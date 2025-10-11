Безопасность на поводке: где бесплатно поставить прививку и зарегистрировать питомца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владельцы домашних животных в Подмосковье смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства и поставить их на учёт прямо во время прогулки. В октябре в регионе стартовала новая серия выездных ветеринарных акций, которые пройдут сразу в 52 подмосковных парках.

Хозяин с питомцами в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хозяин с питомцами в парке

Как проходит акция

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, все процедуры проводят специалисты государственной ветеринарной службы. Животных вакцинируют препаратом "Рабикан" — современным средством, обеспечивающим надёжную защиту от вируса бешенства.

"Вакцинация и регистрация питомцев проводятся бесплатно, а чипирование доступно по льготной цене. Предварительная запись не требуется", — сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Площадки для вакцинации будут работать весь октябрь по утверждённому графику. Чтобы узнать даты и адреса ближайших мероприятий, владельцам животных достаточно открыть интерактивную карту на сайте "МОй АПК", где указаны все локации и время работы ветеринарных бригад.

Какие услуги доступны

Во время выездных акций владельцам питомцев предложат:

  • бесплатную прививку от бешенства;
  • регистрацию животного в государственной базе данных;
  • чипирование по сниженной цене;
  • консультацию ветеринара по уходу и профилактике болезней.

Все процедуры занимают не более нескольких минут, и пройти их можно прямо в парке — без очередей и записи. Специалисты используют одноразовые инструменты и сертифицированные препараты.

Почему важно прививать животных

Бешенство — одно из самых опасных вирусных заболеваний, которое поражает нервную систему человека и животных. Болезнь передаётся через укусы и царапины и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

"Главная опасность бешенства в том, что при появлении симптомов спасти животное или человека уже невозможно. Единственная защита — своевременная вакцинация", — напомнили в ведомстве.

Регулярная прививка домашних питомцев не только защищает их самих, но и предотвращает распространение инфекции среди бездомных животных и дикой фауны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропустить ежегодную вакцинацию → риск заражения вирусом бешенства → вакцинировать питомца раз в год препаратом "Рабикан".
  • Отказаться от регистрации животного → сложности при потере или транспортировке → поставить на учёт в ветеринарной базе региона.
  • Пренебречь чипированием → трудности в поиске питомца → вживить микрочип, который хранит данные о владельце.

А что, если животное уже привито

Даже если питомец имеет действующий сертификат вакцинации, специалисты рекомендуют проверить срок действия прививки. Если с момента последней процедуры прошло более 12 месяцев, необходимо сделать повторную инъекцию.

Владельцам собак и кошек, которые регулярно участвуют в выставках или путешествуют, чипирование особенно важно: данные микрочипа используются при регистрации на мероприятиях и при пересечении границ.

Преимущества выездных ветеринарных акций

Преимущество Описание
Удобство Процедуры проходят рядом с домом — в парках и общественных зонах
Бесплатная вакцинация Вакцина "Рабикан" предоставляется за счёт бюджета
Без записи Можно прийти в любой день проведения акции
Безопасность Используются одноразовые шприцы и сертифицированные препараты
Просветительская функция Врачи консультируют владельцев о профилактике заболеваний

FAQ

Нужно ли брать с собой документы?

Нет, для вакцинации и регистрации достаточно привести животное и сообщить свои контактные данные.

Можно ли привить кошку?

Да, акция распространяется на всех домашних питомцев — собак, кошек и хорьков.

С какого возраста проводится вакцинация?

Прививку делают животным старше трёх месяцев.

Мифы и правда

  • Миф: городским питомцам не нужна прививка — они не выходят на улицу.
    Правда: вирус можно занести даже на обуви, поэтому вакцинация обязательна для всех.
  • Миф: бешенство легко лечится на ранней стадии.
    Правда: заболевание неизлечимо, единственная защита — профилактика.
  • Миф: чипирование вредно для животного.
    Правда: микрочип размером с рисовое зерно вводится под кожу безболезненно и не влияет на здоровье.

Октябрьская акция в Подмосковье — удобный способ бесплатно привить питомца от бешенства и зарегистрировать его без лишних хлопот. Ветеринары напоминают: регулярная вакцинация и чипирование — не формальность, а гарантия безопасности для животных и их владельцев.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
