Поцелуй, который не навредит: есть лишь одно место, где животное можно тронуть губами

Многие люди выражают любовь к своим кошкам и собакам так же, как к близким — обнимают, целуют, уткнувшись в мягкую шерсть. Но врачи предупреждают: такие проявления чувств могут быть не только нежными, но и опасными. Ветеринар международной категории Владимир Уражевский рассказал, почему стоит быть осторожным и какое единственное место на теле животного действительно безопасно для поцелуев.
По словам специалиста, если очень хочется поцеловать питомца, делать это можно только в лоб. Но даже такое проявление нежности допустимо лишь при одном условии — если животное обработано от паразитов и находится в чистоте.
"Если это ваше животное и вы уверены в его чистоте, целовать в лоб — нормально, но осторожно", — пояснил ветеринарный врач Владимир Уражевский.
Все остальные части тела — морда, нос, лапы, уши и живот — представляют собой потенциальный источник инфекций. Дело в том, что во время умывания кошки и собаки разносят по шерсти слюну, в которой могут находиться яйца паразитов и болезнетворные микроорганизмы.
По словам эксперта, при контакте с шерстью и слизистой животного существует риск заражения лишаем, токсоплазмозом или паразитами, чьи личинки могут вызывать воспалительные процессы в организме человека.
Особенно опасно целовать чужих животных, даже если они выглядят ухоженными. Домашние питомцы, которые гуляют на улице, легко подхватывают простейших и личинки насекомых. Всё это может попасть в рот, глаза или нос человека — и вызвать болезнь.
Лучший способ показать любовь к животному — поглаживание и спокойное общение.
"Поглаживание и похвала безопасны для здоровья человека и привычны самим питомцам", — отметил Владимир Уражевский.
Такой контакт не только укрепляет связь с питомцем, но и снижает риск травм. Иногда неожиданное приближение, особенно к морде, вызывает у животного стресс — оно может поцарапать или укусить, реагируя на вторжение в личное пространство.
Не стоит паниковать. Просто вымойте руки и лицо с мылом, особенно если питомец лизнул в область рта или глаз. При наличии ссадин или раздражений на коже — обработайте антисептиком.
Если у вас появились симптомы аллергии, зуд, сыпь или покраснение — лучше обратиться к врачу. В большинстве случаев ничего опасного не происходит, но осторожность никогда не лишняя.
|Действие
|Плюсы
|Минусы
|Поцелуй в лоб
|Укрепляет эмоциональную связь
|Возможен риск, если животное не обработано
|Поцелуй в морду
|Кажется проявлением любви
|Опасность заражения инфекциями
|Поглаживание
|Безопасно, привычно для питомца
|Не столь эмоционально для владельца
|Игра и похвала
|Улучшают контакт
|Требуют времени и терпения
Только в лоб и при условии, что она регулярно обрабатывается от паразитов. Даже домашние животные могут переносить микробы.
Нежелательно. На шерсти после прогулки могут остаться бактерии и личинки насекомых. Лучше ограничиться лаской и угощением.
Раз в 2-3 месяца от внешних паразитов и 2-4 раза в год — от внутренних.
Берегите своих питомцев с любовью и разумом — ведь настоящая близость не требует поцелуев, а рождается из заботы и доверия, сообщает издание "Абзац".
