На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Зоосфера

Птицы — единственные существа, которые действительно "живут на высоте". Некоторые из них поднимаются туда, где дышать сложно даже человеку с кислородной маской, а другие проводят в небе месяцы, не касаясь земли. Эти рекордсмены доказывают, насколько гениальна природа, когда речь идёт об адаптации к небу.

гриф Рюппеля в полёте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
гриф Рюппеля в полёте

Гриф Рюппеля — хозяин стратосферы

Самый высокий полёт в истории принадлежит грифу Рюппеля (Gyps rueppelli). В 1973 году один из этих стервятников столкнулся с пассажирским самолётом над Кот-д'Ивуаром на высоте 11 300 метров — выше Эвереста!

Эта птица живёт в саваннах и горах Африки, а её тело идеально приспособлено к полётам в условиях дефицита кислорода.

Секрет — в особой форме гемоглобина, способного эффективно связывать кислород даже в разрежённом воздухе. К тому же гриф Рюппеля использует термические потоки, чтобы часами парить почти без взмахов крыльев.

"Грифы Рюппеля способны подниматься в разреженные слои атмосферы, где содержание кислорода критически низкое", — отмечали орнитологи из Африканского института дикой природы.

Серый журавль — стратег высоты

Ещё один воздушный ас — серый журавль. Во время миграций эти птицы поднимаются на высоту до 10 000 метров, чтобы преодолевать Гималаи и Кавказ. Они летят клином, экономя энергию за счёт аэродинамического эффекта.

Когда журавль возглавляющий строй устаёт, его место занимает другой. Благодаря этому стая может пролетать до 1000 км в день, почти не снижаясь. Их дыхательная система и состав крови тоже приспособлены к усвоению кислорода в условиях гипоксии.

Горные гуси — покорители Гималаев

Ещё более впечатляющие полёты совершают горные гуси (Anser indicus) — единственные птицы, регулярно пересекающие Гималаи. Зафиксированы случаи, когда они поднимались на 10 175 метров.

Их организм — пример биоинженерного совершенства: особый тип гемоглобина, крупные лёгкие и мощное сердце обеспечивают мышцы кислородом даже на высоте, где давление вдвое ниже, чем у земли.

Учёные из Университета Бангор (Великобритания) установили, что во время перелётов эти гуси применяют стратегию "американских горок" — чередуют подъёмы и спуски, используя воздушные потоки для экономии энергии.

Сон в небе: миф, который стал реальностью

Долгое время считалось, что птицы обязательно должны останавливаться, чтобы спать. Но теперь известно: некоторые виды научились спать прямо в полёте.

Стрижи — не касаются земли по 10 месяцев

Эти миниатюрные мастера неба проводят в воздухе до 10 месяцев подряд. Они едят, охотятся и даже спариваются на лету, а садятся лишь ради выведения птенцов.

Секрет их выносливости — особая форма крыла и лёгкий скелет. Стрижи развивают скорость до 110 км/ч, а во сне отключают одно полушарие мозга, продолжая управлять полётом. Такое состояние называют однополушарным сном.

"Во время сна они отключают одно полушарие мозга, оставаясь в сознании и продолжая контролировать движение", — отмечают исследователи из Швейцарского орнитологического института.

Большие фрегаты — спят в воздухе по-настоящему

Фрегаты — чемпионы океанов. Они могут не касаться земли по 10 дней, пролетая до 3 000 километров над водой. Учёные прикрепили к ним миниатюрные датчики и зафиксировали редчайшее явление: фрегаты способны впадать в глубокий сон во время полёта.

Днём они бодрствуют и охотятся, а ночью, набрав высоту, планируют в восходящих потоках и засыпают. Иногда — "однополушарно", иногда — полностью, уходя в короткие фазы глубокого сна.

Эта способность — ответ на жизнь над океаном, где невозможно сесть отдохнуть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что птицы на высоте дышат тем же воздухом, что и у земли.
    Последствие: недооценка их физиологических адаптаций.
    Альтернатива: уникальная структура дыхательных мешков и гемоглобина позволяет им использовать кислород эффективнее.

  • Ошибка: полагать, что птицы спят, полностью отключаясь.
    Последствие: неправильно интерпретируется их поведение в полёте.
    Альтернатива: однополушарный сон сохраняет контроль над полётом.

  • Ошибка: думать, что птицы высоко летают для рекордов.
    Последствие: неверное понимание их миграционных стратегий.
    Альтернатива: высота позволяет экономить энергию и избегать хищников.

Плюсы и минусы высотных перелётов

Преимущества Недостатки
Меньше хищников Низкая температура и кислород
Экономия энергии за счёт планирования Повышенная нагрузка на организм
Возможность длинных миграций Опасность столкновений и обледенения

2 интересных факта

  • Гриф Рюппеля — единственная птица, официально зафиксированная выше 11 км.
  • Фрегаты не могут намокать — их оперение лишено защитного жира, поэтому они вынуждены летать над океаном, не садясь на воду.

Исторический контекст

  • Ещё в XIX веке орнитологи предполагали, что птицы могут летать выше облаков, но доказательства появились лишь с развитием авиации.
  • Первые наблюдения сна в полёте были сделаны в 2016 году при помощи нейродатчиков на фрегатах.

Эти пернатые рекордсмены напоминают нам, что даже под небом, где человеку трудно сделать шаг без кислородной маски, природа находит способ жить, двигаться и отдыхать — не теряя ни свободы, ни красоты полёта.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
