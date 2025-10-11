Мифы, из-за которых страдают питомцы: 7 заблуждений, которые пора забыть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:40
Зоосфера

Мы любим своих питомцев, балуем их лакомствами, покупаем игрушки и уютные лежанки. Но вместе с заботой часто сохраняем старые привычки и убеждения, которые могут не просто мешать, а реально вредить здоровью наших четвероногих друзей.

Собака и кошка с ошейниками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и кошка с ошейниками

Пришло время пересмотреть устаревшие "народные советы" и понять, как правильно заботиться о кошках и собаках. Ведь быть хорошим опекуном — значит не только любить, но и знать.

1. Молоко полезно для кошек

Картинка довольного кота с миской молока знакома каждому, но на деле это один из самых опасных мифов. После отъёма большинство кошек теряет способность переваривать лактозу.

"Молоко может вызвать диарею, обезвоживание и серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом", — объясняет специалист по поведению кошек Саманта Белл из организации Best Friends Animal Society.

Если вы хотите побаловать питомца, используйте специальные безлактозные смеси для кошек, которые можно найти в зоомагазинах. Они безопасны и не перегружают пищеварение.

2. Жёсткие наказания — лучший способ обучения

Грубость не воспитывает, а разрушает доверие.

"Наказание лишь временно прекращает нежелательное поведение, но не учит, что правильно. Более того, оно усиливает стресс и может вызвать страх или агрессию", — утверждает ветеринар и тренер Иэн Данбар, один из пионеров позитивного обучения.

Эту позицию поддерживает и Американская ветеринарная ассоциация по поведению животных, отмечая, что позитивное подкрепление — лучший метод. Хвалите, угощайте и играйте — и питомец будет учиться охотно.

3. Сухой корм очищает зубы

Многие уверены, что сухие крокеты чистят зубы, словно щётка. Но…

"Большинство крокет проглатываются почти целиком. Даже когда они разжёвываются, эффект очищения минимален", — уточняет ветеринар Ребекка Гуд из клиники Port Phillip Animal Hospital в Мельбурне.

Настоящая профилактика — это чистка зубов 2-3 раза в неделю специальной щёткой и пастой для животных. При необходимости ветеринар проводит профессиональную чистку. Это предотвращает гингивит и болезни дёсен.

4. Клетка — наказание для собаки

Многие до сих пор считают клетку тюрьмой. Но профессиональные кинологи уверяют: клетка — это личное пространство собаки.

"Клетка должна быть убежищем, а не наказанием. Если мы используем её для изоляции, животное связывает её с негативом", — отмечает специалист по поведению Элли Бендер, основательница Harmony Animal Behavior & Training.

Положите внутрь одеяло, игрушки и лакомства — тогда питомец будет воспринимать клетку как "комнату", где можно спокойно отдохнуть, особенно когда дома никого нет.

5. Ветеринар нужен только при болезни

Это одно из самых опасных заблуждений. Даже если животное выглядит здоровым, ему необходим регулярный профилактический осмотр.

Щенки и котята должны посещать ветеринара чаще — до завершения всех прививок. Взрослым животным достаточно одного визита в год, а пожилым (старше 7 лет у собак и 11 — у кошек) нужно проверяться два раза в год.

Ранняя диагностика позволяет выявить болезни на начальных стадиях и продлить жизнь любимцу.

6. Чеснок помогает от блох

Популярный "домашний лайфхак" — давать собаке или кошке чеснок — на самом деле опасен.

"Даже небольшие количества чеснока могут разрушать эритроциты и вызывать анемию у животных", — предупреждает ветеринар и исследователь поведения София Йин из Калифорнии.

Блохи не всегда приходят "с улицы": они могут попасть в дом на обуви или одежде и выживать месяцами. Эффективная защита — это современные препараты (ампулы, таблетки, ошейники), которые подбирает ветеринар.

Дополнительно поможет регулярная уборка и стирка подстилки питомца.

7. Пожилых животных нельзя обучить

Фраза "старую собаку новым трюкам не научишь" давно устарела.

"Даже пожилые животные нуждаются в ментальной стимуляции. Обучение поддерживает активность мозга и улучшает общее благополучие", — подчёркивает профессор Темпл Грандин из Университета штата Колорадо.

Собаки и кошки любого возраста способны осваивать новые команды, если использовать лакомства, похвалу и терпение. Это снижает тревожность и укрепляет связь с хозяином.

А что если вы уже допустили ошибку?

Главное — не паниковать и не винить себя. Мы все учимся. Важно признать ошибку и поменять привычку. Например, если вы раньше использовали крик при дрессировке, попробуйте заменить его игрой и поощрением — уже через пару недель поведение питомца улучшится.

FAQ

Можно ли давать коту молоко хотя бы иногда?
Только безлактозное и в малом количестве, если нет расстройства пищеварения.

Нужно ли чистить зубы собаке?
Да. Даже маленькие породы подвержены камню и воспалению дёсен.

Опасен ли чеснок в еде?
Да, даже кусочек может вызвать анемию у кошек и собак.

С какого возраста стоит обучать щенка?
С 2-3 месяцев — короткими играми и простыми командами.

Старой собаке скучно — стоит ли начинать обучение?
Да! Новые задания поддерживают умственную активность и продлевают жизнь.

Три интересных факта

  1. Позитивная дрессировка ускоряет обучение в 3 раза по сравнению с наказаниями.
  2. У кошек, получающих правильный рацион без молока, лучше пищеварение и состояние шерсти.
  3. Пожилые собаки, регулярно обучающиеся новым командам, живут в среднем на 1,5 года дольше.

Исторический контекст

Многие мифы родом из прошлого, когда ветеринария была на начальной стадии, а советы передавались "из уст в уста". Тогда кошек поили молоком, а собак учили "силой". Сегодня наука доказала: животные чувствуют боль, страх и радость так же, как люди. Забота о них требует знаний и эмпатии.

"У животных есть чувства, и они заслуживают заботы с уважением до конца жизни", — напоминает профессор Марк Бекофф из Университета Колорадо.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
