Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком

Мы привыкли считать, что настоящие морские чудовища живут далеко от берега — в бездонных глубинах океанов, где обитают киты, акулы и кальмары из морских легенд. Но стоит заглянуть под поверхность пресных рек — и иллюзия рушится. Там, где течение замедляется, а глубины скрыты мутной водой, живут существа не менее впечатляющие. Некоторые из них спокойно могли бы соперничать с морскими монстрами и по размеру, и по силе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантский пресноводный скат

Гигантский пресноводный скат — царица Меконга

Место: Камбоджа, река Меконг

Камбоджа, река Меконг Год: 2022

2022 Вес: 299,8 кг

299,8 кг Длина с хвостом: около 4 м

Летом 2022 года рыбаки из камбоджийской деревни поймали в Меконге самку гигантского пресноводного ската — весом почти 300 кг. На месте работали учёные из Университета Невады, которые официально зафиксировали рекорд. После взвешивания и фото рыбу отпустили обратно в реку.

Её тело напоминало гигантский диск — плоский, гибкий, с хвостом длиной в несколько метров и ядовитым шипом, сопоставимым с мачете. Вид Urogymnus polylepis обитает исключительно в пресной воде и способен достигать фантастических размеров. Некоторые биологи уверены, что где-то в глубинах Меконга всё ещё скрываются особи больше этой.

Местные жители рассказывают, что огромные "ковры" время от времени появлялись и раньше, но тогда никто не думал фиксировать подобные случаи научно. Сегодня этот скат признан крупнейшей пресноводной рыбой, когда-либо пойманной человеком.

Меконгский гигантский сом — тяжеловес легенд

Место: Таиланд, река Меконг

Таиланд, река Меконг Год: 2005

2005 Вес: 293 кг

293 кг Длина: около 3 м

Река Меконг явно знает толк в гигантах. В 2005 году тайские рыбаки выловили сома длиной около трёх метров и весом почти 300 кг — легендарного Pangasianodon gigas. Чтобы вытащить его из воды, понадобилась целая деревня. На берегу люди фотографировались рядом с рыбой, как охотники на сафари — настолько впечатляющим был улов.

Этот случай официально задокументировали власти и биологи, и долгое время он считался абсолютным рекордом для пресных вод. Позже пальму первенства перехватил скат, но сом остался символом Меконга и предметом гордости местных рыбаков.

Правда, рекорд поставлен не на удочку, а с помощью сетей. В спортивной ловле гигантские сомы, как правило, меньше — до 120 кг. Тем не менее, факт остаётся фактом: эти рыбы существовали и, возможно, ещё живут. Хотя их численность резко сокращается из-за строительства плотин и загрязнения воды.

Белуга — царица Каспия

Место: устье Волги, Каспийское море

устье Волги, Каспийское море Длина: до 7 м

до 7 м Вес: более 1500 кг (исторический рекорд 1827 года)

Белуга — одно из самых почтенных существ на Земле, если говорить о пресноводных гигантах. Её длина может достигать семи метров, а вес — полутоны и более. Самая известная белуга весом 1,571 кг (по архивам Российской империи) была поймана в 1827 году в устье Волги.

Белуга — анадромная рыба, большую часть жизни проводит в море, но на нерест идёт вверх по рекам. Именно в этот момент люди чаще всего встречали настоящих гигантов. Конечно, точность старых взвешиваний вызывает вопросы, но даже современные экземпляры весом 300 кг выглядят как живые реликты ледникового периода.

Сегодня белуга занесена в Красную книгу, её промышленный лов запрещён. Рыбу охраняют, а встречи с ней стали редкостью. Но каждый раз, когда в сетях или под водой появляется силуэт размером с лодку, рыбаки замирают: вдруг это снова она — каспийская легенда.

Аропайма — дышащая гигантка из Амазонки

Место: бассейн Амазонки

бассейн Амазонки Вес: до 180 кг

до 180 кг Длина: до 3 м

Амазонка известна тем, что всё в ней преувеличено — от деревьев до змей. И рыбы здесь тоже словно из другой эпохи. Аропайма — один из древнейших видов, сохранившихся до наших дней. Она умеет дышать атмосферным воздухом и каждые 10-15 минут поднимается к поверхности, издавая характерный звук вдоха.

Самые крупные особи достигают трёх метров в длину и весят до 200 кг. В 2015 году был зафиксирован официальный рекорд — 188,46 кг, пойманный в Гайане. У аропаймы плотная, почти броневая чешуя — местные жители использовали её как наждачку и даже как украшение.

Эта рыба не только впечатляет размерами, но и играет важную роль в экосистеме Амазонки. Она поедает мелкую рыбу и помогает сохранять баланс, но из-за перелова и осушения водоёмов вид находится под угрозой.

Белый осётр — североамериканский долгожитель

Место: Канада, река Фрейзер

Канада, река Фрейзер Длина: 3,52 м

3,52 м Вес: ≈ 360 кг

Белый осётр — живая легенда Северной Америки. Эти рыбы способны жить более ста лет и достигать массы в сотни килограммов. В отличие от многих других гигантов, осётр всё ещё встречается в природе и даже становится объектом регулируемой спортивной ловли с обязательным выпуском обратно в воду.

Самый известный экземпляр был пойман в реке Фрейзер: длина 3,52 метра, вес около 360 кг. Рыбу измерили, сфотографировали и отпустили. Осётры вообще редко оказываются добычей навсегда — их ловля строго контролируется.

Иногда упоминаются исторические уловы весом до 680 кг, но достоверных подтверждений этим данным нет. Белый осётр остаётся одним из немногих речных гигантов, которые всё ещё живут рядом с нами, доказывая, что пресные воды хранят не меньше чудес, чем океаны.

Сравнение крупнейших пресноводных рыб

Вид Максимальный вес Среда обитания Примечание Гигантский пресноводный скат 299,8 кг Река Меконг (Камбоджа) Самая крупная из официально пойманных Меконгский гигантский сом 293 кг Река Меконг (Таиланд) Пойман сетями, задокументирован Белуга >1500 кг Устье Волги, Каспий Исторический рекорд Аропайма 188 кг Амазонка Дышит воздухом Белый осётр 360 кг Река Фрейзер Редкий вид, выживает сегодня

2 интересных факта

Белый осётр может прожить более 100 лет и продолжает расти даже в старости.

Аропайма всплывает, чтобы дышать, и её вдох можно услышать за десятки метров.

Исторический контекст

Самый первый документированный улов белуги в России зафиксирован в начале XIX века.

Рыбаки Меконга с древности считали сома священным и приносили ему жертвы перед ловлей.