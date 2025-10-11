Безопасность на поводке: где бесплатно поставить прививку и зарегистрировать питомца

Владельцы домашних животных в Подмосковье смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства и поставить их на учёт прямо во время прогулки. В октябре в регионе стартовала новая серия выездных ветеринарных акций, которые пройдут сразу в 52 подмосковных парках.
По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, все процедуры проводят специалисты государственной ветеринарной службы. Животных вакцинируют препаратом "Рабикан" — современным средством, обеспечивающим надёжную защиту от вируса бешенства.
"Вакцинация и регистрация питомцев проводятся бесплатно, а чипирование доступно по льготной цене. Предварительная запись не требуется", — сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.
Площадки для вакцинации будут работать весь октябрь по утверждённому графику. Чтобы узнать даты и адреса ближайших мероприятий, владельцам животных достаточно открыть интерактивную карту на сайте "МОй АПК", где указаны все локации и время работы ветеринарных бригад.
Во время выездных акций владельцам питомцев предложат:
Все процедуры занимают не более нескольких минут, и пройти их можно прямо в парке — без очередей и записи. Специалисты используют одноразовые инструменты и сертифицированные препараты.
Бешенство — одно из самых опасных вирусных заболеваний, которое поражает нервную систему человека и животных. Болезнь передаётся через укусы и царапины и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.
"Главная опасность бешенства в том, что при появлении симптомов спасти животное или человека уже невозможно. Единственная защита — своевременная вакцинация", — напомнили в ведомстве.
Регулярная прививка домашних питомцев не только защищает их самих, но и предотвращает распространение инфекции среди бездомных животных и дикой фауны.
Даже если питомец имеет действующий сертификат вакцинации, специалисты рекомендуют проверить срок действия прививки. Если с момента последней процедуры прошло более 12 месяцев, необходимо сделать повторную инъекцию.
Владельцам собак и кошек, которые регулярно участвуют в выставках или путешествуют, чипирование особенно важно: данные микрочипа используются при регистрации на мероприятиях и при пересечении границ.
|Преимущество
|Описание
|Удобство
|Процедуры проходят рядом с домом — в парках и общественных зонах
|Бесплатная вакцинация
|Вакцина "Рабикан" предоставляется за счёт бюджета
|Без записи
|Можно прийти в любой день проведения акции
|Безопасность
|Используются одноразовые шприцы и сертифицированные препараты
|Просветительская функция
|Врачи консультируют владельцев о профилактике заболеваний
Нет, для вакцинации и регистрации достаточно привести животное и сообщить свои контактные данные.
Да, акция распространяется на всех домашних питомцев — собак, кошек и хорьков.
Прививку делают животным старше трёх месяцев.
Октябрьская акция в Подмосковье — удобный способ бесплатно привить питомца от бешенства и зарегистрировать его без лишних хлопот. Ветеринары напоминают: регулярная вакцинация и чипирование — не формальность, а гарантия безопасности для животных и их владельцев.
