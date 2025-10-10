Из саванны — в российскую котлету: история продукта, которого стыдится Австралия

В начале 2000-х годов на российских прилавках появилось мясо, которое сразу вызывало вопросы: плотное, тёмно-красное, почти без жира и с лёгким ароматом дичи. Оно входило в состав фарша, котлет и сосисок, а на упаковке часто значилось просто "говядина" или "мясной продукт". Позже выяснилось, что это была кенгурятина — мясо самого узнаваемого символа Австралии.
По данным австралийского Министерства торговли, к 2004 году Россия вышла в лидеры по объёму импорта, закупив кенгурятины на 14,3 миллиона долларов. Это составляло почти 70% мирового спроса. Для россиян мясо кенгуру стало экзотикой, но для самих австралийцев оно оставалось продуктом с противоречивой репутацией. Почему же жители Зеленого континента практически не едят кенгуру, а экспортируют его на другой край света?
Кенгурятина — не запрещённый и не редкий продукт. По составу она полезна: содержит больше белка и железа, чем говядина, и почти не содержит жира. Врачи называют её диетическим мясом. Но при этом спрос внутри страны минимален: большая часть добычи идёт на экспорт в десятки стран — от Германии до Японии.
Главная особенность кенгурятины — в происхождении. В Австралии нет ферм по разведению кенгуру: все животные, чьё мясо попадает на рынок, дикие. Промысел строго регулируется государством — только лицензированные охотники могут добывать животных в пределах квот, утверждённых на уровне штатов.
Разделка начинается прямо в саванне. После отстрела туши потрошат, охлаждают и отправляют на переработку в мобильных холодильных установках. Вся цепочка обязана соответствовать стандарту AS 4464:2007, который регулирует санитарные нормы для мяса диких животных.
Но для австралийцев, привыкших к фермерской продукции, сам образ "дикой добычи" вызывает отторжение.
"Мясо кенгуру у нас ассоциируется не с деликатесом, а с охотой и тушёнкой из лесного зверя", — объясняет владелец ресторана в Сиднее.
В Австралии кенгуру — часть национального кода. Его изображение есть на гербе страны, эмблемах авиакомпаний и спортивных клубов. Идея съесть животное, символизирующее нацию, у многих вызывает дискомфорт.
Сильную роль сыграла и массовая культура. В 1960-х вся страна смотрела сериал "Skippy the Bush Kangaroo" - историю дружбы мальчика и умной кенгуру по имени Скиппи. Для поколения зрителей тех лет это животное стало почти членом семьи. После выхода сериала фраза "мясо кенгуру" начала звучать кощунственно.
"Для нас это как если бы в России предложили котлету из медведя", — говорит культуролог Университета Монаш.
Маркетологи пытались изменить восприятие. Даже предлагали новое название: "австралийская дичь" или "макроподия" (от латинского названия семейства кенгуровых). Но попытка провалилась — покупатели всё равно видели перед собой символ страны.
В начале 2000-х Россия стала крупнейшим покупателем кенгурятины. Причины — простые и экономические: мясо стоило вдвое дешевле говядины и идеально подходило для переработки.
Кенгурятину поставляли в виде замороженного фарша и полуфабрикатов. На этикетках происхождение часто не указывалось, и продукт воспринимался как просто "мясо".
По данным ABC Australia, к 2005 году Россия закупала почти две трети всех объёмов экспорта кенгурятины.
В 2009 году ситуация резко изменилась. Роспотребнадзор запретил импорт мяса кенгуру после обнаружения кишечной палочки (E. coli) в нескольких партиях. Об этом сообщала Voice of America, отмечая, что Россия в тот момент была крупнейшим покупателем кенгурятины.
Для Австралии это стало ударом: экспортная отрасль потеряла миллионы долларов, а сотни лицензированных охотников остались без заказов. Позже поставки частично возобновились, но в 2014 году ABC News вновь сообщила о приостановке из-за санитарных нарушений.
|Страна
|Отношение
|Формы потребления
|Статус продукта
|Австралия
|Сдержанное, культурное табу
|Филе, стейки, сушёное мясо
|Экзотика
|Россия (2000-е)
|Нейтральное
|Фарш, колбасы, пельмени
|Массовый импорт
|Германия / Франция
|Гастрономический интерес
|Ресторанные блюда
|Деликатес
|Япония / Корея
|Ограниченное
|Сушёное мясо, снеки
|Нишевый продукт
За последние годы отношение к кенгурятине постепенно меняется. Учёные и экологи называют её одним из самых устойчивых источников белка.
Тем не менее культурный барьер остаётся: для большинства жителей Австралии кенгуру по-прежнему не ассоциируется с едой, даже если это экологично и вкусно.
Ошибка: продавать кенгурятину под видом говядины.
Последствие: падение доверия и торговые запреты.
Альтернатива: прозрачная маркировка и честный экспорт.
Ошибка: игнорировать культурное восприятие.
Последствие: внутренний рынок не развивается.
Альтернатива: продвижение через идею устойчивого питания и экотуризма.
Ошибка: недооценивать санитарный контроль.
Последствие: репутационные потери на внешнем рынке.
Альтернатива: усиление сертификации и мониторинга поставок.
После 2020-х годов в Австралии началась новая волна интереса к кенгурятине. Некоторые шеф-повара в Сиднее и Мельбурне включают её в меню как символ "новой экологичной кухни". В университетах обсуждают идею возрождения потребления мяса местной фауны как способа снизить углеродный след.
Пока большинство австралийцев выбирают баранину и говядину, но, возможно, через несколько лет кенгурятина перестанет быть табу и займёт место рядом с другими видами мяса.
