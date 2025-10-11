Лающий олень с лицом вампира: крошечный зверь с клыками пугает и восхищает учёных Британии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Он размером с лабрадора, но его клыки больше похожи на змеиные, а голос — на лай больной лисы. На первый взгляд — несуразное создание, но за этим обликом скрывается одно из самых удивительных животных Европы. Мунтжак — миниатюрный олень, прибывший в Британию из Азии и сумевший покорить острова.

Олень мунтжак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олень мунтжак

Маленький великан среди оленей

Мунтжаки — это крошечные олени, рост которых не превышает полуметра в холке. Их сравнивают с собаками по размеру, но по поведению — с дикими кошками. Благодаря крепкому телосложению и ловкости эти животные легко пролезают через заборы и живут рядом с людьми, оставаясь почти незаметными.

Они предпочитают густые леса, заросшие опушки и даже городские парки, где находят пищу и укрытие. Несмотря на скромные размеры, мунтжак быстро адаптируется и при необходимости становится доминирующим видом, вытесняя других травоядных.

Восточный гость с британским паспортом

Родиной мунтжаков считаются тропические и субтропические леса Южной и Восточной Азии. Самый известный представитель — мунтжак Ривза, названный в честь натуралиста Джона Рассела Ривза (1774-1856), который первым привёз образцы этих животных в Англию во времена Ост-Индской компании.

Первые олени были завезены в Великобританию в 1901 году — в парк Уоберн, где их держали как декоративных экзотов. Через несколько лет часть особей сбежала, и началась их тихая экспансия по острову. Сегодня популяции мунтжаков встречаются в южной и центральной Англии, где животные чувствуют себя прекрасно.

Лесные одиночки

Мунтжаки живут в одиночку. Они редко образуют стаи и предпочитают скрытный образ жизни. Их трудно увидеть, но легко услышать. На рассвете и в сумерках лес наполняется странным звуком — коротким грубым лаем. Именно за него этих оленей прозвали "лающими".

"Короткий, хриплый лай мунтжака может быть как сигналом тревоги, так и признаком ухаживания", — отмечает эколог млекопитающих Адель Бранд.

Этот звук можно спутать с голосом собаки, но чаще он напоминает кашель лисы.

Маленькие рога и большие зубы

У самцов мунтжаков есть крошечные рога, направленные назад, словно изящные кинжалы. Они не ветвятся, а летом сбрасываются, чтобы вновь отрасти через пару недель.

"Рога мунтжака простые и гладкие, не напоминают крону благородного оленя", — поясняет Бранд.

Но гораздо более примечательны их зубы. У самцов есть удлинённые клыки — настоящие миниатюрные "мечи". Они нужны не для охоты, а для брачных поединков и демонстрации силы. Самки и детёныши имеют короткие, почти незаметные зубы.

Ароматы общения

Эти миниатюрные олени используют не рев и не рога, а запахи. На лбу мунтжака расположены V-образные железы, которыми он натирает деревья и кустарники, оставляя индивидуальные ароматические метки.

"Пахучие железы помогают мунтжакам обозначать территорию и привлекать партнёров", — объясняет эксперт по повадкам животных Синед МакТернан.

Ещё две железы находятся прямо под глазами — с их помощью олень сообщает соседям о возрасте и статусе.

Меню лесного гурмана

Рацион мунтжака состоит из листьев, ягод и трав, но при случае он лакомится цветами колокольчиков, дикими первоцветами и жимолостью. Эти гастрономические пристрастия нередко приносят вред экосистеме — страдают редкие растения, бабочки и грызуны.

Из-за своего аппетита и способности быстро размножаться мунтжаки считаются инвазивным видом: в некоторых районах их численность растёт настолько, что они вытесняют местную косулю.

Сравнение мунтжака и косули

Параметр Мунтжак Косуля
Высота в холке ~50 см ~70 см
Поведение Одиночка Живёт парами
Рога Короткие, простые Ветвистые
Ареал Леса и сады Леса и поля
Происхождение Азия Европа

Размножение без пауз

Мунтжаки — настоящие чемпионы по воспроизводству. Самки готовы к спариванию уже в шесть месяцев и беременны почти круглый год. Период вынашивания длится около семи месяцев, и через несколько дней после родов самка снова может забеременеть.

"Самка почти всегда беременна; рожая после семи месяцев, она снова готова к следующему циклу", — уточняет Адель Бранд.

Малыши рождаются полностью сформированными и уже через несколько дней следуют за матерью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кормить диких мунтжаков в садах.
    Последствие: потеря инстинкта к самостоятельной добыче пищи.
    Альтернатива: не вмешиваться в жизнь популяции, поддерживать естественные условия.

  • Ошибка: считать мунтжаков безобидными.
    Последствие: разрушение флоры и вытеснение местных видов.
    Альтернатива: контроль численности и ограничение доступа к охраняемым территориям.

Как распознать мунтжака

  • Обратите внимание на размер: животное не выше колена.
  • Прислушайтесь — лай, похожий на собачий, выдает его присутствие.
  • Заметьте характерную походку с покачиванием и зигзагами.
  • Увидели следы, похожие на два маленьких ногтя — это он.
  • Запомните: чаще всего они активны на рассвете и в сумерках.

Мифы и правда

  • Миф: мунтжаки неопасны для экосистем.
    Правда: при высокой численности они наносят значительный вред растительности.

  • Миф: эти олени издают красивые звуки.
    Правда: их лай скорее пугает, чем очаровывает.

  • Миф: мунтжаки — редкость.
    Правда: в Великобритании их уже десятки тысяч, просто они прячутся.

Три интересных факта

  • Мунтжаки могут жить до 16 лет — дольше, чем большинство мелких оленей.
  • Они плавают и даже пересекают небольшие реки.
  • Их следы настолько малы, что опытные следопыты принимают их за следы зайца.

Исторический контекст

  • 1901 год: первые мунтжаки выпущены в парк Уоберн.
  • 1930-е: распространение в центральной Англии.
  • 1990-е: вид признан инвазивным и охраняемым законом.
  • 2020-е: численность оценивается в сотни тысяч особей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
