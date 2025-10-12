Корона пала без рыка: звериное царство разрушил смех, который никто не воспринял всерьёз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:32
Зоосфера

Мы привыкли считать львов царями саванны, а гиен — трусливыми падальщиками. Но этот образ — не правда, а миф, закреплённый мультфильмами и старыми документалками. В реальности гиены — прирождённые охотники, слаженные, умные и выносливые. Они редко доедают за кем-то — чаще наоборот.

Пятнистая гиена в африканской саванне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пятнистая гиена в африканской саванне

Откуда взялся миф о падальщиках

Гиену в массовом сознании испортил кинематограф. С тех пор как Disney выпустил "Короля Льва", эти животные стали символом глупости и жадности. Картинку дополнили старые документальные фильмы, где гиен показывали только у львиных туш. Просто потому, что ночных охот никто не снимал.

  • Исследования в кратере Нгоронгоро (Танзания) показали — львы воруют у гиен до 30% добычи, а не наоборот.
  • Гиены чаще теряют еду из-за крупных кошек, чем получают дармовую.

Челюсти, выносливость и желудок хищника

Гиена — это не неудачник эволюции, а совершенный инструмент охоты.

Черта Что даёт Почему это важно
Сила укуса До 1100 фунтов на дюйм² Сильнее, чем у бурого медведя; дробит кости буйволов
Выносливость Преследует жертву 3-5 км со скоростью 50-60 км/ч Изматывает добычу — в отличие от гепарда, который сдаётся через 400 м
Кислотность желудка pH около 1 Переваривает кости, рога и копыта, не оставляя конкурентам ничего

Такой набор качеств делает гиен не падальщиками, а идеальными охотниками — способными съесть добычу целиком и использовать каждый грамм.

Матриархат и интеллект

Кланы гиен — это сложные сообщества. Вожак — самка, и именно она определяет иерархию и стратегию охоты. В группе может быть от 6 до 80 особей. Каждая знает свою роль.

  • Командная охота: гиены делятся на загонщиков и засадчиков, повышая шанс на успех до 70% — против 30% у львов.
  • Коммуникация: используют до 11 звуковых сигналов для координации действий. Их "смех" — это вовсе не безумие, а язык статуса и тревоги.
  • Тактика: малые группы из 3-5 гиен охотятся на газелей и бородавочников, крупные — на зебр и антилоп гну.

Главное отличие от львов — гиены не полагаются на внезапный бросок, а ведут изнуряющий марафон, доводя жертву до истощения.

Чем питаются гиены

Их рацион зависит от сезона.

  • Во время миграции - антилопы гну и зебры.
  • В сухой сезон - бородавочники, зайцы, птицы.
  • Крупные кланы нападают даже на телят буйволов.

Они едят всё, что добывают, включая кости и сухожилия. Это не падальничество — это эволюционная экономия.

Развенчиваем миф

"Гиены — трусливые падальщики, живущие за счёт львов", — заблуждение, навязанное культурой.

На деле всё наоборот:

  • Гиены — первичные охотники с успехом охоты выше, чем у львов.
  • Они социальны и координируют действия как волки.
  • Их желудок и челюсти созданы для выживания в конкурентной среде.

FAQ

Кто чаще ворует добычу — львы или гиены

Львы. Исследования в Танзании подтверждают, что до трети добычи гиен уходит хищникам крупнее.

Правда ли, что гиены смеются

Да, но их смех — не веселье. Это способ передавать сигналы клана, в том числе тревогу или призыв к охоте.

Все гиены одинаковые

Нет. Существует четыре вида: пятнистая, полосатая, бурая и земляной волк. Только первая — активный хищник.

Три интересных факта

  • У гиен самки крупнее самцов — редкость среди млекопитающих.
  • Сила укуса позволяет им раскусить кость толщиной 7 см.
  • Кланы гиен держат территории до 100 квадратных километров.

Исторический контекст

  • В древнем Египте гиен считали символом возмездия и кормили пленников, чтобы насытить зверей.
  • В Средневековье их называли "псами сатаны" и обвиняли в выкапывании мертвецов.
  • В 1970-х учёные впервые доказали, что гиены — коллективные охотники, а не падальщики.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
