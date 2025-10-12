Прилет из ниоткуда: учёные зафиксировали два новых вида птиц в морском заповеднике

Дальний Восток снова удивил орнитологов: во время плановых наблюдений на острове Фуругельма учёные зафиксировали сразу два новых для региона вида птиц. Для Дальневосточного морского заповедника — это событие исключительное: за 47 лет существования здесь ни разу не встречали каменку-плешанку и японскую зарянку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новые виды птиц на острове Фуругельма

Неожиданные гости заповедника

Как рассказали в пресс-службе дирекции заповедников "Земля леопарда", открытие произошло в ходе планового обхода острова Фуругельма — самого южного участка России, где регулярно ведутся орнитологические наблюдения.

"Ученые обнаружили поющего самца в низовье островного ключа на острове Фуругельма. Он очень редко показывался на глаза, но активно отзывался на запись пения своего вида, которую включали орнитологи во время наблюдения", — подчеркнули в пресс-службе.

Наблюдения подтвердили присутствие двух видов, ранее не встречавшихся на территории заповедника. Для исследователей это не только уникальное открытие, но и доказательство того, как динамично меняются миграционные пути птиц в условиях изменения климата.

Каменка-плешанка: крошка с далёкого запада

Первой находкой стала каменка-плешанка — небольшая птица из отряда воробьинообразных. Самки и молодые особи похожи на полевого воробья, однако самцы отличаются контрастным чёрно-белым оперением.

Это первое появление вида в Дальневосточном морском заповеднике за всю его историю. Восточная граница ареала каменки-плешанки проходит по северо-востоку Китая, и до Приморья птица долетает крайне редко. Обычно она обитает в степях и полупустынях, где строит гнёзда в норах или под камнями.

Японская зарянка: певица с Сахалина и Курил

Не менее редкой находкой стала японская зарянка — миниатюрная птица, известная своим мелодичным пением. Науке известно всего четыре достоверных случая её фиксации в Приморском крае. Основной ареал вида ограничен югом Сахалина и Южными Курилами.

По словам специалистов, встреча с зарянкой в Приморье может говорить о расширении её ареала или временном изменении маршрутов миграции.

Фуругельма: остров редких видов

Остров Фуругельма — уникальное место не только для России, но и для всей Восточной Азии. Это единственная точка страны, где гнездятся сразу два краснокнижных вида — малая колпица и желтоклювая цапля.

Местная экосистема особенно чувствительна к изменению температуры и влажности, поэтому остров часто становится "лабораторией под открытым небом" для изучения миграций и гнездового поведения птиц.

Почему птицы меняют маршруты

Учёные связывают появление новых видов на территории России с постепенным потеплением климата и изменением структуры ландшафтов. Сдвигаются границы ареалов, и птицы начинают искать новые территории для гнездования.

Кроме того, остров Фуругельма расположен на пересечении важных миграционных путей — между Китаем, Кореей и Японией. Даже незначительные изменения погоды могут привести к тому, что редкие виды задерживаются здесь дольше обычного.

Песни самок: что рассказали исследования

Интерес к певчим птицам не ограничивается наблюдением за миграциями. В последние годы орнитологи всё чаще изучают различия в пении самцов и самок. Ранее считалось, что поют только самцы — чтобы привлечь партнёршу и обозначить территорию. Но исследование биолога Каран Одом 2014 года опровергло этот стереотип.

Учёная выяснила, что самки также способны петь, особенно в тропических регионах, где пары разделяют заботу о потомстве.

"Если птицы моногамны и остаются с одним партнером на долгие годы, песни самца и самки становятся похожими по длине и сложности", — пояснила профессор.

Однако если самка остаётся с выводком одна, она перестаёт петь — все силы уходят на заботу о птенцах. Таким образом, песни становятся своеобразным показателем "семейной гармонии" в птичьем мире.

Интересные факты о певчих птицах

У многих видов мелодичное пение помогает ориентироваться в пространстве — по нему они находят родные участки.

Некоторые птицы запоминают до сотни мелодий, чередуя их в зависимости от ситуации.

Голосовые связки у них устроены так, что звук может идти из двух "каналов" одновременно — это делает пение особенно выразительным.

Исторический контекст

Первая систематическая орнитологическая экспедиция на остров Фуругельма прошла в 1978 году — вскоре после создания заповедника. Тогда здесь было зарегистрировано около 120 видов птиц.

С тех пор число встреченных видов выросло почти вдвое. Новейшие наблюдения подтверждают, что регион остаётся одним из важнейших узлов миграции на Дальнем Востоке.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли увидеть каменку-плешанку своими глазами?

Пока вероятность мала. Это редкий гость, и встречается он в Приморье не ежегодно.

Почему такие находки важны для науки?

Они позволяют отслеживать изменение экосистем и миграционных путей птиц, а также понимать влияние климата на биоразнообразие.

Могут ли эти виды закрепиться на Дальнем Востоке?

Если условия окажутся подходящими, не исключено, что они начнут гнездиться на юге Приморья.

Можно ли посещать остров Фуругельма туристам?

Остров входит в состав охраняемой территории, поэтому посещения ограничены. Допускаются только научные экспедиции и эко-туры по согласованию с дирекцией заповедника.