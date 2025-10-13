Исчезающие голоса планеты: эти 500 видов птиц могут навсегда покинуть Землю

Орнитологи из Редингского университета (Великобритания) опубликовали тревожный прогноз: более пятисот видов птиц могут навсегда исчезнуть уже в ближайшие сто лет. Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, стало одним из самых масштабных в истории орнитологии и показало — человечество столкнулось с самым серьёзным кризисом вымирания видов за последние 500 лет.
Учёные изучили почти 10 тысяч видов, внесённых в базу данных Международного союза охраны природы (МСОП), и обнаружили, что более половины из них испытывают сокращение численности. Основная причина — разрушение природных экосистем из-за сельского хозяйства и урбанизации.
"Мы столкнулись с беспрецедентным в наше время кризисом вымирания птиц", — пояснил ведущий автор исследования Керри Стюарт, орнитолог Редингского университета.
По данным исследователей, темпы утраты видов втрое выше, чем когда-либо наблюдались за всю историю наблюдений. Даже если охота, вырубка лесов и климатические изменения прекратятся прямо сейчас, около 250 видов всё равно могут исчезнуть — они уже балансируют на грани вымирания.
Среди видов, находящихся под особой угрозой, — дрофа, обыкновенная горлица, тупик, а также несколько популяций прибрежных птиц, мигрирующих в Европу. Их судьба зависит от того, насколько быстро человечество сможет сократить антропогенное воздействие.
Учёные предупреждают: исчезновение даже нескольких ключевых видов способно запустить цепную реакцию и нарушить целые экосистемы. Так, дрофы участвуют в распространении семян трав, а исчезновение прибрежных птиц может повлиять на численность насекомых и рыб в эстуариях.
Среди причин массового сокращения орнитологи выделяют несколько факторов:
"Многим птицам настолько угрожает опасность, что простое сокращение воздействия человека их не спасёт. Этим видам нужны специальные программы восстановления", — подчеркнул Керри Стюарт.
Учёные предлагают разведение в неволе и восстановление среды обитания как главные меры. Это позволит увеличить численность редких видов и вернуть их в дикую природу.
Они приводят примеры успешных проектов:
Эти случаи показывают, что даже при критическом состоянии популяций восстановление возможно — если начать действовать вовремя.
|Метод
|Преимущества
|Ограничения
|Разведение в неволе
|Быстро увеличивает численность
|Требует больших ресурсов
|Восстановление среды обитания
|Поддерживает устойчивость экосистем
|Долгосрочный эффект
|Заповедники и охрана территорий
|Сохраняют биологическое разнообразие
|Не всегда защищают мигрирующие виды
|Экопросвещение
|Меняет отношение общества
|Эффект проявляется не сразу
Орнитологи напоминают: птицы — один из главных биоиндикаторов состояния планеты. Их исчезновение говорит о деградации экосистем, которая впоследствии может затронуть и человека. Например, уменьшение числа насекомоядных птиц ведёт к росту вредителей, а исчезновение водоплавающих влияет на чистоту водоёмов.
"Исчезновение даже одной группы птиц способно разрушить экосистему в масштабах целого региона", — отмечают авторы исследования.
Если тенденция сохранится, к 2125 году планета может потерять около 10% всех известных видов птиц. Последствия затронут сельское хозяйство, климат и качество жизни людей. Без опылителей, рассевателей семян и естественных регуляторов насекомых человечество столкнётся с новыми экологическими проблемами.
Мелкие певчие и прибрежные виды, зависящие от болот и лесов.
Они теряют привычные маршруты из-за вырубок и изменения климата.
Иногда — если сохранился генетический материал, но такие проекты требуют огромных затрат.
С XIX века скорость вымирания птиц возросла в сотни раз. Если раньше исчезновение вида занимало тысячелетия, сегодня оно может произойти за десятилетие. В XX веке человечество уже потеряло дронта, странствующего голубя и стеллерову корову. Учёные опасаются, что XXI век может стать эпохой "великого молчания", когда исчезнут привычные звуки природы.
