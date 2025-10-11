Сияние во мраке: тайна, из-за которой кошачьи глаза веками считали волшебными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кошки всегда производят впечатление мистических существ, способных видеть там, где человеку кажется, что царит кромешная тьма. Их зрачки светятся в ночи, они уверенно движутся среди мебели, не задевая даже вазы на полу, и безошибочно ловят движение. Откуда берётся эта способность и действительно ли кошки видят в полной темноте?

Кошка смотрит в окно
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка смотрит в окно

Почему кошки ориентируются в темноте

Зрение кошек устроено особым образом — так, чтобы быть максимально эффективным при слабом освещении. Эти животные эволюционировали как сумеречные охотники: пик их активности приходится на рассвет и закат, когда света мало, но он всё же есть.

Главные элементы, обеспечивающие кошке феноменальное "ночное зрение":

  • Палочки - фоторецепторы сетчатки, чувствительные к свету и движению.

  • Tapetum lucidum - отражающий слой за сетчаткой, усиливающий световой поток.

  • Зрачки, способные расширяться почти до предела, чтобы уловить максимум света.

Как устроен кошачий глаз

Анатомически глаза кошек и людей похожи: у обоих в сетчатке есть колбочки (воспринимают цвета) и палочки (реагируют на освещённость). Но пропорция этих клеток разная.

Фоторецепторы У человека У кошки
Колбочки (цвет) ~60% ~20%
Палочки (свет и движение) ~40% ~80%

Благодаря этому кошки видят гораздо лучше при слабом освещении, различая малейшие тени и движения, которые человек не заметит. Однако за это приходится платить: у них хуже цветовое восприятие - мир кошки выглядит в более приглушённых оттенках.

Tapetum lucidum — природное зеркало

"Tapetum lucidum действует как отражатель: он возвращает свет обратно к фоторецепторам, усиливая восприятие даже при минимальном освещении", — поясняет ветеринарный офтальмолог Анна Петрова.

Этот слой клеток работает как встроенный отражатель. Именно он делает кошачьи глаза "светящимися" — когда в них попадает луч света, tapetum lucidum отражает его наружу. Свет проходит через сетчатку дважды, усиливая сигнал в несколько раз.

Днём зрачки кошки сужаются в узкие вертикальные щели, чтобы защитить чувствительную сетчатку, а ночью — полностью расширяются, превращаясь в большие чёрные круги. Это позволяет собрать даже слабейший источник света — уличный фонарь, отражение луны или свет с экрана.

Как кошки видят, когда света совсем мало

Когда освещения недостаточно, кошачий глаз работает как высокочувствительный сенсор. Палочки ловят каждое колебание света, tapetum lucidum усиливает его, а зрачки регулируют поток. Такой баланс позволяет животному видеть в условиях, где человек различает лишь тьму.

Кошка способна ориентироваться при освещении, которое в шесть раз слабее минимального уровня, необходимого человеку. Поэтому она легко передвигается по дому даже при приглушённом ночнике.

Почему кошки не видят в полной темноте

Расхожее мнение, что кошки видят даже в абсолютной темноте, — миф. Для работы палочек нужен хотя бы минимальный источник света. В полной тьме, где нет ни одного фотона, даже самые чувствительные рецепторы не срабатывают.

"Кошка не ночное, а сумеречное животное. В абсолютной темноте она видит не лучше человека", — отмечает биолог Елена Левина.

Но в отличие от нас кошки умеют компенсировать потерю зрения другими органами чувств.

Что помогает кошке двигаться в темноте

Когда зрение перестаёт работать, кошка использует вибриссы - длинные чувствительные усы, расположенные не только на морде, но и на лапах. Эти сенсорные волосы улавливают малейшие колебания воздуха и позволяют животному ощущать препятствия, не касаясь их.

Кроме того, важную роль играет слух - кошки воспринимают частоты до 65 кГц, что позволяет слышать малейшие шорохи, и запах, который помогает запоминать маршруты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что кошка "видит во тьме как прибор ночного видения".
    Последствие: недооценка важности освещения в помещении — животное может травмироваться.
    Альтернатива: оставлять приглушённый свет ночью, особенно если кошка пожилая.

  • Ошибка: пугаться "светящихся глаз" в темноте.
    Последствие: ошибочное предположение о "сверхъестественности" кошки.
    Альтернатива: знать, что это обычное отражение от tapetum lucidum.

  • Ошибка: думать, что у кошки идеальное зрение днём.
    Последствие: животное щурится при ярком свете, страдая от бликов.
    Альтернатива: избегать прямого солнечного света, особенно в машине или на подоконнике.

Плюсы и минусы кошачьего зрения

Плюсы Минусы
Отличное зрение при слабом освещении Плохое различие цветов
Быстрая реакция на движение Не видит в полной темноте
Широкие углы обзора Чувствительность к яркому свету

FAQ

Видят ли кошки цвета?
Да, но ограниченно. Они различают в основном синие и зелёные оттенки, а красные воспринимают как серые или коричневые.

Почему кошачьи глаза светятся ночью?
Из-за слоя tapetum lucidum, отражающего свет обратно через сетчатку.

Что помогает кошке, когда темнота полная?
Вибриссы, слух и память о пространстве — именно они позволяют двигаться без ошибок.

Мифы и правда

Миф: Кошка видит в абсолютной тьме.
Правда: Ей нужен хотя бы минимальный источник света.

Миф: У кошек чёрно-белое зрение.
Правда: Они различают несколько цветов, но с меньшей насыщенностью.

Миф: Светящиеся глаза — признак опасности.
Правда: Это нормальное отражение света от внутренней структуры глаза.

Исторический контекст

Способность кошек видеть ночью издревле казалась людям мистической. В Египте они считались хранителями лунного света, а в Средние века — спутниками ведьм. На самом деле секрет их "ночного зрения" объясняется физикой и биологией: отражение света и работа фоторецепторов.

3 интересных факта

• У кошек угол обзора около 200°, что шире человеческого на 20°.
• Они способны различить движение объекта со скоростью до 0,05 мм в секунду.
• Tapetum lucidum усиливает свет примерно в шесть раз.

Кошки действительно видят в темноте лучше человека, но не обладают "ночным зрением" в буквальном смысле. Их глаза — пример тонкого баланса между чувствительностью и адаптацией. Когда свет уходит, в дело вступают другие чувства, превращая кошку в безупречного навигатора ночного мира.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
