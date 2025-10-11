Он волк, но наш: семья из Югры доказала, что даже опасные породы могут быть домашними

7:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В России снова обсуждают "собачий вопрос": стоит ли ограничить содержание крупных и потенциально опасных пород в квартирах. Поводом стал новый законопроект, предложенный депутатами Госдумы. На фоне споров особое внимание привлекла семья из Нижневартовска, которая живёт с вольхундом — редким гибридом волка и маламута. Их история показывает, что всё зависит не от породы, а от людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Русский вольхунд

Вольчий нюх и собачья верность

Русский вольхунд — сравнительно молодая порода, созданная питерской заводчицей Юлией Иванович около двадцати лет назад. Основа — канадский волк и аляскинский маламут. От первого — невероятный нюх и выносливость, от второго — дружелюбие и способность к обучению.

"Все, что связано со здоровьем, я хотела привнести от волка, а от собаки — способность к длительному сотрудничеству с человеком. Русский вольхунд — собака-идентификатор запахов", — рассказывала заводчица Юлия Иванович.

Такие собаки используются не только как домашние питомцы, но и для серьёзной работы — поиска людей, участия в спасательных операциях, помощи военным и реабилитации раненых.

Семья из Нижневартовска и их Брайтон

Этим летом жительница Нижневартовска Елена Шабанова поехала в питомник под Санкт-Петербургом и вернулась с щенком вольхунда. К выбору подходили вдумчиво: рассматривали хаски, алабаев, ретриверов, но в итоге остановились на гибриде волка и собаки.

"Почему именно вольхунд — просто собака по душе. Эмоции после посещения питомника были бурные. У нас есть две беспородные собаки, но хотелось породистую. Вольхунд — семейная собака", — рассказала Елена Шабанова.

С появлением Брайтона семья пересмотрела отношение к питомцам: теперь они занимаются с кинологом, уделяют внимание дрессировке и прогулкам.

"Он прекрасно живёт и в квартире. Раньше думали, что собаки должны жить на улице. Но с Брайтоном всё изменилось — теперь все трое живут дома, они члены нашей семьи", — поделилась Елена.

Закон и раздражение общества

Тема ограничения содержания крупных собак обострилась после заявления депутата Госдумы Игоря Антропенко. Он предложил запретить держать опасные породы в квартирах.

"Раздражение в обществе растёт, так как нередки случаи нападения таких собак", — сказал депутат Игорь Антропенко.

В России официально к потенциально опасным породам относят всего 12: от акбаша и питбульмастифа до волкособов и северокавказской овчарки. Большинство из них — редкие и труднодоступные даже для заводчиков.

Законопроект, который уже прошёл первое чтение, вводит ограничения: выгул таких собак детям до 16 лет и людям в состоянии опьянения запрещён. Намордник и поводок теперь обязательны.

Правила выгула и штрафы

Югра не осталась в стороне. В 2025 году региональное правительство внесло изменения в постановление № 605-п. Теперь:

• самовыгул запрещён;

• нельзя держать собак в подъездах и на придомовых территориях;

• выгуливать животных выше 40 см в холке можно только взрослым;

• обязателен намордник (кроме щенков до трёх месяцев).

Нарушение этих правил грозит штрафом от 500 до 3000 рублей, при повторном — до 5000.

Мнение экспертов: не породы опасны, а ситуации

Краснодарский зоопсихолог Марина Плахова уверена, что вопрос нужно решать иначе — не запретами, а просвещением и условиями.

"Если у собаки будет достойный выгул, умственные нагрузки и общение, то любую породу можно содержать в квартире", — считает зоопсихолог Марина Плахова.

По её словам, многие из так называемых "опасных" пород — рабочие, выведенные для пастьбы или охраны, а не для агрессии.

"Такие собаки редко попадают к обычным людям. Их держат либо профессионалы, либо фермеры, либо служебные структуры", — пояснила Плахова.

Сравнение условий содержания

Параметр Квартира Частный дом Пространство Ограничено Свобода движения Контроль Проще приучать Возможен самовыгул Шум Повышенное раздражение соседей Изолированность Комфорт для крупных пород Зависит от ухода Естественная среда

Как приучить крупную собаку к жизни в квартире

Регулярные прогулки не менее 2 часов в день.

Активные игры и тренировки для снятия энергии.

Умственные задания — поисковые игры, команды.

Контроль питания: избыток калорий = гиперактивность.

Место отдыха — отдельная зона без сквозняков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничивать собаку четырьмя стенами.

Последствие: стресс, агрессия.

Альтернатива: длительные прогулки и дрессировка.

Ошибка: не заниматься с кинологом.

Последствие: проблемы с послушанием.

Альтернатива: занятия с профессионалом ("DogClass", "Пёс и Я").

А что если…

А что если бы вместо запретов государство инвестировало в площадки для выгула? Таких мест остро не хватает. Елена Шабанова признаётся, что гулять с Брайтоном приходится в соседнем Излучинске.

"Лучше бы подумали об обустройстве мест для выгула. Мы ездим гулять в Излучинск — там сделали леваду, спасибо, но света нет, ходим с фонариками", — шутит Елена.

Плюсы и минусы запрета опасных пород

Плюсы Минусы Повышение чувства безопасности у населения Несправедливость по отношению к ответственным владельцам Контроль агрессивных собак Нарушение прав собачников Снижение числа несчастных случаев Сложность исполнения закона

FAQ

Можно ли содержать крупную собаку в квартире

Да, при условии активного выгула и дрессировки.

Какие породы считаются опасными в России

12 пород, включая волкособов, акбашей и питбульмастифов.

Штраф за нарушение правил выгула

От 500 до 5000 рублей в зависимости от повторности.

Мифы и правда

Миф: волкособы агрессивны и непредсказуемы.

Правда: при воспитании с детства это уравновешенные, умные животные.

Миф: большие собаки не могут жить в квартире.

Правда: могут, если есть режим, прогулки и внимание.

Миф: новые запреты решат все проблемы.

Правда: без просвещения и инфраструктуры эффект будет временным.

Три интересных факта

Вольхунд способен различать запахи в 50 раз лучше, чем обычная собака.

Порода официально зарегистрирована менее 20 лет назад.

В России насчитывается около 200 особей — порода редкая.

Исторический контекст

2000-е годы — начало программы по выведению русского вольхунда.

2010-е — первые особи используются в спасательных операциях.

2020-е — активное обсуждение законодательства об опасных породах.

История Брайтона показывает: не порода делает собаку опасной — опасным или добрым её делает человек, сообщает muksun.fm.