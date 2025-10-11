Осень с сюрпризом: паразиты проснулись и ждут на каждой тропинке, превращая прогулку в квест

Многие уверены, что с приходом осени опасность клещей снижается, однако врачи предупреждают — это не так. Уже с конца августа начинается вторая волна активности клещей, и продлиться она может до самого ноября. Как рассказал Life. ru директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки "Закон и здоровье" Григорий Балагуров, именно в это время люди и их питомцы снова оказываются в группе риска.
"Под угрозой находятся не только люди, но и их питомцы. Сейчас на рынке представлен широкий выбор препаратов и прочих средств, которые отпугивают или убивают насекомых.", — пояснил директор фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров.
Осенний всплеск активности связан с изменением погоды: клещи плохо переносят жару, зато прекрасно чувствуют себя при прохладе и влажности. Поэтому сентябрь-ноябрь — благоприятное время для паразитов. Они встречаются не только в лесу, но и в городских парках, скверах и даже на дачных участках.
Эксперты отмечают: при каждом походе на природу или прогулке с животными необходимо соблюдать меры защиты — использовать репелленты, закрытую одежду и внимательно осматривать тело после возвращения домой.
Осенью особенно страдают кошки и собаки, ведь именно они первыми сталкиваются с паразитами. На рынке представлено множество противоклещевых средств, но их эффективность зависит от правильного применения.
Спреи удобно наносить и они стоят недорого. Но действие длится недолго, и обработку нужно повторять каждые несколько дней. Кроме того, спрей может попасть в рот животному — это опасно, если состав токсичен.
Капли наносят на холку, чтобы средство впиталось в кожу. После этого важно не купать питомца 1-2 дня, чтобы препарат закрепился. Защита действует около месяца. При укусе насекомое погибает быстро, не успевая передать инфекцию.
Самое удобное решение для занятых владельцев. Таблетки безопасны, действуют до трёх месяцев и защищают даже при купании или дожде. Принцип действия — паразит умирает при укусе, не успевая заразить животное.
"Вакцины позволяют обеспечить защиту сроком до года, однако их основной недостаток, как и капель с таблетками — высокая цена, составляющая по несколько тысяч рублей.", — отметил Григорий Балагуров.
Противоклещевые ошейники действуют несколько месяцев: активное вещество впитывается в кожу и шерсть. Однако у длинношёрстных пород эффект может быть слабее из-за неплотного прилегания. Кроме того, если питомец начнёт грызть ошейник, есть риск отравления.
Чтобы снизить риск укусов, ветеринары советуют избегать высокой травы, густых кустарников и лесных троп. Даже в городских парках клещи чаще прячутся в тени и влажных участках. Для собак полезна лёгкая защитная одежда — жилет или комбинезон, закрывающий грудь, живот и лапы.
После прогулки питомца следует осмотреть особенно тщательно:
Дополнительно стоит вычесать шерсть — это помогает заметить паразита до того, как он впился.
Осенью врачи также рекомендуют не терять бдительности. После прогулок нужно внимательно осматривать тело и одежду. Особое внимание — шее, голове и подмышкам. Для людей подойдут репелленты с диэтилтолуамидом (DEET) или пикаридином, одежда с длинными рукавами и светлых оттенков — на ней проще заметить насекомое.
|Средство
|Срок действия
|Плюсы
|Минусы
|Спреи
|3-5 дней
|Доступность, лёгкость нанесения
|Кратковременный эффект, токсичность
|Капли
|1 месяц
|Убивают паразита при укусе
|Нельзя купать питомца 2 дня
|Таблетки
|8-12 недель
|Безопасны, не смываются
|Высокая стоимость
|Вакцины
|До 1 года
|Максимальная защита
|Цена, требуется ветеринар
|Ошейники
|2-6 месяцев
|Просты в использовании
|Могут быть неэффективны при густой шерсти
Обычно с конца августа и до ноября, особенно в дождливые и прохладные недели.
Да, но важно соблюдать инструкции: например, ошейник можно сочетать с каплями, если препараты совместимы.
Паразиты переносят пироплазмоз и боррелиоз — болезни, опасные для жизни без своевременного лечения.
Клещи не исчезают с окончанием лета — напротив, осень приносит вторую волну их активности. Чтобы защитить питомцев и себя, стоит использовать проверенные препараты, избегать густой растительности и внимательно осматривать животных после прогулки. Заблаговременная профилактика избавит от опасных последствий укусов и сохранит здоровье всей семьи.
