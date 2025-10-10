Забота, которая может навредить: чем опасно чрезмерное внимание к чистоте питомцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Зоосфера

Кошек и собак не стоит купать слишком часто — это может повредить их кожу и нарушить естественную защиту, предупредила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева.

Щенок у грумера
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок у грумера

По словам ветеринара, кожа животных отличается от человеческой — она покрыта естественным жировым слоем, который защищает от пересушивания и раздражений. Частое купание смывает эту защиту, что может привести к сухости и зуду.

"Животных моют по необходимости. У собак допустимо ежедневно промывать лапы и живот после прогулки, но лучше использовать просто воду или мягкий шампунь с увлажняющим эффектом. Лечебные шампуни с хлоргексидином нельзя применять для регулярного ухода — они подсушивают кожу и подходят только при наличии дерматологических проблем", — подчеркнула ветеринар.

По ее словам, полноценное купание собак обычно требуется один-два раза в год. Исключение составляют породы с отрастающей шерстью — например, йорки или мальтезе, которых необходимо мыть чаще для ухода за шерстью и поддержания опрятного внешнего вида.

Кошки, отметила Гольнева, в большинстве случаев справляются с гигиеной самостоятельно.

"Если кошка здорова и хорошо себя чувствует, она вылизывает себя сама и не нуждается в купании вовсе. Мытье требуется только по необходимости — например, если животное слишком пушистое, склонно к колтунам или не может ухаживать за собой из-за лишнего веса или возраста", — пояснила она.

По словам специалиста, потребность в купании у животных во многом зависит от их породы, типа шерсти и образа жизни.

"Для большинства кошек достаточно одного-двух купаний в год. Исключение — длинношерстные породы вроде мейн-кунов, персидских или рэгдоллов. Их моют чаще, чтобы поддерживать ухоженный вид и состояние шерсти", — рассказала ветеринар.

Весной и осенью, добавила эксперт, для питомцев полезна процедура "экспресс-линька", которую проводят в салонах груминга. Во время процедуры животное моют и тщательно вычесывают, что помогает удалить отмершую шерсть и предотвратить образование волосяных комков в желудке кошек, способных вызвать проблемы с пищеварением.

