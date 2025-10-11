Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ружьё как пропуск в жизнь: как выживают в самом северном городе мира
Мозг-хамелеон: как он подстраивается под голос, чтобы вы лучше общались
Не ешьте сосиски с пюре, пока не узнаете этот трюк от шефа Michelin: осеннее обновление классики
Криптозима близко? Биткоин пережил сокрушительный обвал после слов Трампа
Без драмы, но со смыслом: кроссовер, который не пытается впечатлить — и именно поэтому впечатляет
Участок достался по наследству, а с ним и крыжовник? Вот как не потерять семейное золото
Глаза рассказывают тайное: когда круги под глазами говорят не о недосыпе, а о болезни
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи

Монстр Атлантики ожил: шестиметровая белая акула вышла из глубин и снова охотится у Канады

Зоосфера

8 октября 2025 года учёные сообщили о редком наблюдении: в холодных водах у берегов Канады была замечена самая крупная белая акула, зарегистрированная когда-либо в Атлантическом океане. Хищницу, получившую имя Contender ("Претендентка"), специалисты организации OCEARCH описывают как выдающийся экземпляр — её длина уже достигает 4,3 метра, но по прогнозам она может перерасти отметку в 6 метров.

Морской биолог и большая белая акула
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морской биолог и большая белая акула

Путешественница с юга на север

Акула была впервые помечена для научного мониторинга ещё в январе, в районе между Флоридой и Джорджией, недалеко от Джексонвилла (США). Метка позволяет фиксировать её местоположение всякий раз, когда спинной плавник появляется над поверхностью воды.

Недавно сигналы от Contender поступили из залива Святого Лаврентия, близ полуострова Лабрадор - это одна из самых северных точек, куда заходили метившиеся белые акулы.

"Лишь немногие доходят так далеко на север. Такое животное, проводящее здесь лето и осень, по сути готовится к зиме", — пояснил основатель и руководитель экспедиции OCEARCH, Крис Фишер.

Образ жизни гигантской акулы

Contender — самец весом около 750 килограммов и возрастом примерно 30 лет. По наблюдениям учёных, он проводит тёплые месяцы в северных водах, где активно питается тюленями, чтобы набрать жир перед возвращением на юг.

"Он оказывает на тюленей сильное давление, постоянно охотясь возле их колоний. Это не только помогает акуле подготовиться к зиме, но и благотворно влияет на экосистему", — отметил Фишер.

Дело в том, что избыточная численность тюленей способна истощать запасы рыбы в регионе. А присутствие крупных хищников регулирует этот баланс.

"Если белые акулы находятся рядом, тюлени ведут себя осторожнее и едят меньше — это защищает рыбные ресурсы", — добавил учёный.

Уникальная адаптация к холоду

По словам Фишера, белые акулы обладают редкой способностью сохранять тепло даже в ледяной воде — благодаря особому кровообращению. Но для этого им требуется постоянное питание.

"Пока у них есть еда, они чувствуют себя прекрасно. Но если пища заканчивается, они быстро замерзают", — объяснил он.

Долгий путь и новые данные

После метки у берегов США акула несколько раз "исчезала" из радиолокационного поля. Последние зафиксированные сигналы показали, что Contender двигался от Северной Каролины до Канады, пройдя тысячи километров.

  • Февраль: сигнал зафиксирован в заливе Памлико (Северная Каролина).
  • Сентябрь: новое обнаружение у побережья Наташкуана (Канада).
  • 2 октября: короткий "z-ping" — быстрый сигнал, указывающий на присутствие без точных координат.

Почему эта акула так важна для науки

С 1960-х по 1980-е годы численность белых акул в Атлантике сократилась примерно на 90% из-за промысла и снижения популяции добычи. Сегодня такие крупные особи, как Contender, встречаются крайне редко.

"Крупные половозрелые самцы особенно ценны. Они помогают понять, где и когда происходят спаривания — а эти данные у нас до сих пор отсутствуют", — подчеркнул Фишер.

Мониторинг Contender рассчитан на пять лет. Учёные надеются, что собранные данные помогут впервые в истории определить места размножения белых акул — загадку, которую пока не удалось разгадать ни в одной из девяти известных популяций этого вида.

Что известно о Contender

Параметр Значение
Вид Большая белая акула (Carcharodon carcharias)
Пол Самец
Возраст 30-35 лет
Вес Около 750 кг
Текущая длина 4,3 метра
Потенциальная длина Более 6 метров
Регион обитания Атлантический океан, от Флориды до Канады
Организация-наблюдатель OCEARCH

Экологическое значение

Присутствие крупных хищников — важный элемент морских экосистем. Они регулируют пищевые цепи, предотвращая перенаселение травоядных и хищных видов среднего уровня. В случае Contender его роль в контроле популяции тюленей помогает сохранить баланс в водах Атлантики.

Интересные факты о белых акулах

  • Белая акула способна подниматься на поверхность и высовывать голову из воды для наблюдения за добычей — этот приём называется "spy-hopping".
  • Средняя скорость передвижения составляет около 25 км/ч, но во время атаки она может разгоняться до 60 км/ч.
  • Белые акулы живут до 70 лет, что делает их долгожителями среди морских хищников.

Исторический контекст

  • Белая акула - один из старейших видов хищников, существующий на Земле более 16 миллионов лет.
  • В XX веке массовый промысел ради плавников и челюстей резко сократил их популяцию.
  • Современные программы, такие как OCEARCH, впервые позволяют отслеживать перемещения отдельных особей в режиме реального времени.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Анна Седокова и таинственный спутник: кто новый мужчина в жизни певицы
Из Мурманска в UFC: как простая девушка из Севера стала звездой мирового ринга
Новый иск к Алле Пугачёвой: почему суд состоится без участия певицы
Как путешествовать без долгов — новая схема 2025 года
Кухня выживания: 7 блюд, которые спасали во времена бумеров и которые теперь снова в тренде
Из когтей хищника — в лапы славы: новая звезда театра Куклачёва упала прямо с неба
Нефтяной узел развязался? Зачем Венгрия увеличивает поставки топлива в Сербию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.