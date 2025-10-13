Не ради славы и любви: учёные раскрыли скрытый смысл вокала самок, и причина поразила всех

Долгое время считалось, что пение — прерогатива самцов, которые с его помощью привлекают самок и соперничают друг с другом. Однако новое международное исследование показало, что самки певчих птиц тоже поют — и делают это вовсе не ради демонстрации, а с более прагматичной целью. Так они выбирают партнёров, способных стать заботливыми отцами.
Работу провела группа орнитологов под руководством профессора Каран Одом из Тихоокеанского университета (США). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications и стало одним из самых масштабных обзоров пения птиц за последние годы.
Учёные проанализировали поведение десятков видов из разных регионов планеты и пришли к выводу: вокальные способности самок — не случайность, а часть их репродуктивной стратегии.
"Самки тоже могут конкурировать за хороших самцов", — сказала профессор Каран Одом.
До недавнего времени считалось, что пение самок — редкое исключение. Но результаты исследований Одом и её коллег, начатых ещё в 2014 году, доказали обратное. Особенно часто самки поют в тропиках, где самцы принимают активное участие в воспитании потомства.
"Они могут спариться один раз, а затем найти себе другого партнёра, и в таких случаях самка делает всю работу сама: она выращивает птенцов и кормит их. Возможно, это связано с тем, что, когда самка проводит много времени в гнезде, ей вредно петь", — полагает Каран Одом.
Чем более равноправно распределены родительские обязанности, тем активнее самка участвует в пении. Песни самца и самки становятся похожими по ритму и структуре, а в стабильных моногамных парах они могут звучать как дуэт.
Совместное пение помогает укреплять связь в паре, синхронизировать поведение и защищать территорию. В некоторых видах самки отвечают партнёру почти мгновенно — их песни переплетаются в единую мелодию.
Если же самец постоянно меняет партнёрш, его песня усложняется: он "соревнуется" с другими самцами, доказывая, что достоин выбора. А самки, уставшие от одиночного воспитания птенцов, перестают петь вовсе.
Таким образом, пение стало не только проявлением любви, но и своеобразным тестом на надёжность партнёра.
Впервые гипотезу о пении самок профессор Одом выдвинула более десяти лет назад. Тогда исследователи заметили, что у некоторых тропических видов голоса самцов и самок почти идентичны. Это противоречило классическому представлению, что самцы поют для привлечения, а самки молчат, оценивая кандидатов.
Со временем данные подтвердились. Анализ ДНК и поведенческих паттернов показал, что способность к пению изначально присутствовала у обоих полов и лишь у части видов "сошла на нет" из-за изменения образа жизни.
Сегодня пение самок фиксируется более чем у 60% известных видов певчих птиц.
Учёные отмечают, что решающую роль играет не география, а социальное устройство вида:
Это закономерность объясняется распределением родительских обязанностей: чем больше ответственности на самке, тем меньше времени и сил у неё остаётся на пение.
Для самок песня — способ выбрать не самого яркого, а самого заботливого самца. В тропиках, где птицы живут в постоянных парах, пение становится способом координации и даже "семейного общения".
По мнению авторов исследования, самки реагируют не на громкость, а на структуру и ритм пения — эти особенности могут указывать на здоровье и физическую выносливость партнёра. Таким образом, пение выполняет функцию своеобразного "теста на родительские качества".
Интерес к звуковому поведению животных растёт во всём мире. Недавно исследователи из Франции и Мадагаскара наблюдали за детёнышами горбатых китов у берегов острова Нуси-Бураха. Они записали необычные низкочастотные звуки — фырканье, лай и ворчание, которые малыши издавали перед кормлением. Учёные считают, что это способ "попросить" еду и пожаловаться матери на дискомфорт.
Кроме того, маленькие киты используют уникальные звуковые сигналы для общения только со своими матерями — что-то вроде личного языка. Эти открытия показывают: способность к сложным звукам и эмоциональному выражению гораздо шире распространена в животном мире, чем считалось раньше.
Учёные наблюдали в основном за птицами умеренных широт, где самки действительно менее вокальны.
Тропические певчие — зимородки, малюры, нектарницы и некоторые воробьиные.
Да, но только в тех видах, где песни отличаются по длине или частоте звука.
Ещё Чарльз Дарвин предполагал, что пение — результат полового отбора, но считал его исключительно "мужским искусством". Лишь в XXI веке орнитологи начали фиксировать активное вокальное участие самок. Новые технологии записи и анализа звука позволили доказать: пение у самок — древний и эволюционно устойчивый механизм коммуникации.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.