Исчезающие голоса планеты: эти 500 видов птиц могут навсегда покинуть Землю

7:54
Зоосфера

Орнитологи из Редингского университета (Великобритания) опубликовали тревожный прогноз: более пятисот видов птиц могут навсегда исчезнуть уже в ближайшие сто лет. Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, стало одним из самых масштабных в истории орнитологии и показало — человечество столкнулось с самым серьёзным кризисом вымирания видов за последние 500 лет.

Дрофа — редкий вид птицы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дрофа — редкий вид птицы

Птицы на грани

Учёные изучили почти 10 тысяч видов, внесённых в базу данных Международного союза охраны природы (МСОП), и обнаружили, что более половины из них испытывают сокращение численности. Основная причина — разрушение природных экосистем из-за сельского хозяйства и урбанизации.

"Мы столкнулись с беспрецедентным в наше время кризисом вымирания птиц", — пояснил ведущий автор исследования Керри Стюарт, орнитолог Редингского университета.

По данным исследователей, темпы утраты видов втрое выше, чем когда-либо наблюдались за всю историю наблюдений. Даже если охота, вырубка лесов и климатические изменения прекратятся прямо сейчас, около 250 видов всё равно могут исчезнуть — они уже балансируют на грани вымирания.

Кто в зоне риска

Среди видов, находящихся под особой угрозой, — дрофа, обыкновенная горлица, тупик, а также несколько популяций прибрежных птиц, мигрирующих в Европу. Их судьба зависит от того, насколько быстро человечество сможет сократить антропогенное воздействие.

Учёные предупреждают: исчезновение даже нескольких ключевых видов способно запустить цепную реакцию и нарушить целые экосистемы. Так, дрофы участвуют в распространении семян трав, а исчезновение прибрежных птиц может повлиять на численность насекомых и рыб в эстуариях.

Главная угроза — человек

Среди причин массового сокращения орнитологи выделяют несколько факторов:

  • Расширение сельского хозяйства — поля и пастбища вытесняют естественные биотопы.
  • Вырубка лесов — особенно в тропиках, где птицы зависят от древостоя.
  • Инвазивные виды — кошки, крысы и хищные змеи разоряют гнёзда.
  • Климатический кризис — повышение температуры и уровня моря уничтожает прибрежные зоны.

"Многим птицам настолько угрожает опасность, что простое сокращение воздействия человека их не спасёт. Этим видам нужны специальные программы восстановления", — подчеркнул Керри Стюарт.

Как можно спасти пернатых

Учёные предлагают разведение в неволе и восстановление среды обитания как главные меры. Это позволит увеличить численность редких видов и вернуть их в дикую природу.

Они приводят примеры успешных проектов:

  • Калифорнийский кондор полностью исчез в 1987 году, но благодаря программе разведения сегодня в природе живут более 350 особей.
  • Выпь, исчезнувшая в XIX веке из-за осушения болот, теперь вновь встречается в Великобритании: в дикой природе насчитывается более 280 самцов.

Эти случаи показывают, что даже при критическом состоянии популяций восстановление возможно — если начать действовать вовремя.

Советы шаг за шагом: как помочь птицам

  1. Создавайте безопасные места для гнездования. Устанавливайте скворечники, не разрушайте старые деревья.
  2. Отказывайтесь от ядовитых пестицидов. Они убивают насекомых — основной корм для многих птиц.
  3. Сохраняйте водоёмы и прибрежные зоны. Это ключевые места отдыха и кормёжки мигрирующих видов.
  4. Поддерживайте заповедники и программы реабилитации. Пожертвования и волонтёрство реально помогают.
  5. Не кормите птиц хлебом. Лучше использовать семечки, ягоды и специализированные смеси.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что исчезновение отдельных видов не повлияет на природу.
  • Последствие: разрушение пищевых цепей и падение биоразнообразия.
  • Альтернатива: участвовать в программах наблюдения и защиты птиц.

Сравнение: естественное и искусственное восстановление

Метод Преимущества Ограничения
Разведение в неволе Быстро увеличивает численность Требует больших ресурсов
Восстановление среды обитания Поддерживает устойчивость экосистем Долгосрочный эффект
Заповедники и охрана территорий Сохраняют биологическое разнообразие Не всегда защищают мигрирующие виды
Экопросвещение Меняет отношение общества Эффект проявляется не сразу

Птицы как индикаторы экосистем

Орнитологи напоминают: птицы — один из главных биоиндикаторов состояния планеты. Их исчезновение говорит о деградации экосистем, которая впоследствии может затронуть и человека. Например, уменьшение числа насекомоядных птиц ведёт к росту вредителей, а исчезновение водоплавающих влияет на чистоту водоёмов.

"Исчезновение даже одной группы птиц способно разрушить экосистему в масштабах целого региона", — отмечают авторы исследования.

А что если ничего не делать?

Если тенденция сохранится, к 2125 году планета может потерять около 10% всех известных видов птиц. Последствия затронут сельское хозяйство, климат и качество жизни людей. Без опылителей, рассевателей семян и естественных регуляторов насекомых человечество столкнётся с новыми экологическими проблемами.

Плюсы и минусы разведения в неволе

Плюсы

  • контроль численности;
  • возможность изучения генетики;
  • сохранение редких особей.

Минусы

  • высокая стоимость;
  • потеря естественных инстинктов у птиц;
  • трудности при возвращении в дикую среду.

FAQ

Какие птицы исчезают быстрее всего?

Мелкие певчие и прибрежные виды, зависящие от болот и лесов.

Что происходит с мигрирующими птицами?

Они теряют привычные маршруты из-за вырубок и изменения климата.

Можно ли вернуть вымершие виды?

Иногда — если сохранился генетический материал, но такие проекты требуют огромных затрат.

Мифы и правда

  • Миф: охрана редких птиц — забота только экологов.
    Правда: вклад каждого человека может изменить ситуацию.
  • Миф: если вид исчез в одном регионе, он сохранится в другом.
    Правда: многие популяции уникальны и не дублируются.
  • Миф: климат — единственная причина вымирания.
    Правда: главная угроза — деятельность человека.

Исторический контекст

С XIX века скорость вымирания птиц возросла в сотни раз. Если раньше исчезновение вида занимало тысячелетия, сегодня оно может произойти за десятилетие. В XX веке человечество уже потеряло дронта, странствующего голубя и стеллерову корову. Учёные опасаются, что XXI век может стать эпохой "великого молчания", когда исчезнут привычные звуки природы.

3 интересных факта

  1. На Галапагосах сохранение пингвинов ведётся с помощью искусственных гнёзд, охлаждающих воздух.
  2. В России под особой охраной находятся 126 видов птиц, включая скопу, дрофу и белого журавля.
  3. Некоторые виды, как стрижи и ласточки, проводят в полёте до 80% жизни — исчезновение насекомых ставит их под угрозу.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
