Зоосфера

Вопрос безопасности кошачьих кормов вновь оказался в центре внимания. Исследователи Корнеллского университета выявили, что даже промышленные влажные корма, которые ежедневно попадают в миски домашних питомцев, могут содержать опасные бактерии. Среди них — Salmonella, Escherichia coli, Cronobacter, Pseudomonas, Klebsiella и Clostridium perfringens. Эти микроорганизмы способны вызывать тяжёлые заболевания не только у животных, но и у людей.

Кошка ест влажный корм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка ест влажный корм

Что обнаружили учёные

Команда специалистов из США провела масштабное исследование состава популярных влажных кормов для кошек. В выборку вошли продукты разных брендов и ценовых категорий. Оказалось, что многие из них заражены патогенными бактериями, включая устойчивые к антибиотикам штаммы.

"Алкоголь негативно влияет на психическое здоровье, способствует повышению стресса и тревожности. Этанол нарушает работу нервной системы…", — отметил главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Хотя цитата не связана напрямую с кормами, она наглядно иллюстрирует, как привычные продукты могут скрывать невидимые риски — в данном случае биологические.

Основная проблема, по словам исследователей, заключается в том, что система контроля качества охватывает слишком узкий круг патогенов. Между тем на упаковках таких кормов часто нет предупреждений о рисках, связанных с присутствием сырого мяса и возможных бактериальных загрязнений.

Это опасно для человека

Контакт с заражённым кормом или миской может привести к заболеванию членов семьи, особенно детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Патогены легко передаются через руки, поверхности и предметы, с которыми соприкасался корм.

У кошек заражение может проявляться диареей, апатией, лихорадкой и отказом от пищи. Однако даже внешне здоровое животное способно стать носителем инфекции и передавать её людям.

Список опасных бактерий

Микроорганизм Угроза для кошек Угроза для человека Особенности
Salmonella кишечные инфекции пищевые отравления устойчива к низким температурам
Escherichia coli поражает ЖКТ вызывает колиты и сепсис встречается в сыром мясе
Cronobacter поражает почки и мозг особенно опасна для младенцев выживает в сухих смесях и влажной среде
Pseudomonas кожные и глазные инфекции тяжёлые воспаления лёгких устойчива к антибиотикам
Clostridium perfringens интоксикация и судороги кишечные расстройства быстро размножается при хранении

Как снизить риск заражения

  1. Проверяйте маркировку. Выбирайте корма только тех брендов, где указан полный состав и условия хранения.
  2. Избегайте повреждённых упаковок. Даже небольшая вмятина или вздутие банки может указывать на бактериальное разложение.
  3. Храните правильно. Вскрытый корм храните в холодильнике не более 48 часов, плотно закрывая крышку.
  4. Мойте руки. После кормления обязательно мойте руки с мылом — особенно если корм влажный или сырой.
  5. Обрабатывайте миски. Используйте горячую воду и мягкое моющее средство, меняйте миски не реже раза в месяц.
  6. Регулярно проверяйте питомца. При малейших признаках недомогания обращайтесь к ветеринару.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешёвого корма без сертификатов.
    Последствие: риск заражения и проблем с ЖКТ у животного.
    Альтернатива: выбирать продукцию с маркировкой ISO, HACCP или "ветеринарный контроль пройден".
  • Ошибка: хранение открытой банки при комнатной температуре.
    Последствие: размножение бактерий уже через 4-6 часов.
    Альтернатива: использовать герметичные контейнеры и охлаждение.
  • Ошибка: кормление кошки продуктами для собак.
    Последствие: несбалансированный рацион и дефицит аминокислот.
    Альтернатива: подбирать специализированный корм по возрасту и породе.

Если корм приготовить самому

Домашнее питание может показаться безопасной альтернативой, но и здесь есть нюансы. Мясо и субпродукты должны проходить термическую обработку — минимум 15 минут при температуре 70-80 °C. Это уничтожает большую часть патогенов, включая Salmonella и E. coli. Однако важно сохранять баланс питательных веществ — использовать таурин, витамины группы B, рыбий жир.

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать безопасный корм для кошки?
Ориентируйтесь на бренды с прозрачной информацией о происхождении ингредиентов и наличии сертификатов безопасности.

Сколько стоит качественный влажный корм?
Средняя цена — от 80 до 300 рублей за пауч, в зависимости от состава и марки. Более дешёвые продукты часто имеют сомнительное происхождение.

Можно ли кормить кошку сырым мясом?
Только после глубокого замораживания или термообработки. В сыром виде оно может содержать паразитов и бактерии.

Что делать, если питомец отравился кормом?
Сразу обратиться к ветеринару, сохранить упаковку и остатки продукта для анализа.

Мифы и правда

  • Миф: промышленный корм всегда стерилен.
    Правда: бактерии могут появиться при неправильном хранении или транспортировке.
  • Миф: только дешёвые бренды опасны.
    Правда: даже премиум-линейки иногда содержат патогены — всё зависит от контроля на производстве.
  • Миф: если кошка выглядит здоровой, значит, всё в порядке.
    Правда: питомец может быть носителем инфекции без внешних симптомов.

Регулярное соблюдение элементарных мер гигиены, тщательная обработка мисок и разумный выбор производителя снижают риск заражения в десятки раз. А если вы предпочитаете кормить кошку натуральной пищей — важно помнить о правильной термообработке и сбалансированности рациона.

Безопасность питомца и здоровье всей семьи напрямую зависят от осознанности хозяина. Ведь контроль над качеством питания — это не только забота о животном, но и защита собственного дома от невидимых угроз.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
