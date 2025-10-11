Он волк, но наш: семья из Югры доказала, что даже опасные породы могут быть домашними

В России снова обсуждают "собачий вопрос": стоит ли ограничить содержание крупных и потенциально опасных пород в квартирах. Поводом стал новый законопроект, предложенный депутатами Госдумы. На фоне споров особое внимание привлекла семья из Нижневартовска, которая живёт с вольхундом — редким гибридом волка и маламута. Их история показывает, что всё зависит не от породы, а от людей.
Русский вольхунд — сравнительно молодая порода, созданная питерской заводчицей Юлией Иванович около двадцати лет назад. Основа — канадский волк и аляскинский маламут. От первого — невероятный нюх и выносливость, от второго — дружелюбие и способность к обучению.
"Все, что связано со здоровьем, я хотела привнести от волка, а от собаки — способность к длительному сотрудничеству с человеком. Русский вольхунд — собака-идентификатор запахов", — рассказывала заводчица Юлия Иванович.
Такие собаки используются не только как домашние питомцы, но и для серьёзной работы — поиска людей, участия в спасательных операциях, помощи военным и реабилитации раненых.
Этим летом жительница Нижневартовска Елена Шабанова поехала в питомник под Санкт-Петербургом и вернулась с щенком вольхунда. К выбору подходили вдумчиво: рассматривали хаски, алабаев, ретриверов, но в итоге остановились на гибриде волка и собаки.
"Почему именно вольхунд — просто собака по душе. Эмоции после посещения питомника были бурные. У нас есть две беспородные собаки, но хотелось породистую. Вольхунд — семейная собака", — рассказала Елена Шабанова.
С появлением Брайтона семья пересмотрела отношение к питомцам: теперь они занимаются с кинологом, уделяют внимание дрессировке и прогулкам.
"Он прекрасно живёт и в квартире. Раньше думали, что собаки должны жить на улице. Но с Брайтоном всё изменилось — теперь все трое живут дома, они члены нашей семьи", — поделилась Елена.
Тема ограничения содержания крупных собак обострилась после заявления депутата Госдумы Игоря Антропенко. Он предложил запретить держать опасные породы в квартирах.
"Раздражение в обществе растёт, так как нередки случаи нападения таких собак", — сказал депутат Игорь Антропенко.
В России официально к потенциально опасным породам относят всего 12: от акбаша и питбульмастифа до волкособов и северокавказской овчарки. Большинство из них — редкие и труднодоступные даже для заводчиков.
Законопроект, который уже прошёл первое чтение, вводит ограничения: выгул таких собак детям до 16 лет и людям в состоянии опьянения запрещён. Намордник и поводок теперь обязательны.
Югра не осталась в стороне. В 2025 году региональное правительство внесло изменения в постановление № 605-п. Теперь:
Нарушение этих правил грозит штрафом от 500 до 3000 рублей, при повторном — до 5000.
Краснодарский зоопсихолог Марина Плахова уверена, что вопрос нужно решать иначе — не запретами, а просвещением и условиями.
"Если у собаки будет достойный выгул, умственные нагрузки и общение, то любую породу можно содержать в квартире", — считает зоопсихолог Марина Плахова.
По её словам, многие из так называемых "опасных" пород — рабочие, выведенные для пастьбы или охраны, а не для агрессии.
"Такие собаки редко попадают к обычным людям. Их держат либо профессионалы, либо фермеры, либо служебные структуры", — пояснила Плахова.
|Параметр
|Квартира
|Частный дом
|Пространство
|Ограничено
|Свобода движения
|Контроль
|Проще приучать
|Возможен самовыгул
|Шум
|Повышенное раздражение соседей
|Изолированность
|Комфорт для крупных пород
|Зависит от ухода
|Естественная среда
Ошибка: ограничивать собаку четырьмя стенами.
Последствие: стресс, агрессия.
Альтернатива: длительные прогулки и дрессировка.
Ошибка: не заниматься с кинологом.
Последствие: проблемы с послушанием.
Альтернатива: занятия с профессионалом ("DogClass", "Пёс и Я").
А что если бы вместо запретов государство инвестировало в площадки для выгула? Таких мест остро не хватает. Елена Шабанова признаётся, что гулять с Брайтоном приходится в соседнем Излучинске.
"Лучше бы подумали об обустройстве мест для выгула. Мы ездим гулять в Излучинск — там сделали леваду, спасибо, но света нет, ходим с фонариками", — шутит Елена.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение чувства безопасности у населения
|Несправедливость по отношению к ответственным владельцам
|Контроль агрессивных собак
|Нарушение прав собачников
|Снижение числа несчастных случаев
|Сложность исполнения закона
Да, при условии активного выгула и дрессировки.
12 пород, включая волкособов, акбашей и питбульмастифов.
От 500 до 5000 рублей в зависимости от повторности.
Миф: волкособы агрессивны и непредсказуемы.
Правда: при воспитании с детства это уравновешенные, умные животные.
Миф: большие собаки не могут жить в квартире.
Правда: могут, если есть режим, прогулки и внимание.
Миф: новые запреты решат все проблемы.
Правда: без просвещения и инфраструктуры эффект будет временным.
История Брайтона показывает: не порода делает собаку опасной — опасным или добрым её делает человек, сообщает muksun.fm.
