гулять с питомцем необходимо только на поводке, а в людных местах — обязательно с намордником. Спускать животное с поводка разрешено лишь на специальных площадках или в малолюдных местах, где нет риска причинить вред другим людям или животным.

Важно убирать за своим питомцем продукты жизнедеятельности. Для этого перед выходом на прогулку рекомендуется брать пакеты и совок — это элементарная вежливость и забота о чистоте города.

Где выгуливать нельзя

Выгуливать собак запрещено:

  • на территориях больниц, поликлиник, школ, детских садов и других учреждений, где находятся несовершеннолетние;
  • на детских и спортивных площадках;
  • в местах массового скопления людей — рынках, пляжах, стадионах.

Кроме того, находиться с собакой в состоянии алкогольного опьянения или доверять выгул ребенку младше 14 лет — недопустимо. Эти правила едины для всех пород, независимо от размера животного.

Штрафы за нарушение

За несоблюдение установленных норм предусмотрены административные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц. Если собака нанесла вред человеку, другому животному или испортила чужое имущество, штраф увеличивается до 30 тысяч рублей.

Вакцинация от бешенства — обязанность владельца

Каждый питомец (собака, кошка, хорек) должен ежегодно проходить вакцинацию против бешенства. Прививка делается бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях или на мобильных пунктах, которые часто располагаются рядом с площадками для выгула. За отказ от вакцинации владельцу грозит штраф в размере от 2 до 30 тысяч рублей — в зависимости от статуса нарушителя.

Что делать при укусе

Если во время прогулки собака укусила человека или другое животное, владелец обязан в течение 12 часов доставить питомца в ближайшую государственную ветклинику. Врачи осмотрят животное, назначат карантин и определят необходимость изоляции. Наблюдение длится 10 дней, в течение которых исключается возможность распространения вируса бешенства.

Советы шаг за шагом: как действовать владельцу

  1. После приобретения питомца посетите ближайшую госветклинику для регистрации.
  2. Получите свидетельство и электронный номер.
  3. Раз в год делайте прививку от бешенства.
  4. На прогулках всегда держите собаку на поводке, берите пакеты для уборки.
  5. Избегайте прогулок в запрещённых местах.
  6. Если произошёл укус, сразу обращайтесь к ветеринарам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: прогулка без поводка в парке.
Последствие: нападение на другого питомца, штраф до 30 000 руб.
Альтернатива: посещение специальных площадок для выгула и дрессировки.

• Ошибка: игнорирование ежегодной вакцинации.
Последствие: риск заражения бешенством, штраф.
Альтернатива: бесплатная вакцинация в ближайшей ветклинике.

• Ошибка: неубранные отходы после собаки.
Последствие: загрязнение двора, жалобы соседей, штраф.
Альтернатива: всегда брать с собой биоразлагаемые пакеты.

А что если

Если питомец потерялся, зарегистрированный номер поможет быстро его вернуть. Данные в системе позволяют отследить владельца, а ветеринарные службы оперативно информируют его о найденном животном.

FAQ

Как зарегистрировать собаку в Москве?
Нужно обратиться в любую государственную ветклинику, предоставить паспорт владельца и данные о питомце. Процедура бесплатна и занимает около 15 минут.

Сколько стоит вакцинация от бешенства?
Прививка проводится бесплатно в государственных клиниках и временных пунктах.

Можно ли выгуливать собаку без поводка?
Да, но только в специально отведённых местах для выгула или дрессировки, где нет людей и других животных.

Что делать, если собака укусила человека?
Необходимо в течение 12 часов доставить животное в ветклинику для осмотра и карантина.

Какой штраф за выгул без намордника?
От 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч — для юридических лиц.

Мифы и правда

  • Миф: маленькие собаки могут гулять без поводка.
    Правда: закон одинаков для всех пород — даже миниатюрных.
  • Миф: вакцинация нужна только дворовым животным.
    Правда: бешенство может передаться любому питомцу, даже домашнему.
  • Миф: регистрацию можно не проходить, если собака живет за городом.
    Правда: если животное проживает в Москве, учет обязателен.

Обновлённые правила содержания и выгула домашних животных в Москве стали важным шагом к формированию культуры ответственного владения питомцами. Теперь у горожан есть чёткий алгоритм действий — от регистрации и вакцинации до безопасного выгула и ухода. Эти меры не только защищают людей и животных, но и способствуют сохранению чистоты и порядка в мегаполисе.

Забота о питомцах — это не только любовь, но и ответственность, которая делает город доброжелательнее и безопаснее для всех его жителей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
