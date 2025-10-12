Конец кошачьим коллекциям: власти готовят новые правила для владельцев питомцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:07
Зоосфера

Депутаты снова заговорили о "зверином перенаселении" в квартирах. В Государственной Думе предложили законодательно установить допустимое количество собак и кошек, которых можно содержать в жилом помещении.
Автор инициативы — член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Законопроект уже готовится к рассмотрению.

Кошки и собаки в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки и собаки в квартире

Что именно предлагают

Изменения коснутся федерального закона "Об ответственном обращении с животными".
Главная идея — привязать количество питомцев к площади квартиры. Согласно проекту, допускается проживание не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки на каждые 18 квадратных метров жилья.

Норма может быть временно превышена, если у животных появилось потомство, но только до достижения детёнышами возраста шести месяцев. Исключение сделано для собак-проводников — на них ограничения не распространяются.

Почему появился такой законопроект

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас владельцы могут содержать в квартире неограниченное количество домашних животных. На практике это нередко приводит к антисанитарии и жалобам соседей.

На сегодняшний день допускается содержание в жилых помещениях неограниченного количества домашних животных, что нередко приводит к нарушению санитарно-эпидемиологических требований и созданию антисанитарных условий.

По словам авторов инициативы, отдельные случаи — когда в однокомнатной квартире содержат 15-20 кошек или собак — уже стали системной проблемой. Депутаты считают, что подобные ситуации наносят вред не только самим животным, но и окружающим.

Как предлагают контролировать нормы

Законопроект предполагает, что учёт количества животных будет вестись через систему регистрации питомцев, действующую в регионах. Нарушения норм могут фиксироваться при проверках жилищных инспекций, ветеринарных служб или по обращениям граждан.

Пока не уточняется, какие меры наказания будут применяться при превышении лимита, однако в будущем их могут увязать с действующим административным кодексом.

Москва уже усилила контроль

Пока федеральный законопроект обсуждается, в столице уже действуют штрафы за нарушения правил содержания и выгула животных. В июле мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки, вводящие административную ответственность за уклонение от регистрации собак и отказ от вакцинации против бешенства.

По новым нормам

  • граждан могут оштрафовать до 3 тыс. рублей,
  • должностных лиц — до 15 тыс. рублей,
  • юридических — до 30 тыс. рублей.

Отдельно прописаны санкции за выгул без намордника, нахождение животного на территории детских садов, школ и игровых площадок.
Кроме того, увеличены штрафы за нарушения при провозе животных транспортом — до 4 тыс. рублей для должностных и до 6 тыс. для юридических лиц.

Сравнение действующих и предлагаемых норм

Параметр Сейчас После принятия законопроекта
Количество животных в квартире Не ограничено 1 собака и 1 кошка на 18 м²
Потомство Не регулируется Допускается до 6 месяцев
Собака-проводник Общие правила Исключение из нормы
Проверка условий содержания Только по жалобам Возможны плановые проверки
Ответственность Региональные акты Возможное внесение в КоАП РФ

Аргументы "за" и "против"

Сторонники инициативы считают, что закон поможет защитить соседей от шума, запаха и антисанитарии, а также повысить ответственность владельцев. По их мнению, это шаг к цивилизованному содержанию животных, где учитываются и комфорт питомца, и условия его проживания.

Противники указывают, что единая норма "1 животное на 18 м²" не учитывает реальных обстоятельств: породу, возраст, состояние здоровья и особенности поведения животных. Для некоторых семей это ограничение станет проблемой — особенно если питомцев уже несколько и все кастрированы, живут мирно и не доставляют неудобств соседям.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Уменьшение случаев жестокого обращения и скученности Ограничивает права добросовестных владельцев
Снижение жалоб на шум и запах Трудности контроля без вторжения в частную жизнь
Повышение уровня гигиены и безопасности Риск появления "нелегальных" питомцев
Возможность профилактики болезней животных Требует затрат на администрирование
Создание единых стандартов содержания Не учитывает особенности пород и условий

А что, если у вас уже больше животных

Пока законопроект находится на рассмотрении, владельцам рекомендуется зарегистрировать всех питомцев и соблюдать санитарные нормы.
Если норма будет принята, для уже существующих случаев, по словам разработчиков, может быть предусмотрен переходный период. Его длину определят после общественного обсуждения.

Как могут измениться правила содержания

  1. Учёт и регистрация. Владельцы будут обязаны регистрировать домашних животных в муниципальной базе.
  2. Контроль условий. При поступлении жалоб специалисты смогут проверять, не превышено ли количество питомцев.
  3. Ответственность. За нарушение норм возможны штрафы, аналогичные действующим московским.
  4. Проверка при продаже. Зоомагазины и заводчики обязаны указывать данные владельца при передаче животного.
  5. Социальные приюты. Часть ограничений может быть снята для лицензированных приютов и волонтёрских центров.

FAQ: что важно знать владельцам

Когда закон может вступить в силу?

После рассмотрения в Госдуме и утверждения Советом Федерации. Обсуждение может занять несколько месяцев.

Коснётся ли закон частных домов?

Пока проект касается только многоквартирных домов и городских квартир. Для частных домов нормы могут быть разработаны отдельно.

Как быть с потомством питомцев?

Ограничения не действуют до шести месяцев жизни щенков или котят, после чего владелец должен пристроить их или зарегистрировать по новым правилам.

Что будет, если нарушить норму?

Размеры штрафов пока не установлены, но, вероятно, они будут сопоставимы с московскими санкциями за несоблюдение правил содержания.

Можно ли держать больше животных при большой площади?

Да, расчёт ведётся исходя из общей площади квартиры: например, на 54 м² разрешено содержать трёх взрослых животных — по одной собаке и кошке на каждые 18 м².

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
