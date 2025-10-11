Лающий олень с лицом вампира: крошечный зверь с клыками пугает и восхищает учёных Британии

Он размером с лабрадора, но его клыки больше похожи на змеиные, а голос — на лай больной лисы. На первый взгляд — несуразное создание, но за этим обликом скрывается одно из самых удивительных животных Европы. Мунтжак — миниатюрный олень, прибывший в Британию из Азии и сумевший покорить острова.
Мунтжаки — это крошечные олени, рост которых не превышает полуметра в холке. Их сравнивают с собаками по размеру, но по поведению — с дикими кошками. Благодаря крепкому телосложению и ловкости эти животные легко пролезают через заборы и живут рядом с людьми, оставаясь почти незаметными.
Они предпочитают густые леса, заросшие опушки и даже городские парки, где находят пищу и укрытие. Несмотря на скромные размеры, мунтжак быстро адаптируется и при необходимости становится доминирующим видом, вытесняя других травоядных.
Родиной мунтжаков считаются тропические и субтропические леса Южной и Восточной Азии. Самый известный представитель — мунтжак Ривза, названный в честь натуралиста Джона Рассела Ривза (1774-1856), который первым привёз образцы этих животных в Англию во времена Ост-Индской компании.
Первые олени были завезены в Великобританию в 1901 году — в парк Уоберн, где их держали как декоративных экзотов. Через несколько лет часть особей сбежала, и началась их тихая экспансия по острову. Сегодня популяции мунтжаков встречаются в южной и центральной Англии, где животные чувствуют себя прекрасно.
Мунтжаки живут в одиночку. Они редко образуют стаи и предпочитают скрытный образ жизни. Их трудно увидеть, но легко услышать. На рассвете и в сумерках лес наполняется странным звуком — коротким грубым лаем. Именно за него этих оленей прозвали "лающими".
"Короткий, хриплый лай мунтжака может быть как сигналом тревоги, так и признаком ухаживания", — отмечает эколог млекопитающих Адель Бранд.
Этот звук можно спутать с голосом собаки, но чаще он напоминает кашель лисы.
У самцов мунтжаков есть крошечные рога, направленные назад, словно изящные кинжалы. Они не ветвятся, а летом сбрасываются, чтобы вновь отрасти через пару недель.
"Рога мунтжака простые и гладкие, не напоминают крону благородного оленя", — поясняет Бранд.
Но гораздо более примечательны их зубы. У самцов есть удлинённые клыки — настоящие миниатюрные "мечи". Они нужны не для охоты, а для брачных поединков и демонстрации силы. Самки и детёныши имеют короткие, почти незаметные зубы.
Эти миниатюрные олени используют не рев и не рога, а запахи. На лбу мунтжака расположены V-образные железы, которыми он натирает деревья и кустарники, оставляя индивидуальные ароматические метки.
"Пахучие железы помогают мунтжакам обозначать территорию и привлекать партнёров", — объясняет эксперт по повадкам животных Синед МакТернан.
Ещё две железы находятся прямо под глазами — с их помощью олень сообщает соседям о возрасте и статусе.
Рацион мунтжака состоит из листьев, ягод и трав, но при случае он лакомится цветами колокольчиков, дикими первоцветами и жимолостью. Эти гастрономические пристрастия нередко приносят вред экосистеме — страдают редкие растения, бабочки и грызуны.
Из-за своего аппетита и способности быстро размножаться мунтжаки считаются инвазивным видом: в некоторых районах их численность растёт настолько, что они вытесняют местную косулю.
|Параметр
|Мунтжак
|Косуля
|Высота в холке
|~50 см
|~70 см
|Поведение
|Одиночка
|Живёт парами
|Рога
|Короткие, простые
|Ветвистые
|Ареал
|Леса и сады
|Леса и поля
|Происхождение
|Азия
|Европа
Мунтжаки — настоящие чемпионы по воспроизводству. Самки готовы к спариванию уже в шесть месяцев и беременны почти круглый год. Период вынашивания длится около семи месяцев, и через несколько дней после родов самка снова может забеременеть.
"Самка почти всегда беременна; рожая после семи месяцев, она снова готова к следующему циклу", — уточняет Адель Бранд.
Малыши рождаются полностью сформированными и уже через несколько дней следуют за матерью.
Ошибка: кормить диких мунтжаков в садах.
Последствие: потеря инстинкта к самостоятельной добыче пищи.
Альтернатива: не вмешиваться в жизнь популяции, поддерживать естественные условия.
Ошибка: считать мунтжаков безобидными.
Последствие: разрушение флоры и вытеснение местных видов.
Альтернатива: контроль численности и ограничение доступа к охраняемым территориям.
Миф: мунтжаки неопасны для экосистем.
Правда: при высокой численности они наносят значительный вред растительности.
Миф: эти олени издают красивые звуки.
Правда: их лай скорее пугает, чем очаровывает.
Миф: мунтжаки — редкость.
Правда: в Великобритании их уже десятки тысяч, просто они прячутся.
