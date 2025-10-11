Монстр Атлантики ожил: шестиметровая белая акула вышла из глубин и снова охотится у Канады

8 октября 2025 года учёные сообщили о редком наблюдении: в холодных водах у берегов Канады была замечена самая крупная белая акула, зарегистрированная когда-либо в Атлантическом океане. Хищницу, получившую имя Contender ("Претендентка"), специалисты организации OCEARCH описывают как выдающийся экземпляр — её длина уже достигает 4,3 метра, но по прогнозам она может перерасти отметку в 6 метров.
Акула была впервые помечена для научного мониторинга ещё в январе, в районе между Флоридой и Джорджией, недалеко от Джексонвилла (США). Метка позволяет фиксировать её местоположение всякий раз, когда спинной плавник появляется над поверхностью воды.
Недавно сигналы от Contender поступили из залива Святого Лаврентия, близ полуострова Лабрадор - это одна из самых северных точек, куда заходили метившиеся белые акулы.
"Лишь немногие доходят так далеко на север. Такое животное, проводящее здесь лето и осень, по сути готовится к зиме", — пояснил основатель и руководитель экспедиции OCEARCH, Крис Фишер.
Contender — самец весом около 750 килограммов и возрастом примерно 30 лет. По наблюдениям учёных, он проводит тёплые месяцы в северных водах, где активно питается тюленями, чтобы набрать жир перед возвращением на юг.
"Он оказывает на тюленей сильное давление, постоянно охотясь возле их колоний. Это не только помогает акуле подготовиться к зиме, но и благотворно влияет на экосистему", — отметил Фишер.
Дело в том, что избыточная численность тюленей способна истощать запасы рыбы в регионе. А присутствие крупных хищников регулирует этот баланс.
"Если белые акулы находятся рядом, тюлени ведут себя осторожнее и едят меньше — это защищает рыбные ресурсы", — добавил учёный.
По словам Фишера, белые акулы обладают редкой способностью сохранять тепло даже в ледяной воде — благодаря особому кровообращению. Но для этого им требуется постоянное питание.
"Пока у них есть еда, они чувствуют себя прекрасно. Но если пища заканчивается, они быстро замерзают", — объяснил он.
После метки у берегов США акула несколько раз "исчезала" из радиолокационного поля. Последние зафиксированные сигналы показали, что Contender двигался от Северной Каролины до Канады, пройдя тысячи километров.
С 1960-х по 1980-е годы численность белых акул в Атлантике сократилась примерно на 90% из-за промысла и снижения популяции добычи. Сегодня такие крупные особи, как Contender, встречаются крайне редко.
"Крупные половозрелые самцы особенно ценны. Они помогают понять, где и когда происходят спаривания — а эти данные у нас до сих пор отсутствуют", — подчеркнул Фишер.
Мониторинг Contender рассчитан на пять лет. Учёные надеются, что собранные данные помогут впервые в истории определить места размножения белых акул — загадку, которую пока не удалось разгадать ни в одной из девяти известных популяций этого вида.
|Параметр
|Значение
|Вид
|Большая белая акула (Carcharodon carcharias)
|Пол
|Самец
|Возраст
|30-35 лет
|Вес
|Около 750 кг
|Текущая длина
|4,3 метра
|Потенциальная длина
|Более 6 метров
|Регион обитания
|Атлантический океан, от Флориды до Канады
|Организация-наблюдатель
|OCEARCH
Присутствие крупных хищников — важный элемент морских экосистем. Они регулируют пищевые цепи, предотвращая перенаселение травоядных и хищных видов среднего уровня. В случае Contender его роль в контроле популяции тюленей помогает сохранить баланс в водах Атлантики.
