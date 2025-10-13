Один элемент — и кошка здорова: чего не хватает в рационе питомца для долголетия и острого зрения

Таурин — одна из важнейших аминокислот для кошек, без которой невозможна нормальная работа сердца, глаз, мозга и пищеварительной системы. В отличие от многих других животных, кошки не способны синтезировать таурин самостоятельно, поэтому должны получать его исключительно с пищей. Именно по этой причине он называется незаменимой аминокислотой.
Таурин поддерживает работу сердечной мышцы, помогая ей правильно сокращаться и расслабляться. Дефицит этого вещества может привести к дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) - заболеванию, при котором сердце увеличивается, стенки истончаются, и оно теряет способность перекачивать кровь.
Таурин участвует в защите и питании клеток сетчатки. Его дефицит вызывает дегенерацию сетчатки, что со временем приводит к необратимой слепоте. Добавление таурина может замедлить процесс, но не восстанавливает повреждённые клетки, поэтому профилактика особенно важна.
Таурин помогает синтезировать желчные кислоты, необходимые для расщепления жиров. Он соединяется с ними, образуя таурохолевую кислоту, которая улучшает переваривание и усвоение пищи. Без неё кошка не может эффективно усваивать жиры и жирорастворимые витамины (A, D, E, K).
Исследования 1986 года показали, что котята, рождённые от кошек с дефицитом таурина, имели аномалии мозжечка и зрительной коры. Их нейроны развивались хуже, а мозг весил меньше нормы. Это влияет на координацию и обучение животных.
Таурин связывает свободные радикалы и защищает клетки от разрушения. Он поддерживает баланс внутренней среды организма во время воспалений и инфекций. Благодаря этому кошка легче переносит стресс и быстрее восстанавливается после болезней.
Нехватка таурина — распространённая проблема у животных, получающих несбалансированное питание. Чтобы избежать осложнений, нужно следить за содержанием этой аминокислоты в рационе.
|Тип корма
|Минимальное содержание таурина (мг на 100 г сухого вещества)
|Сухой корм
|100-130 мг
|Влажный корм (консервы)
|200-270 мг
Такие показатели установлены Европейской федерацией производителей кормов для домашних животных (FEDIAF).
Если кошка питается домашней пищей, стоит дополнительно консультироваться с ветеринаром о необходимости добавок. Передозировка таурина не опасна — его избыток выводится естественным путём, но недостаток всегда приводит к проблемам.
Основными источниками таурина являются продукты животного происхождения.
|Продукт
|Содержание таурина (высокое / среднее / низкое)
|Тунец, мидии, моллюски
|Высокое
|Курица, индейка, говядина, баранина
|Среднее
|Молочные продукты, яйца
|Среднее
|Красные водоросли
|Низкое
|Злаки, фрукты, овощи
|Отсутствует
Кошки — облигатные хищники, поэтому растительные продукты не могут заменить мясо в их рационе. Именно поэтому вегетарианская или веганская диета для кошек противопоказана.
"Даже кратковременный дефицит таурина у кошек способен вызвать нарушения зрения и сердечной деятельности", — отмечает ветеринар Ирина Белова.
При выборе промышленного корма стоит обратить внимание на состав и указание аминокислот. Качественные бренды всегда указывают содержание таурина на упаковке. Лучше отдавать предпочтение кормам, где он содержится не менее 100 мг/100 г сухого вещества.
Смотрите на состав: на первых местах должны быть мясо и рыба, а не злаки.
Избегайте кормов без указания аминокислот.
Для котят и пожилых кошек содержание таурина должно быть выше среднего.
Если животное питается натуралкой, обсудите добавки с ветеринаром.
Ошибка: кормить кошку исключительно мясом без добавок.
Последствие: дефицит таурина, нарушения сердца и зрения.
Альтернатива: комбинировать мясо с добавками и витаминами.
Ошибка: выбирать корм с низким содержанием белка.
Последствие: нехватка аминокислот и потеря мышечной массы.
Альтернатива: выбирать корма с животным белком в составе.
Ошибка: пытаться сделать кошку вегетарианцем.
Последствие: необратимые нарушения метаболизма.
Альтернатива: использовать только продукты животного происхождения.
Таурин впервые выделили в 1827 году из бычьей жёлчи (отсюда и название: лат. taurus - "бык").
В кормах для собак его добавляют значительно меньше, так как псы способны синтезировать таурин самостоятельно.
Таурин участвует в регуляции сна, сердечного ритма и даже репродуктивной функции кошек.
До 1980-х годов многие производители не добавляли таурин в корма для кошек, считая, что его хватает в мясе. Но после серии исследований, доказавших прямую связь между его дефицитом и кардиомиопатией, ситуация изменилась. Сегодня практически все качественные корма обогащены этой аминокислотой, что значительно увеличило продолжительность жизни домашних кошек.
