Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком

Мы привыкли считать, что настоящие морские чудовища живут далеко от берега — в бездонных глубинах океанов, где обитают киты, акулы и кальмары из морских легенд. Но стоит заглянуть под поверхность пресных рек — и иллюзия рушится. Там, где течение замедляется, а глубины скрыты мутной водой, живут существа не менее впечатляющие. Некоторые из них спокойно могли бы соперничать с морскими монстрами и по размеру, и по силе.
Летом 2022 года рыбаки из камбоджийской деревни поймали в Меконге самку гигантского пресноводного ската — весом почти 300 кг. На месте работали учёные из Университета Невады, которые официально зафиксировали рекорд. После взвешивания и фото рыбу отпустили обратно в реку.
Её тело напоминало гигантский диск — плоский, гибкий, с хвостом длиной в несколько метров и ядовитым шипом, сопоставимым с мачете. Вид Urogymnus polylepis обитает исключительно в пресной воде и способен достигать фантастических размеров. Некоторые биологи уверены, что где-то в глубинах Меконга всё ещё скрываются особи больше этой.
Местные жители рассказывают, что огромные "ковры" время от времени появлялись и раньше, но тогда никто не думал фиксировать подобные случаи научно. Сегодня этот скат признан крупнейшей пресноводной рыбой, когда-либо пойманной человеком.
Река Меконг явно знает толк в гигантах. В 2005 году тайские рыбаки выловили сома длиной около трёх метров и весом почти 300 кг — легендарного Pangasianodon gigas. Чтобы вытащить его из воды, понадобилась целая деревня. На берегу люди фотографировались рядом с рыбой, как охотники на сафари — настолько впечатляющим был улов.
Этот случай официально задокументировали власти и биологи, и долгое время он считался абсолютным рекордом для пресных вод. Позже пальму первенства перехватил скат, но сом остался символом Меконга и предметом гордости местных рыбаков.
Правда, рекорд поставлен не на удочку, а с помощью сетей. В спортивной ловле гигантские сомы, как правило, меньше — до 120 кг. Тем не менее, факт остаётся фактом: эти рыбы существовали и, возможно, ещё живут. Хотя их численность резко сокращается из-за строительства плотин и загрязнения воды.
Белуга — одно из самых почтенных существ на Земле, если говорить о пресноводных гигантах. Её длина может достигать семи метров, а вес — полутоны и более. Самая известная белуга весом 1,571 кг (по архивам Российской империи) была поймана в 1827 году в устье Волги.
Белуга — анадромная рыба, большую часть жизни проводит в море, но на нерест идёт вверх по рекам. Именно в этот момент люди чаще всего встречали настоящих гигантов. Конечно, точность старых взвешиваний вызывает вопросы, но даже современные экземпляры весом 300 кг выглядят как живые реликты ледникового периода.
Сегодня белуга занесена в Красную книгу, её промышленный лов запрещён. Рыбу охраняют, а встречи с ней стали редкостью. Но каждый раз, когда в сетях или под водой появляется силуэт размером с лодку, рыбаки замирают: вдруг это снова она — каспийская легенда.
Амазонка известна тем, что всё в ней преувеличено — от деревьев до змей. И рыбы здесь тоже словно из другой эпохи. Аропайма — один из древнейших видов, сохранившихся до наших дней. Она умеет дышать атмосферным воздухом и каждые 10-15 минут поднимается к поверхности, издавая характерный звук вдоха.
Самые крупные особи достигают трёх метров в длину и весят до 200 кг. В 2015 году был зафиксирован официальный рекорд — 188,46 кг, пойманный в Гайане. У аропаймы плотная, почти броневая чешуя — местные жители использовали её как наждачку и даже как украшение.
Эта рыба не только впечатляет размерами, но и играет важную роль в экосистеме Амазонки. Она поедает мелкую рыбу и помогает сохранять баланс, но из-за перелова и осушения водоёмов вид находится под угрозой.
Белый осётр — живая легенда Северной Америки. Эти рыбы способны жить более ста лет и достигать массы в сотни килограммов. В отличие от многих других гигантов, осётр всё ещё встречается в природе и даже становится объектом регулируемой спортивной ловли с обязательным выпуском обратно в воду.
Самый известный экземпляр был пойман в реке Фрейзер: длина 3,52 метра, вес около 360 кг. Рыбу измерили, сфотографировали и отпустили. Осётры вообще редко оказываются добычей навсегда — их ловля строго контролируется.
Иногда упоминаются исторические уловы весом до 680 кг, но достоверных подтверждений этим данным нет. Белый осётр остаётся одним из немногих речных гигантов, которые всё ещё живут рядом с нами, доказывая, что пресные воды хранят не меньше чудес, чем океаны.
|Вид
|Максимальный вес
|Среда обитания
|Примечание
|Гигантский пресноводный скат
|299,8 кг
|Река Меконг (Камбоджа)
|Самая крупная из официально пойманных
|Меконгский гигантский сом
|293 кг
|Река Меконг (Таиланд)
|Пойман сетями, задокументирован
|Белуга
|>1500 кг
|Устье Волги, Каспий
|Исторический рекорд
|Аропайма
|188 кг
|Амазонка
|Дышит воздухом
|Белый осётр
|360 кг
|Река Фрейзер
|Редкий вид, выживает сегодня
