Минимум шерсти, максимум комфорта: 7 собак, которые изменят ваше представление о чистоте

Завести собаку мечтают многие, но не все готовы к постоянной уборке. Шерсть на мебели, специфический запах и линька — главные причины, по которым будущие владельцы отказываются от питомцев. Абсолютно не линяющих собак в природе не существует — обновление шерсти необходимо каждому животному. Однако есть породы, уход за которыми минимален, а запах практически отсутствует.
Эта декоративная порода узнаваема с первого взгляда: пушистый гребень на голове, кисточка на хвосте и очаровательные пучки на лапах при почти полном отсутствии шерсти на теле.
Уход за хохлатой прост, но требует внимания к коже.
Кожа китайской хохлатой не защищена, её нужно мыть специальными гипоаллергенными шампунями, смазывать увлажняющими кремами и защищать от солнца.
Зимой собаке необходима одежда, а летом — защита от ультрафиолета. Несмотря на утончённый внешний вид, хохлатые дружелюбны, любопытны и отлично ладят с детьми.
Уиппет — уменьшенная копия борзой, созданная для бега и красоты. Его короткая гладкая шерсть почти не требует ухода и не имеет характерного "собачьего" запаха.
"Дома уиппет спокоен, но на улице его невозможно утомить. Псиной не пахнет, шерсти мало, хотя она колется, как иголочки", — рассказывает владелица породы Полина Байкова.
Эти собаки обожают комфорт и нежно привязаны к хозяину. Подходят людям, которые ценят тишину: уиппеты редко лают и ведут себя интеллигентно даже в тесной квартире.
Современная порода появилась в 1980-х годах в США после генетической мутации у крысолова — рэт-терьера. В результате родился первый бесшёрстный щенок. С тех пор американский голый терьер стал любимцем аллергиков.
Эти собаки активны, умны и легко поддаются дрессировке. Кожа без шерсти требует мягкого ухода — гипоаллергенные шампуни и защита от холода обязательны.
Питомец любит внимание, терпит детей и быстро адаптируется даже в маленьком пространстве.
Одна из древнейших пород мира, мексиканский "ксоло" почитался ещё ацтеками как хранитель дома и проводник в мир духов. Сегодня это спокойная, уравновешенная собака с крепкими нервами.
"У ксолоитцкуинтли допустимо полное отсутствие шерсти. Иногда редкие волоски есть лишь на загривке, напоминая гриву жеребёнка", — объясняет грумер Наталья Губенкова.
Кожа у этих собак плотная, устойчивая к повреждениям, но всё же нуждается в периодическом очищении и увлажнении. Ксолоитцкуинтли редко линяет и не имеет запаха, поэтому подходит даже аллергикам.
Порода почти полностью лишена шерсти, хотя у некоторых особей она сохраняется на хвосте и голове. Американская (или аргентинская) пила отличается спокойным нравом, хорошим здоровьем и общительностью.
Из-за малочисленности эта порода находится под угрозой исчезновения, поэтому встретить её на улице — большая редкость. Однако владельцы отмечают, что у пила нет запаха и нетипичной линьки, а уход ограничивается мягким мытьём и защитой кожи от солнца.
В Перу этих собак считают священными хранителями дома. Они бывают трёх размеров — от миниатюрных до крупных, а их кожа способна менять оттенок в зависимости от сезона: зимой становится светлее, летом — розовато-золотистой.
Перуанские орхидеи дружелюбны, спокойны и не склонны к агрессии. К незнакомцам относятся настороженно, но к хозяевам безгранично привязаны.
Важно помнить: кожа этой породы требует регулярного увлажнения, особенно в жарком климате. При правильном уходе перуанка не линяет и не пахнет вовсе.
Самый "волосатый" участник списка, но при этом почти не оставляет следов шерсти в доме. Эрдельтерьеры — собаки с густым подшёрстком и жёстким остевым волосом, который не выпадает сам по себе.
При регулярном тримминге (щипке отмершей шерсти) эрдельтерьер остаётся ухоженным, не оставляя шерсти на мебели. При этом он активен, сообразителен и отлично поддаётся дрессировке.
|Порода
|Уровень линьки
|Запах
|Уход за кожей
|Китайская хохлатая
|минимальный
|отсутствует
|ежедневный
|Уиппет
|слабый
|почти нет
|лёгкий
|Американский голый терьер
|отсутствует
|отсутствует
|регулярный
|Ксолоитцкуинтли
|отсутствует
|отсутствует
|умеренный
|Аргентинская пила
|минимальный
|отсутствует
|периодический
|Перуанская орхидея
|отсутствует
|отсутствует
|требует кремов
|Эрдельтерьер
|контролируемый
|лёгкий
|тримминг 2 раза в год
Нет, но лысые и короткошерстные породы реже вызывают реакцию.
Используйте солнцезащитный крем для животных и избегайте прогулок в полдень.
Нет, эти породы предназначены для жизни в доме. На улице они быстро переохлаждаются.
Первые лысые собаки появились ещё в древности. Их почитали в Перу и Мексике как священных животных, символизирующих здоровье и защиту дома. В Европе интерес к ним возродился в XX веке, когда люди с аллергией стали искать альтернативу пушистым питомцам. Сегодня такие собаки — выбор эстетов и ценителей минимализма.
