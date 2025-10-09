Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё крутится, кроме совести: шиномонтажники нашли новую статью дохода — доверчивость
Почему ревизия гардероба важнее шопинга: одежда как способ навести порядок внутри
Из саванны — в российскую котлету: история продукта, которого стыдится Австралия
Этот материал заменит плитку навсегда: он легче, прочнее и клеится на обычный плиточный клей
Ваше тело не устало от тренировок — оно обороняется: сигнал, который нельзя пропустить
Снова вернуть земле дыхание: секрет осеннего ухода от опытных дачников, чтобы весной грядки ожили
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Чёрный как ночь, уверенный как танк: китайский кроссовер, который перестал играть в дешёвый стиль
Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли

Поцелуй, который не навредит: есть лишь одно место, где животное можно тронуть губами

5:45
Зоосфера

Многие люди выражают любовь к своим кошкам и собакам так же, как к близким — обнимают, целуют, уткнувшись в мягкую шерсть. Но врачи предупреждают: такие проявления чувств могут быть не только нежными, но и опасными. Ветеринар международной категории Владимир Уражевский рассказал, почему стоит быть осторожным и какое единственное место на теле животного действительно безопасно для поцелуев.

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Лоб — единственная зона без риска

По словам специалиста, если очень хочется поцеловать питомца, делать это можно только в лоб. Но даже такое проявление нежности допустимо лишь при одном условии — если животное обработано от паразитов и находится в чистоте.

"Если это ваше животное и вы уверены в его чистоте, целовать в лоб — нормально, но осторожно", — пояснил ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Все остальные части тела — морда, нос, лапы, уши и живот — представляют собой потенциальный источник инфекций. Дело в том, что во время умывания кошки и собаки разносят по шерсти слюну, в которой могут находиться яйца паразитов и болезнетворные микроорганизмы.

Чем опасны поцелуи любви

По словам эксперта, при контакте с шерстью и слизистой животного существует риск заражения лишаем, токсоплазмозом или паразитами, чьи личинки могут вызывать воспалительные процессы в организме человека.

Особенно опасно целовать чужих животных, даже если они выглядят ухоженными. Домашние питомцы, которые гуляют на улице, легко подхватывают простейших и личинки насекомых. Всё это может попасть в рот, глаза или нос человека — и вызвать болезнь.

Безопасная альтернатива

Лучший способ показать любовь к животному — поглаживание и спокойное общение.

"Поглаживание и похвала безопасны для здоровья человека и привычны самим питомцам", — отметил Владимир Уражевский.

Такой контакт не только укрепляет связь с питомцем, но и снижает риск травм. Иногда неожиданное приближение, особенно к морде, вызывает у животного стресс — оно может поцарапать или укусить, реагируя на вторжение в личное пространство.

Как ухаживать за питомцем, чтобы поцелуи были безопаснее

  • Регулярно обрабатывайте кошку или собаку от блох, клещей и гельминтов. Делать это нужно каждые 2-3 месяца.
  • Следите за чистотой шерсти: в период отопительного сезона питомцы чаще линяют. Ветеринар Михаил Шеляков советует ежедневно вычёсывать их, чтобы избежать образования колтунов и избыточного загрязнения.
  • Не купайте животных без необходимости: частые водные процедуры нарушают защитный слой кожи. Достаточно сухого очищения и вычёсывания.
  • Соблюдайте личную гигиену: после общения с питомцем всегда мойте руки, особенно перед едой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: целовать питомца в морду или нос.
  • Последствие: риск заражения паразитами и грибковыми инфекциями.
  • Альтернатива: выражайте любовь через ласку, игру и общение.
  • Ошибка: гладить чужих животных, особенно бездомных.
  • Последствие: передача лишая или токсоплазмоза.
  • Альтернатива: наблюдайте со стороны или помогайте им через приюты и волонтёрские программы.

А что если животное всё-таки облизывает человека

Не стоит паниковать. Просто вымойте руки и лицо с мылом, особенно если питомец лизнул в область рта или глаз. При наличии ссадин или раздражений на коже — обработайте антисептиком.

Если у вас появились симптомы аллергии, зуд, сыпь или покраснение — лучше обратиться к врачу. В большинстве случаев ничего опасного не происходит, но осторожность никогда не лишняя.

Плюсы и минусы поцелуев питомцев

Действие Плюсы Минусы
Поцелуй в лоб Укрепляет эмоциональную связь Возможен риск, если животное не обработано
Поцелуй в морду Кажется проявлением любви Опасность заражения инфекциями
Поглаживание Безопасно, привычно для питомца Не столь эмоционально для владельца
Игра и похвала Улучшают контакт Требуют времени и терпения

FAQ

Можно ли целовать кошку, если она живёт только дома

Только в лоб и при условии, что она регулярно обрабатывается от паразитов. Даже домашние животные могут переносить микробы.

А собаку, если она гуляет на поводке

Нежелательно. На шерсти после прогулки могут остаться бактерии и личинки насекомых. Лучше ограничиться лаской и угощением.

Как часто нужно проводить обработку питомцев

Раз в 2-3 месяца от внешних паразитов и 2-4 раза в год — от внутренних.

2 интересных факта

  • В кошачьей слюне содержится более 200 видов бактерий — большинство из них безопасны, но не все.
  • Собаки часто облизывают хозяев, чтобы показать привязанность — в их поведении это аналог поцелуя.

Исторический контекст

  • Ещё в XIX веке ветеринары предупреждали, что кошачья слюна может переносить болезни.
  • В Японии существовала традиция целовать кота в лоб на удачу — только своего и после очищающего ритуала.

Берегите своих питомцев с любовью и разумом — ведь настоящая близость не требует поцелуев, а рождается из заботы и доверия, сообщает издание "Абзац".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли
Китай ужесточает экспорт РЗМ: как новые правила изменят рынок
Аромат на весь дом и те самые сырные нити: этот секретный способ запекания риса покорит ваших гостей
Долларовая лихорадка заканчивается? Золото меняет баланс сил на мировом рынке
Россия опустеет через 10 лет: учёные назвали главную причину катастрофы
От подъёма к спаду: как рабочая неделя управляет нашей энергией без нашего ведома
Пальцы исчезли, уверенность осталась: зачем Волочкова фотошопит свои снимки, если ей нечего скрывать
Ближний Восток затаил дыхание: механизм мира в Газе
Ножницы как символ обновления: зачем мы интуитивно меняем внешность после кризисов
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.