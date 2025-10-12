Не игрушка, а ловушка: как каштаны превращают прогулку в визит к ветеринару

Осень — время, когда парки и дворы усыпаны каштанами. Люди собирают их для поделок и красоты, а собаки — для игр. Многие питомцы воспринимают блестящие плоды как мячики и с удовольствием гоняют их по листве. Однако такая забава может закончиться серьёзными проблемами со здоровьем.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам о рисках, связанных с осенними плодами.
"С наступлением осени каштанами усеяно всё вокруг. Питомцы нередко принимают их за мячики и подбирают. Однако эти "игрушки” могут привести к беде", — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Каштаны опасны по трём причинам:
Особенно ядовит конский каштан — его плоды непригодны к употреблению не только для животных, но и для человека. У собак после проглатывания появляются:
В тяжёлых случаях может развиться судорожный синдром и обезвоживание. При первых признаках отравления следует немедленно обратиться к ветеринару. Специалист проведёт диагностику, включая УЗИ, чтобы определить, не застрял ли плод в желудке или кишечнике, и назначит лечение.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Позволять собаке играть с каштанами
|Риск удушья, травма пищевода
|Использовать безопасные игрушки: мячики из каучука или канаты
|Пытаться лечить питомца самостоятельно
|Усиление интоксикации
|Сразу обратиться к ветеринару, сохранить плод для анализа
|Оставлять собаку без контроля в парке
|Проглатывание плодов, кишечная непроходимость
|Контролировать прогулку, использовать поводок и команду "Фу"
|Не обучать базовым командам
|Невозможность остановить опасное действие
|Регулярные тренировки, поощрение за послушание
|Игнорировать первые симптомы
|Рвота, понос, судороги
|Срочная помощь и наблюдение в клинике
Этот метод допустим только в крайних случаях, когда дыхание полностью отсутствует. После восстановления дыхания животное всё равно нужно доставить к врачу — каштан мог оставить внутренние повреждения.
"Особое внимание нужно уделить воспитанию питомца. Собака должна чётко реагировать на команды "Фу” и "Нельзя”. Также во время прогулок можно использовать намордник", — подчеркнул президент РКФ Владимир Голубев.
Первые признаки интоксикации проявляются через 1-3 часа после прогулки. Животное становится вялым, отказывается от корма, у него появляются:
Если вы замечаете хотя бы один из этих симптомов — немедленно езжайте к ветеринару. Промедление может стоить животному жизни.
Если плод уже проглочен, а собака выглядит нормально, не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно. Даже частично переваренный каштан может застрять в кишечнике и вызвать непроходимость.
Лучше как можно скорее провести рентген или УЗИ — только диагностика покажет, нужно ли хирургическое вмешательство.
После удаления инородного тела врач обычно назначает мягкую диету, сорбенты и контрольное обследование через несколько дней.
Нет. Даже если питомец просто катает плод, существует риск, что тот случайно окажется во рту и будет проглочен.
Конский каштан содержит токсичный эскулин — именно он вызывает отравление.
Сразу обратитесь в ветеринарную клинику. Симптомы могут проявиться не сразу, а через несколько часов.
Регулярно тренируйте команды, не позволяйте питомцу подбирать предметы с земли и контролируйте маршрут прогулки.
