Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молния в банке: российские физики приручили одно из самых таинственных явлений Земли
Сильная женщина не выдержала: Кудрявцева на глазах у всех разрыдалась из-за Лазарева
Зимой спит, летом взрывается цветом: как из невзрачного куста вырастает садовая легенда
Мотор дышит — или задыхается: вот как копеечная деталь решает судьбу вашего двигателя
Горы зовут: когда и как откроют главный горнолыжный курорт России под девизом праздника
Новый указ — новые цены? Что ждёт российский топливный рынок после решения Путина
Европа меняет правила игры: туризм на грани великого пересмотра
Пальцы вместо приборов: почему в Индии считают, что еда без вилки вкуснее
Хотели объёма — получили одуванчик: способ вернуть волосам послушность без салона

800 существ, рожденных из радиации: кого на самом деле охраняет зона отчуждения

6:24
Зоосфера

В Чернобыльской зоне отчуждения уже почти сорок лет живут потомки домашних собак, оставшихся после катастрофы 1986 года. Когда-то они были верными спутниками людей, а теперь превратились в диких, но необычайно живучих животных, сумевших приспособиться к жизни в радиоактивной пустыне. Учёные всё чаще называют их отдельной популяцией — настолько сильны отличия от обычных собак.

Собаки в Чернобыле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собаки в Чернобыле

Потомки забытых питомцев

Сегодня в зоне отчуждения обитает около 800 бродячих собак. Большинство из них — потомки домашних псов, которых хозяева не успели или не смогли забрать при эвакуации. Эти животные пережили не только голод и холод, но и отстрелы: военные тогда уничтожали всех собак, чтобы предотвратить распространение радиации за пределы зоны.

И всё же десятки особей выжили, спрятались в подвалах, на окраинах Припяти и у стен Чернобыльской АЭС. Со временем они стали основателями уникальной популяции, способной жить в экстремальных условиях.

Исследования чернобыльских псов

В 2017 году появилась Чернобыльская исследовательская инициатива собак (CDRI) — международный проект, объединяющий учёных, ветеринаров и волонтёров. Они помогают животным, изучают их ДНК и пытаются понять, как радиация влияет на генетический код живых существ.

В 2023 году исследователи проанализировали геномы более 300 собак, живущих в разных частях зоны. Результаты оказались поразительными:

  • генетика чернобыльских собак существенно отличается от генетики их собратьев, обитающих за пределами зоны;

  • внутри зоны сформировались несколько подгрупп, связанных с уровнем радиации — высокой, средней и низкой;

  • особенно выделяется группа, живущая у самого реактора — именно она оказалась наиболее изолированной.

Особенности "реакторных" собак

Собаки, обитающие рядом с саркофагом, живут почти без контакта с другими стаями. Это привело к высокой степени близкородственных скрещиваний и появлению генетических признаков, свойственных немецким овчаркам.

Такое наследие не случайно: в 1980-х годах немецкие овчарки использовались для охраны территории АЭС. После аварии многие из них остались без хозяев и дали потомство, адаптировавшееся к новым условиям.

Сегодня эти животные — умные, осторожные, выносливые. Они быстро поняли, что людям доверять нельзя, и научились добывать пищу самостоятельно, охотясь или обыскивая заброшенные здания.

Вторая жизнь — одичавшие, но не сломленные

Учёные считают, что чернобыльские собаки стали вторично дикими, как австралийские динго. За десятилетия изоляции они развили собственные поведенческие черты:

  • живут небольшими стаями, подчинёнными строгой иерархии;

  • метят и охраняют территорию;

  • избегают человека, но не теряют любопытства.

Несмотря на ограниченный генофонд, эти животные демонстрируют невероятную выносливость. Их организмы, похоже, научились справляться с постоянным фоном радиации.

Возможная адаптация к радиации

Одна из самых интригующих гипотез учёных — развитие у чернобыльских собак естественной радиоустойчивости.
Предполагается, что за годы жизни в зоне у них могли произойти мутации в иммунной системе, снижающие вероятность онкологических заболеваний. Похожие особенности ранее наблюдали у волков Чернобыля, также устойчивых к радиационному воздействию.

Пока исследователи осторожны в выводах: нужно провести больше наблюдений, чтобы подтвердить адаптационные изменения. Но уже ясно, что процесс ускоренной эволюции у этих животных идёт прямо сейчас, на наших глазах.

Чем уникальны "атомные псы"

Особенность Проявление
Генетическая изоляция Сформировались отдельные популяции внутри зоны
Поведение Высокая осторожность, умение выживать без человека
Происхождение Потомки домашних собак, преимущественно немецких овчарок
Возможная адаптация Повышенная устойчивость к радиации
Социальная структура Небольшие стаи с жёсткой иерархией

А что если…

Некоторые учёные предполагают, что со временем чернобыльские собаки могут превратиться в новый подвид. Изоляция, естественный отбор и мутации формируют уникальные черты. Эти животные уже не совсем "домашние", но и не дикие в привычном смысле. Они живут на границе двух миров — природы и последствий человеческой катастрофы.

Плюсы и минусы жизни в зоне

Плюсы Минусы
Отсутствие человека — меньше угроз от людей Нехватка пищи зимой
Нет конкуренции с домашними собаками Высокая радиация
Естественный отбор усиливает выносливость Узкий генофонд и инбридинг

FAQ

Можно ли приручить чернобыльских собак?
Да, но только щенков — взрослые особи слишком дикие. Волонтёры иногда вывозят молодых собак из зоны и находят им дома.

Опасны ли они для человека?
Как правило, нет. Собаки избегают людей, но могут защищать территорию или потомство.

Есть ли у них повышенный уровень радиации?
Да, но не критический. Большинство животных несут лишь следы контакта с радиоактивной пылью.

Три интересных факта

  1. Учёные впервые смогли создать генетическую карту популяции, живущей в зоне отчуждения.

  2. Собаки Чернобыля пережили уже более десяти поколений в условиях радиации.

  3. Некоторые особи участвуют в программах по наблюдению за изменениями ДНК в реальном времени.

Исторический контекст

  1. После аварии 1986 года животных в зоне уничтожали, опасаясь их миграции.

  2. Оставшиеся особи образовали первую стаю уже к началу 1990-х.

  3. Сегодня популяция — символ адаптации природы к техногенной катастрофе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Бизнес
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Авто
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Домашние животные
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Новый указ — новые цены? Что ждёт российский топливный рынок после решения Путина
Европа меняет правила игры: туризм на грани великого пересмотра
Пальцы вместо приборов: почему в Индии считают, что еда без вилки вкуснее
Хотели объёма — получили одуванчик: способ вернуть волосам послушность без салона
Простое движение спасает от беды: почему опытные автомобилисты приоткрывают стекло перед заправкой
Хищник, который отказался от охоты: загадка китовой акулы, которая разрушила миф о морских убийцах
Сладкое не враг фитнеса: когда десерты действительно полезны после спорта
Лампочка будущего: изобретён свет, который обманывает глаза – кажется, что это солнце
Сорвёшь не вовремя — потеряешь всё: октябрь без пощады испытывает садоводов на жадность
Офисный фитнес: 3-5 минут ходьбы каждые полчаса изменят ваше тело — вот зачем это нужно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.