Маленький комочек с характером: как приручить хомячка и сохранить пальцы в целости

5:26
Зоосфера

Принеся домой хомячка, не стоит ожидать, что он сразу пойдёт на руки и начнёт проявлять дружелюбие. Первое время он будет настороженным, ведь новая обстановка для него — источник стресса. Чтобы завоевать доверие питомца, нужно действовать терпеливо: предлагать лакомства, не навязывать контакт и дать хомячку возможность подойти самому. Этот процесс может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Хомяк строит гнездо осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хомяк строит гнездо осенью

"Главное правило при приручении хомячка — терпение и спокойствие", — подчеркнула зоолог Екатерина Романова.

После общения с животным руки обязательно нужно тщательно вымыть, ведь даже самый дружелюбный хомячок может укусить, если испугается.

Поведение и привычки хомячков

Хомячки — ночные животные. Днём они предпочитают спать, а активность проявляют в вечерние и ночные часы. Если питомец лежит на спине, это означает страх или оборонительную реакцию. Писк чаще всего сопровождает игру или выяснение отношений между особями.

Важно помнить, что совместное содержание подходит только для карликовых хомячков, тогда как сирийские предпочитают жить поодиночке.

Язык поведения

Хомячки выражают эмоции с помощью поз, звуков и движений.

Ситуация Поведение
Умывается, чистит мех Спокойствие и чувство безопасности
Зевает и потягивается Расслабление и доверие
Встаёт на задние лапки Внимание, настороженность
Пищит Страх или волнение
Шипит с открытой пастью Агрессия или испуг

У карликовых видов пахучие железы расположены на животе, у сирийских — по бокам. Хомячки трутся о предметы, оставляя свой запах — так они метят территорию.

Почему хомяк грызёт клетку

Многие владельцы замечают, что питомец грызёт прутья клетки. Это сигнал внимания — хомячок скучает и хочет активности. Чаще всего это происходит по вечерам.

Чтобы отвлечь его:

  • дайте что-то безопасное для грызения (например, деревянную палочку или пустой рулон туалетной бумаги);

  • выпустите погулять под присмотром;

  • избегайте пластиковых предметов — хомячок может повредить зубы.

Если хомяк пощипывает пальцы, это не всегда агрессия — так он показывает, что хочет вернуться в клетку.

Если хомячок сбежал

Побег — распространённая ситуация, особенно если клетка оставлена открытой. Главное — действовать спокойно и не паниковать.

Пошаговые действия:

  1. Закройте окна и двери.

  2. Разложите по полу лакомства и овощи.

  3. Осторожно осмотрите укромные места: под кроватью, за шкафом, под ванной.

  4. Поставьте на пол открытую клетку с едой — хомячок может вернуться сам.

  5. Можно также использовать ведро: положите внутрь подстилку, корм и установите "лестницу" из книги или доски. Когда зверёк полезет за едой, он аккуратно упадёт внутрь и не сможет выбраться.

"Не пытайтесь ловить хомяка руками — лучше направьте его в клетку", — советует ветеринар Анна Климова.

Обучение хомячка пользоваться туалетом

Хомячки — чистоплотные животные, привыкшие справлять нужду в одном и том же месте, чаще всего в углу клетки. Благодаря этому их можно легко приучить к туалетному лотку.

Как действовать:

  1. Купите лоток или приспособьте небольшую ёмкость.

  2. Положите на дно наполнитель и немного бумаги с запахом мочи.

  3. Посадите хомячка внутрь, чтобы он понял назначение.

  4. Повторяйте процедуру, пока питомец не запомнит место.

Природный инстинкт сделает остальное — большинство хомячков быстро приучаются к лотку.

Тип лотка Преимущества
Треугольный пластиковый Удобно ставить в угол клетки
Прямоугольный Подходит для крупных видов
Стеклянная баночка Не грызётся, легко чистится, долговечна

Для карликовых хомячков достаточно баночки объёмом 250 мл, для сирийских — около 500 мл. Главное, чтобы питомцу было просторно.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: брать хомяка на руки в первый день.
    Последствие: стресс и агрессия.
    Альтернатива: дать ему освоиться, не тревожить несколько суток.

  • Ошибка: держать двух сирийских хомяков вместе.
    Последствие: драки и травмы.
    Альтернатива: отдельные клетки.

  • Ошибка: использовать пластиковый лоток.
    Последствие: повреждение зубов при грызении.
    Альтернатива: стеклянный или керамический.

Интересные факты

  • Хомячки способны запоминать дорогу в лабиринте, используя обоняние и память.

  • Они видят плохо, но отлично ориентируются с помощью усов и слуха.

  • При хорошем уходе домашний хомяк живёт до 3 лет.

Исторический контекст

Домашние хомячки были выведены в 1930-х годах из диких сирийских особей. За короткое время они стали популярными питомцами во всём мире благодаря своему характеру и неприхотливости. Сегодня существует более 20 пород — от миниатюрных карликовых до пушистых длинношёрстных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
