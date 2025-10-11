Осень с сюрпризом: паразиты проснулись и ждут на каждой тропинке, превращая прогулку в квест

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:08
Зоосфера

Многие уверены, что с приходом осени опасность клещей снижается, однако врачи предупреждают — это не так. Уже с конца августа начинается вторая волна активности клещей, и продлиться она может до самого ноября. Как рассказал Life. ru директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки "Закон и здоровье" Григорий Балагуров, именно в это время люди и их питомцы снова оказываются в группе риска.

Клещ на осеннем листе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клещ на осеннем листе

"Под угрозой находятся не только люди, но и их питомцы. Сейчас на рынке представлен широкий выбор препаратов и прочих средств, которые отпугивают или убивают насекомых.", — пояснил директор фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров.

Почему клещи активны осенью

Осенний всплеск активности связан с изменением погоды: клещи плохо переносят жару, зато прекрасно чувствуют себя при прохладе и влажности. Поэтому сентябрь-ноябрь — благоприятное время для паразитов. Они встречаются не только в лесу, но и в городских парках, скверах и даже на дачных участках.

Эксперты отмечают: при каждом походе на природу или прогулке с животными необходимо соблюдать меры защиты — использовать репелленты, закрытую одежду и внимательно осматривать тело после возвращения домой.

Как защитить питомцев от клещей

Осенью особенно страдают кошки и собаки, ведь именно они первыми сталкиваются с паразитами. На рынке представлено множество противоклещевых средств, но их эффективность зависит от правильного применения.

1. Спреи — быстро, но кратковременно

Спреи удобно наносить и они стоят недорого. Но действие длится недолго, и обработку нужно повторять каждые несколько дней. Кроме того, спрей может попасть в рот животному — это опасно, если состав токсичен.

2. Капли — надёжная базовая защита

Капли наносят на холку, чтобы средство впиталось в кожу. После этого важно не купать питомца 1-2 дня, чтобы препарат закрепился. Защита действует около месяца. При укусе насекомое погибает быстро, не успевая передать инфекцию.

3. Таблетки — защита до 12 недель

Самое удобное решение для занятых владельцев. Таблетки безопасны, действуют до трёх месяцев и защищают даже при купании или дожде. Принцип действия — паразит умирает при укусе, не успевая заразить животное.

4. Вакцины — годовая профилактика

"Вакцины позволяют обеспечить защиту сроком до года, однако их основной недостаток, как и капель с таблетками — высокая цена, составляющая по несколько тысяч рублей.", — отметил Григорий Балагуров.

5. Ошейники — простая и длительная защита

Противоклещевые ошейники действуют несколько месяцев: активное вещество впитывается в кожу и шерсть. Однако у длинношёрстных пород эффект может быть слабее из-за неплотного прилегания. Кроме того, если питомец начнёт грызть ошейник, есть риск отравления.

Где клещи атакуют чаще всего

Чтобы снизить риск укусов, ветеринары советуют избегать высокой травы, густых кустарников и лесных троп. Даже в городских парках клещи чаще прячутся в тени и влажных участках. Для собак полезна лёгкая защитная одежда — жилет или комбинезон, закрывающий грудь, живот и лапы.

После прогулки питомца следует осмотреть особенно тщательно:

  • за ушами,
  • в подмышках,
  • в паху,
  • на животе.

Дополнительно стоит вычесать шерсть — это помогает заметить паразита до того, как он впился.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать спрей один раз за сезон → защита пропадает через несколько дней → повторять обработку каждые 3-5 суток.
  • Купать животное сразу после нанесения капель → препарат смывается → подождать минимум двое суток.
  • Экономить на препаратах → риск заражения пироплазмозом или боррелиозом → выбирать средства с доказанной эффективностью.

Как действовать, если клещ всё-таки присосался

  1. Аккуратно извлечь паразита пинцетом или специальным крючком, не раздавливая.
  2. Обработать место укуса антисептиком.
  3. При необходимости — отнести клеща в лабораторию для анализа.
  4. Следить за состоянием питомца: вялость, отказ от еды, повышение температуры — повод обратиться к ветеринару.

Меры безопасности для людей

Осенью врачи также рекомендуют не терять бдительности. После прогулок нужно внимательно осматривать тело и одежду. Особое внимание — шее, голове и подмышкам. Для людей подойдут репелленты с диэтилтолуамидом (DEET) или пикаридином, одежда с длинными рукавами и светлых оттенков — на ней проще заметить насекомое.

Плюсы и минусы основных средств защиты

Средство Срок действия Плюсы Минусы
Спреи 3-5 дней Доступность, лёгкость нанесения Кратковременный эффект, токсичность
Капли 1 месяц Убивают паразита при укусе Нельзя купать питомца 2 дня
Таблетки 8-12 недель Безопасны, не смываются Высокая стоимость
Вакцины До 1 года Максимальная защита Цена, требуется ветеринар
Ошейники 2-6 месяцев Просты в использовании Могут быть неэффективны при густой шерсти

FAQ

Когда начинается осенняя активность клещей?

Обычно с конца августа и до ноября, особенно в дождливые и прохладные недели.

Можно ли использовать несколько средств сразу?

Да, но важно соблюдать инструкции: например, ошейник можно сочетать с каплями, если препараты совместимы.

Чем опасен укус клеща для собаки?

Паразиты переносят пироплазмоз и боррелиоз — болезни, опасные для жизни без своевременного лечения.

Мифы и правда

  • Миф: клещи опасны только весной.
    Правда: осенняя волна активности не менее интенсивна и длится до ноября.
  • Миф: городские питомцы вне риска.
    Правда: клещи встречаются в парках и дворах, особенно после дождей.
  • Миф: мелкие собаки не страдают от укусов.
    Правда: паразиты выбирают любую цель, независимо от породы и размера.

Клещи не исчезают с окончанием лета — напротив, осень приносит вторую волну их активности. Чтобы защитить питомцев и себя, стоит использовать проверенные препараты, избегать густой растительности и внимательно осматривать животных после прогулки. Заблаговременная профилактика избавит от опасных последствий укусов и сохранит здоровье всей семьи.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
