Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый автомобиль радует, но мстит позже: 5 ошибок, которые убивают его с первых километров
Секрет длинных волос китаянок: древний приём, который пробуждает фолликулы
Умирающие миры и миллиарды лет одиночества: мы нашли соседей по космосу
Тело будто включается заново: упражнение, которое укрепляет спину и делает ягодицы упругими
Гладков в отчаянии: супруга отказывается уезжать из Белгородской области
Немецкому производителю автозамков Kiekert грозит банкротство: инвестор из Китая борется за контроль
Блеск, сцена, мусорное ведро: эти пять звёзд признались в том, чего фанаты не ожидали услышать
Полотенце вместо чудо-средства: хитрый трюк, который убирает шерсть с одежды лучше фильтра
Секрет румынского спокойствия: большинство граждан этой страны не боятся России — их беспокоит другое

Последние водяные титаны: почему индийские буйволы исчезают, будто их кто-то стирает с карты

Зоосфера

Арни, или индийский дикий буйвол (Bubalus arnee), — одно из самых могучих животных Азии. Его часто называют "водяной коровой", но на деле это грозный исполин, которому мало кто решится перейти дорогу. Сегодня в мире осталось менее 4000 особей, и каждый такой зверь — живая легенда дикой природы.

Буйвол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Буйвол

Огромный и опасный сосед

Представьте: идёте по индийскому лесу, а впереди — болото. Из воды выглядывают длинные рога. Лучше повернуть обратно — перед вами, возможно, арни, индийский буйвол. Это не добродушная бурёнка, а мощное и вспыльчивое животное, способное в считаные секунды снести всё на своём пути.

Взрослый самец весит до 1700 килограммов при росте до 2 метров в холке. По размеру арни сопоставим с бегемотом, но куда подвижнее и агрессивнее. Его широкие, полумесяцем изогнутые рога могут достигать двух метров от кончика до кончика — оружие, которое внушает уважение даже тиграм.

Водяной великан

Название "водяной буйвол" дано неспроста. Арни обожает воду. В жаркие дни эти гиганты проводят в болотах и прудах по несколько часов, охлаждаясь и спасаясь от насекомых. Они валяются в грязи, покрываясь защитной "коркой" — натуральной бронёй против укусов и перегрева.

Питание буйволов тоже связано с водой: водоросли и прибрежная растительность составляют до половины их рациона. Остальное — тростник, травы и мягкие побеги. В отличие от домашних родственников, дикий арни не пасётся на открытых лугах — он выбирает труднодоступные топи и заливные луга, где редко ступает нога человека.

Семейный порядок

Дикие буйволы живут небольшими стадами по 10-30 особей, в основном состоящими из самок и детёнышей. Взрослые самцы держатся особняком и присоединяются к группе только в брачный сезон.

Территория стада может достигать 10 квадратных километров, но буйволы не ревниво охраняют границы: их ареалы часто перекрываются, особенно возле удобных водоёмов.

Когда наступает сезон дождей, всё вокруг расцветает. Самки, набравшие силы за сухой период, готовы к размножению. Беременность у буйволов длится почти год, и телята появляются как раз тогда, когда в лесах много свежей травы и сочных побегов.

Где живут последние арни

Сегодня около 95% мировой популяции диких индийских буйволов обитает в Индии — примерно 3500 животных. Остальные встречаются в Непале, Бутане, Камбодже, Таиланде и Мьянме. Но даже там увидеть их в природе — редчайшая удача.

Эти животные избегают людей, селятся в отдалённых болотистых районах и тропических лесах. Такое поведение помогает им выжить, но делает невозможным восстановление численности без участия человека.

Сила, характер и опасность

Арни — воплощение мощи. Он способен одним ударом повалить леопарда или тигра, если почувствует угрозу. Несмотря на внешнее спокойствие, это крайне территориальные животные, особенно самцы в брачный период. Любой, кто войдёт в их зону — человек, собака или даже джип, — рискует оказаться под рогами.

В то же время буйволы не кровожадны. Если их не тревожить, они предпочитают держаться в стороне и спокойно проводить время в воде или на пастбище.

Почему арни на грани исчезновения

Главные враги индийских буйволов — человек и утрата среды обитания.

  • Расширение сельхозугодий уничтожает болота, где животные жили веками.

  • Охота ради трофеев, особенно на огромные рога, сокращает популяцию.

  • Болезни, занесённые домашним скотом, нередко губят целые стада.

По оценкам экологов, в ближайшие 30 лет численность арни может сократиться ещё на 50%. Даже полный запрет на охоту пока не спасает ситуацию: браконьеры продолжают убивать животных ради дорогих черепов и рогов.

Домашние потомки диких гигантов

Несмотря на печальную статистику, у арни есть "наследники". Примерно 5000 лет назад часть этих буйволов была приручена человеком. Так появились домашние водяные буйволы — карабао, которых и сегодня используют в Азии как тягловую силу и источник молока.

Современные карабао меньше и спокойнее своих диких предков, но генетически всё ещё связаны с арни. Можно сказать, что дикая кровь буйволов продолжает жить рядом с людьми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что происходит Как помочь
Браконьерство ради трофеев Численность падает, нарушается баланс экосистем Усилить охрану заповедников, ввести жёсткие штрафы
Сведение болот под пашни Потеря естественных мест обитания Создавать водно-болотные заказники
Скрещивание с домашним скотом Теряется генетическая чистота вида Контролировать разведение и изоляцию арни
Туризм без правил Стресс у животных Вводить ограничения на посещение территорий

Три интересных факта

  1. Рога арни могут достигать 2 метров в размахе — рекорд среди современных парнокопытных.

  2. У буйволов отличная память: они помнят людей и животных, причинивших им вред.

  3. В Индии арни почитают как священное животное и символ силы, хотя вид числится в Красной книге.

Исторический контекст

  1. Дикий индийский буйвол был распространён по всей Южной Азии до начала XX века.

  2. Сокращение началось с активной распашки земель и охоты британских колонистов.

  3. Сегодня арни включён в список исчезающих видов Международного союза охраны природы (IUCN).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Немецкому производителю автозамков Kiekert грозит банкротство: инвестор из Китая борется за контроль
Гладков в отчаянии: супруга отказывается уезжать из Белгородской области
Блеск, сцена, мусорное ведро: эти пять звёзд признались в том, чего фанаты не ожидали услышать
Полотенце вместо чудо-средства: хитрый трюк, который убирает шерсть с одежды лучше фильтра
Секрет румынского спокойствия: большинство граждан этой страны не боятся России — их беспокоит другое
Бекон хрустит, сыр тянется, а жизнь становится вкуснее: суп, который согревает душу
Лишние литры превращаются в угрозу: как переполненный бак вызывает утечки и возгорание
Переговоры или развод: в России вводят обязательное условие для пар с детьми
Хочешь выглядеть дороже? Не крась волосы, пока не узнаешь, какие цвета работают с твоими глазами
Последние водяные титаны: почему индийские буйволы исчезают, будто их кто-то стирает с карты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.