Мебель под угрозой: невинная ошибка, которая выводит кота из себя и превращает дом в поле боя

Кошки — животные с характером. Они могут быть ласковыми и спокойными, а через минуту — азартно вцепиться когтями в диван или обои. Для питомца это естественно: он точит когти, размечает территорию, снимает напряжение. Но для хозяев это порой превращается в борьбу за сохранность мебели и нервов. Как сделать так, чтобы кот перестал драть всё подряд и при этом остался довольным — рассказывают ветеринары.
Если кот рвёт обивку или стены, это не каприз. Точить когти для кошки — то же, что чистить зубы или расчёсываться для человека. Так животное обновляет когтевые пластинки, растягивается и оставляет свой запах на поверхности. В дикой природе когти помогают охотиться и защищаться, поэтому даже домашние коты не утратили эту привычку.
Иногда дело не только в инстинктах. Кот может начать активно драть всё вокруг, если испытывает тревогу, скуку или ревность. Переезд, появление другого животного, новое место кормления или смена лотка — всё это вызывает стресс, который питомец выражает через поведение.
"Чтобы защитить интерьер, в доме обязательно должна быть когтеточка", — отметила ветеринар Вера Шумилина.
Когтеточка помогает кошке реализовать природный инстинкт безопасным способом. Но чтобы она действительно работала, важно выбрать подходящий вариант и расположить его там, где питомец любит проводить время.
Когтеточка — не просто столбик из сизаля. Это целая кошачья тренажёрная площадка. При выборе стоит обратить внимание на несколько моментов:
Чтобы привлечь внимание питомца, можно использовать кошачью мяту или спрей с феромонами.
"Чтобы привлечь кота к когтеточке, можно использовать кошачью мяту — достаточно распылить её на поверхность, чтобы заинтересовать питомца", — добавил ветеринар Игорь Пушилин.
Если питомец всё равно продолжает портить интерьер, можно временно надеть на когти силиконовые накладки. Они мягкие, безопасные и не мешают животному.
"Если питомец игнорирует когтеточку, можно использовать дополнительные меры — например, надеть на когти силиконовые накладки", — пояснила Вера Шумилина.
Ошибка: наказание за испорченную мебель.
Последствие: кот начнёт бояться хозяина и станет ещё тревожнее.
Альтернатива: игнорировать нежелательное поведение и концентрироваться на поощрении правильного.
Ошибка: слишком маленькая или неустойчивая когтеточка.
Последствие: питомец теряет интерес и возвращается к дивану.
Альтернатива: приобрести устойчивую модель с тяжёлым основанием, например, столб из дерева с джутовой обмоткой.
Ошибка: попытка полностью обрезать когти.
Последствие: травма или боль у животного.
Альтернатива: аккуратная подрезка только кончиков когтей специальными когтерезами.
Иногда мебель страдает не из-за капризов, а из-за тревожности. Это может быть связано с шумом, одиночеством или изменением обстановки. В таких случаях поможет консультация ветеринарного психолога. Врач подскажет, как скорректировать поведение и вернуть питомцу чувство безопасности.
Важно создать спокойную атмосферу: выделить укромное место, где кот может спрятаться, использовать феромоновые диффузоры или ароматические спреи, а также не повышать голос. Чем стабильнее среда, тем меньше у животного потребность метить территорию когтями.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Когтеточка
|Безопасна, естественна, долговечна
|Требует привыкания
|Силиконовые накладки
|Быстрый эффект, защита мебели
|Нужно регулярно менять
|Подрезка когтей
|Удобно, улучшает гигиену
|Требует аккуратности
|Защитные накладки на мебель
|Сохраняют обивку
|Временно портят внешний вид
|Феромоновые спреи
|Снижают тревожность
|Эффект не всегда моментальный
Как выбрать когтеточку для квартиры?
Ищите устойчивую модель с натуральным покрытием. Лучше всего, если у неё будет несколько уровней и возможность лазать — это дополнительно стимулирует интерес.
Сколько стоят когтеточки и аксессуары?
Простая напольная модель обойдётся от 700 рублей, комплекс с домиком — от 3000, а силиконовые накладки на когти — около 400-800 рублей за комплект.
Что лучше: подстригать когти или надеть накладки?
Если кот спокойно переносит уход — подстригайте. Если нет — используйте накладки, но только временно.
Миф: если кастрировать кота, он перестанет драть мебель.
Правда: поведение связано не с гормонами, а с инстинктом и привычкой.
Миф: когти можно удалить хирургически, и тогда проблема исчезнет.
Правда: такая операция жестока и запрещена во многих странах, ведь вместе с когтями удаляются фаланги пальцев.
Миф: когтеточка нужна только котятам.
Правда: взрослые кошки тоже точат когти — и делают это даже чаще.
Правильно подобранная когтеточка, регулярный уход за когтями и немного терпения способны полностью решить проблему. А внимание и доброжелательное отношение помогут питомцу чувствовать себя уверенно и спокойно — и тогда в доме сохранится и мебель, и гармония.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.