Эпидемия начинается с миски: как невинный корм превращается в рассадник микробов — опасность рядом

Вопрос безопасности кошачьих кормов вновь оказался в центре внимания. Исследователи Корнеллского университета выявили, что даже промышленные влажные корма, которые ежедневно попадают в миски домашних питомцев, могут содержать опасные бактерии. Среди них — Salmonella, Escherichia coli, Cronobacter, Pseudomonas, Klebsiella и Clostridium perfringens. Эти микроорганизмы способны вызывать тяжёлые заболевания не только у животных, но и у людей.
Команда специалистов из США провела масштабное исследование состава популярных влажных кормов для кошек. В выборку вошли продукты разных брендов и ценовых категорий. Оказалось, что многие из них заражены патогенными бактериями, включая устойчивые к антибиотикам штаммы.
Основная проблема, по словам исследователей, заключается в том, что система контроля качества охватывает слишком узкий круг патогенов. Между тем на упаковках таких кормов часто нет предупреждений о рисках, связанных с присутствием сырого мяса и возможных бактериальных загрязнений.
Контакт с заражённым кормом или миской может привести к заболеванию членов семьи, особенно детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Патогены легко передаются через руки, поверхности и предметы, с которыми соприкасался корм.
У кошек заражение может проявляться диареей, апатией, лихорадкой и отказом от пищи. Однако даже внешне здоровое животное способно стать носителем инфекции и передавать её людям.
|Микроорганизм
|Угроза для кошек
|Угроза для человека
|Особенности
|Salmonella
|кишечные инфекции
|пищевые отравления
|устойчива к низким температурам
|Escherichia coli
|поражает ЖКТ
|вызывает колиты и сепсис
|встречается в сыром мясе
|Cronobacter
|поражает почки и мозг
|особенно опасна для младенцев
|выживает в сухих смесях и влажной среде
|Pseudomonas
|кожные и глазные инфекции
|тяжёлые воспаления лёгких
|устойчива к антибиотикам
|Clostridium perfringens
|интоксикация и судороги
|кишечные расстройства
|быстро размножается при хранении
Домашнее питание может показаться безопасной альтернативой, но и здесь есть нюансы. Мясо и субпродукты должны проходить термическую обработку — минимум 15 минут при температуре 70-80 °C. Это уничтожает большую часть патогенов, включая Salmonella и E. coli. Однако важно сохранять баланс питательных веществ — использовать таурин, витамины группы B, рыбий жир.
Как выбрать безопасный корм для кошки?
Ориентируйтесь на бренды с прозрачной информацией о происхождении ингредиентов и наличии сертификатов безопасности.
Сколько стоит качественный влажный корм?
Средняя цена — от 80 до 300 рублей за пауч, в зависимости от состава и марки. Более дешёвые продукты часто имеют сомнительное происхождение.
Можно ли кормить кошку сырым мясом?
Только после глубокого замораживания или термообработки. В сыром виде оно может содержать паразитов и бактерии.
Что делать, если питомец отравился кормом?
Сразу обратиться к ветеринару, сохранить упаковку и остатки продукта для анализа.
Регулярное соблюдение элементарных мер гигиены, тщательная обработка мисок и разумный выбор производителя снижают риск заражения в десятки раз. А если вы предпочитаете кормить кошку натуральной пищей — важно помнить о правильной термообработке и сбалансированности рациона.
Безопасность питомца и здоровье всей семьи напрямую зависят от осознанности хозяина. Ведь контроль над качеством питания — это не только забота о животном, но и защита собственного дома от невидимых угроз.
