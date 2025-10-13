Не ради славы и любви: учёные раскрыли скрытый смысл вокала самок, и причина поразила всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:57
Зоосфера

Долгое время считалось, что пение — прерогатива самцов, которые с его помощью привлекают самок и соперничают друг с другом. Однако новое международное исследование показало, что самки певчих птиц тоже поют — и делают это вовсе не ради демонстрации, а с более прагматичной целью. Так они выбирают партнёров, способных стать заботливыми отцами.

Самки певчих птиц поют ради семьи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самки певчих птиц поют ради семьи

Кто и что выяснил

Работу провела группа орнитологов под руководством профессора Каран Одом из Тихоокеанского университета (США). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications и стало одним из самых масштабных обзоров пения птиц за последние годы.

Учёные проанализировали поведение десятков видов из разных регионов планеты и пришли к выводу: вокальные способности самок — не случайность, а часть их репродуктивной стратегии.

"Самки тоже могут конкурировать за хороших самцов", — сказала профессор Каран Одом.

Почему поют самки

До недавнего времени считалось, что пение самок — редкое исключение. Но результаты исследований Одом и её коллег, начатых ещё в 2014 году, доказали обратное. Особенно часто самки поют в тропиках, где самцы принимают активное участие в воспитании потомства.

"Они могут спариться один раз, а затем найти себе другого партнёра, и в таких случаях самка делает всю работу сама: она выращивает птенцов и кормит их. Возможно, это связано с тем, что, когда самка проводит много времени в гнезде, ей вредно петь", — полагает Каран Одом.

Учёные заметили

Чем более равноправно распределены родительские обязанности, тем активнее самка участвует в пении. Песни самца и самки становятся похожими по ритму и структуре, а в стабильных моногамных парах они могут звучать как дуэт.

Зачем птицам петь вдвоём

Совместное пение помогает укреплять связь в паре, синхронизировать поведение и защищать территорию. В некоторых видах самки отвечают партнёру почти мгновенно — их песни переплетаются в единую мелодию.

Если же самец постоянно меняет партнёрш, его песня усложняется: он "соревнуется" с другими самцами, доказывая, что достоин выбора. А самки, уставшие от одиночного воспитания птенцов, перестают петь вовсе.

Таким образом, пение стало не только проявлением любви, но и своеобразным тестом на надёжность партнёра.

Как всё началось

Впервые гипотезу о пении самок профессор Одом выдвинула более десяти лет назад. Тогда исследователи заметили, что у некоторых тропических видов голоса самцов и самок почти идентичны. Это противоречило классическому представлению, что самцы поют для привлечения, а самки молчат, оценивая кандидатов.

Со временем данные подтвердились. Анализ ДНК и поведенческих паттернов показал, что способность к пению изначально присутствовала у обоих полов и лишь у части видов "сошла на нет" из-за изменения образа жизни.

Сегодня пение самок фиксируется более чем у 60% известных видов певчих птиц.

Что влияет на вокальные способности

Учёные отмечают, что решающую роль играет не география, а социальное устройство вида:

  • в моногамных парах самцы и самки поют почти одинаково;
  • при полигамии самцы используют длинные и сложные мелодии;
  • если самка остаётся одна с потомством, она либо поёт коротко, либо совсем молчит.

Это закономерность объясняется распределением родительских обязанностей: чем больше ответственности на самке, тем меньше времени и сил у неё остаётся на пение.

Пение как инструмент отбора

Для самок песня — способ выбрать не самого яркого, а самого заботливого самца. В тропиках, где птицы живут в постоянных парах, пение становится способом координации и даже "семейного общения".

По мнению авторов исследования, самки реагируют не на громкость, а на структуру и ритм пения — эти особенности могут указывать на здоровье и физическую выносливость партнёра. Таким образом, пение выполняет функцию своеобразного "теста на родительские качества".

А как поют другие животные

Интерес к звуковому поведению животных растёт во всём мире. Недавно исследователи из Франции и Мадагаскара наблюдали за детёнышами горбатых китов у берегов острова Нуси-Бураха. Они записали необычные низкочастотные звуки — фырканье, лай и ворчание, которые малыши издавали перед кормлением. Учёные считают, что это способ "попросить" еду и пожаловаться матери на дискомфорт.

Кроме того, маленькие киты используют уникальные звуковые сигналы для общения только со своими матерями — что-то вроде личного языка. Эти открытия показывают: способность к сложным звукам и эмоциональному выражению гораздо шире распространена в животном мире, чем считалось раньше.

Советы шаг за шагом для наблюдателей

  1. Если вы слушаете птиц в природе, старайтесь записывать их пение — по аудиофайлам можно определить вид и даже пол.
  2. Используйте бинокль и не приближайтесь к гнёздам: тревога может изменить поведение птиц.
  3. В тропиках обращайте внимание на дуэтное пение — это характерный признак парных видов.
  4. Наблюдайте утром: в этот период большинство птиц активнее всего.
  5. Делитесь записями с орнитологическими сообществами — они помогают учёным собирать данные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что поют только самцы.
  • Последствие: неполное понимание структуры птичьего сообщества.
  • Альтернатива: учитывать пение самок при анализе поведения вида.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы

  • расширяет знания о развитии звуковой коммуникации;
  • помогает понять механизмы выбора партнёра;
  • даёт новые подходы к охране редких видов.

Минусы

  • требует сложных полевых наблюдений;
  • не все виды позволяют точно определить пол по пению.

FAQ

Почему раньше думали, что самки не поют?

Учёные наблюдали в основном за птицами умеренных широт, где самки действительно менее вокальны.

Какие виды поют вдвоём?

Тропические певчие — зимородки, малюры, нектарницы и некоторые воробьиные.

Можно ли различить самку и самца по песне?

Да, но только в тех видах, где песни отличаются по длине или частоте звука.

Мифы и правда

  • Миф: пение — исключительно брачный ритуал.
    Правда: оно также служит для защиты территории и общения в паре.
  • Миф: у самок нет голоса.
    Правда: у большинства видов голосовые связки развиты одинаково.
  • Миф: пение — врождённое.
    Правда: птицы обучаются ему, подражая взрослым особям.

Исторический контекст

Ещё Чарльз Дарвин предполагал, что пение — результат полового отбора, но считал его исключительно "мужским искусством". Лишь в XXI веке орнитологи начали фиксировать активное вокальное участие самок. Новые технологии записи и анализа звука позволили доказать: пение у самок — древний и эволюционно устойчивый механизм коммуникации.

3 интересных факта

  1. У некоторых австралийских малюров самки поют чаще самцов.
  2. Песни парных птиц могут служить "паролем" — по ним партнёры узнают друг друга.
  3. Ученые записали случаи, когда самка изменяла ритм песни, если самец был слишком далеко — как будто "подзывала" его обратно.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
