Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра

Лось — могучий и грациозный великан северных лесов, которого нередко называют сохатым за форму его рогов. Это самый крупный представитель семейства оленевых, поражающий размерами, выносливостью и адаптацией к суровой природе.
Половина всех лосей планеты обитает в России. Они населяют тайгу, болота, лесостепи и даже приполярные районы. Второе место по численности занимает Канада — там сохатых можно встретить почти в каждом северном штате.
В культурах северных народов лось занимает особое место. У хантов и манси он символизирует благополучие, изобилие и здоровье, а его силу и выносливость сравнивают с духом леса.
Лось выглядит внушительно: высота в холке достигает 2,5 метров, вес самцов — 350-600 кг, а самок — около 200 кг. Несмотря на мощную комплекцию, тело у него вытянутое, ноги длинные, а хвост крошечный — всего 5-10 см.
|Параметр
|Самец
|Самка
|Высота в холке
|до 2,5 м
|до 2,2 м
|Вес
|350-600 кг
|180-250 кг
|Длина тела
|2,4-3,2 м
|2,2-2,8 м
|Длина рогов
|до 2 м в размахе
|отсутствуют
|Продолжительность жизни
|8-10 лет (в дикой природе)
|до 20 лет (в неволе)
Главная гордость лося — его рога, похожие на огромную соху. Их вес может достигать 20 кг, а форма варьируется от ветвистых "лопат" до длинных "шипов". Рога служат не только оружием в схватках, но и помогают улавливать звуки - они чувствительны к вибрациям воздуха, и лось способен почувствовать, как на них садится муха.
Каждый год, в ноябре-декабре, самцы сбрасывают рога, чтобы сохранить силы зимой, и весной отращивают новые.
"Сброс рогов — естественный процесс, помогающий лосю пережить зиму и подготовиться к весеннему периоду спаривания", — отмечает зоолог Андрей Михайлов.
Самцы ведут одиночный образ жизни, предпочитая одиночество и простор. Самки, напротив, часто объединяются в небольшие группы по 3-5 особей — так легче выживать зимой.
Лосихи обычно рожают одного детёныша. Уже через несколько минут после рождения малыш встаёт на ноги, а спустя три дня свободно следует за матерью.
Лоси славятся своей выносливостью: они могут часами бродить по сугробам, не проваливаясь благодаря длинным ногам, а их густой мех защищает от холода даже при -40 °C.
Копыта лося настолько мощные, что способны отбиться от волка или даже медведя. Но есть и уязвимое место — нос. Волки, зная об этом, часто атакуют именно туда: сильная боль парализует зверя и лишает его возможности обороняться.
Лось — травоядный. Его рацион состоит из листьев, веток, трав и болотных растений. Но есть и неожиданные пристрастия:
Мухоморы. Лоси поедают их, чтобы очищать кишечник от паразитов.
Соль. Зимой животные выходят на дороги, чтобы слизывать солёные реагенты. Это помогает восполнить минералы, но нередко приводит к отравлению химикатами.
Лосиное молоко ценится за питательность — оно в 3-4 раза жирнее коровьего и содержит множество микроэлементов. В некоторых хозяйствах его даже продают как лечебный продукт.
Лосей можно приручить, особенно если они выросли рядом с человеком. Молодой лосёнок быстро привыкает к хозяину, но к чужим относится настороженно.
Быстрая ходьба по снегу: длинные ноги позволяют двигаться по глубоким сугробам.
Отличное плавание: взрослый лось способен плыть со скоростью 10 км/ч в течение двух часов.
Развитое обоняние: он чувствует запах человека за несколько сотен метров.
Ошибка: подходить к лосю в дикой природе.
Последствие: животное может напасть из страха или защиты потомства.
Альтернатива: наблюдать издалека, особенно в период гона.
Ошибка: оставлять на дорогах соль и реагенты.
Последствие: лоси выходят на трассы и получают отравление.
Альтернатива: использовать безопасные песчано-гравийные смеси.
Ошибка: считать лося безобидным.
Последствие: агрессия при угрозе или испуге.
Альтернатива: избегать контакта и не провоцировать животное.
|Плюсы
|Минусы
|Отличная адаптация к холоду
|Уязвимость перед хищниками
|Сильные ноги и копыта
|Склонность к отравлениям солью
|Хорошее обоняние и слух
|Слабое зрение
|Способность к плаванию
|Низкая продолжительность жизни в природе
Почему лося называют сохатым?
Из-за формы его рогов, напоминающих старинный сельскохозяйственный инструмент — соху.
Можно ли содержать лося дома?
Молодых особей — да, но взрослый лось требует огромного пространства и становится опасным.
Почему лоси выходят на дороги зимой?
Из-за соли, которой посыпают трассы. Для животных это источник минералов.
Миф: Лось не нападает на человека.
Правда: Обычно избегает контакта, но в период гона или испуга может атаковать.
Миф: Лось не плавает.
Правда: Он превосходный пловец и способен преодолевать большие реки.
Миф: Все лоси живут в тайге.
Правда: Они встречаются и в лесостепи, и на болотах, и даже у окраин городов.
На Руси лось считался важнейшим трофеем охотников. Его мясо и шкуры использовались в быту, а рога шли на украшения и инструменты. В мифах лось нередко выступал проводником между мирами — символом силы, лесной мудрости и возрождения природы.
• Лосёнок встаёт на ноги через несколько минут после рождения.
• Лось способен слышать шаги человека на расстоянии до 500 метров.
• Только 3% лосей в дикой природе доживают до десяти лет.
Лось — воплощение северной мощи и выносливости. Он кажется неповоротливым, но на деле умеет бегать, плавать и защищаться не хуже любого хищника. Его сила, гордость и способность выживать в самых суровых условиях сделали его настоящим символом русского леса.
