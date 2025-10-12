Прилет из ниоткуда: учёные зафиксировали два новых вида птиц в морском заповеднике

Дальний Восток снова удивил орнитологов: во время плановых наблюдений на острове Фуругельма учёные зафиксировали сразу два новых для региона вида птиц. Для Дальневосточного морского заповедника — это событие исключительное: за 47 лет существования здесь ни разу не встречали каменку-плешанку и японскую зарянку.
Как рассказали в пресс-службе дирекции заповедников "Земля леопарда", открытие произошло в ходе планового обхода острова Фуругельма — самого южного участка России, где регулярно ведутся орнитологические наблюдения.
"Ученые обнаружили поющего самца в низовье островного ключа на острове Фуругельма. Он очень редко показывался на глаза, но активно отзывался на запись пения своего вида, которую включали орнитологи во время наблюдения", — подчеркнули в пресс-службе.
Наблюдения подтвердили присутствие двух видов, ранее не встречавшихся на территории заповедника. Для исследователей это не только уникальное открытие, но и доказательство того, как динамично меняются миграционные пути птиц в условиях изменения климата.
Первой находкой стала каменка-плешанка — небольшая птица из отряда воробьинообразных. Самки и молодые особи похожи на полевого воробья, однако самцы отличаются контрастным чёрно-белым оперением.
Это первое появление вида в Дальневосточном морском заповеднике за всю его историю. Восточная граница ареала каменки-плешанки проходит по северо-востоку Китая, и до Приморья птица долетает крайне редко. Обычно она обитает в степях и полупустынях, где строит гнёзда в норах или под камнями.
Не менее редкой находкой стала японская зарянка — миниатюрная птица, известная своим мелодичным пением. Науке известно всего четыре достоверных случая её фиксации в Приморском крае. Основной ареал вида ограничен югом Сахалина и Южными Курилами.
По словам специалистов, встреча с зарянкой в Приморье может говорить о расширении её ареала или временном изменении маршрутов миграции.
Остров Фуругельма — уникальное место не только для России, но и для всей Восточной Азии. Это единственная точка страны, где гнездятся сразу два краснокнижных вида — малая колпица и желтоклювая цапля.
Местная экосистема особенно чувствительна к изменению температуры и влажности, поэтому остров часто становится "лабораторией под открытым небом" для изучения миграций и гнездового поведения птиц.
Учёные связывают появление новых видов на территории России с постепенным потеплением климата и изменением структуры ландшафтов. Сдвигаются границы ареалов, и птицы начинают искать новые территории для гнездования.
Кроме того, остров Фуругельма расположен на пересечении важных миграционных путей — между Китаем, Кореей и Японией. Даже незначительные изменения погоды могут привести к тому, что редкие виды задерживаются здесь дольше обычного.
Интерес к певчим птицам не ограничивается наблюдением за миграциями. В последние годы орнитологи всё чаще изучают различия в пении самцов и самок. Ранее считалось, что поют только самцы — чтобы привлечь партнёршу и обозначить территорию. Но исследование биолога Каран Одом 2014 года опровергло этот стереотип.
Учёная выяснила, что самки также способны петь, особенно в тропических регионах, где пары разделяют заботу о потомстве.
"Если птицы моногамны и остаются с одним партнером на долгие годы, песни самца и самки становятся похожими по длине и сложности", — пояснила профессор.
Однако если самка остаётся с выводком одна, она перестаёт петь — все силы уходят на заботу о птенцах. Таким образом, песни становятся своеобразным показателем "семейной гармонии" в птичьем мире.
Первая систематическая орнитологическая экспедиция на остров Фуругельма прошла в 1978 году — вскоре после создания заповедника. Тогда здесь было зарегистрировано около 120 видов птиц.
С тех пор число встреченных видов выросло почти вдвое. Новейшие наблюдения подтверждают, что регион остаётся одним из важнейших узлов миграции на Дальнем Востоке.
Пока вероятность мала. Это редкий гость, и встречается он в Приморье не ежегодно.
Они позволяют отслеживать изменение экосистем и миграционных путей птиц, а также понимать влияние климата на биоразнообразие.
Если условия окажутся подходящими, не исключено, что они начнут гнездиться на юге Приморья.
Остров входит в состав охраняемой территории, поэтому посещения ограничены. Допускаются только научные экспедиции и эко-туры по согласованию с дирекцией заповедника.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.