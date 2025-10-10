Косатки против китов: как самые умные хищники океана превратились в убийц и становятся опаснее

Косатки оказались не только умными, но и жестокими учениками. Как выяснили исследователи, эти морские хищники тренируются охотиться на гигантскую добычу, топя собственных сородичей. Такое поведение впервые удалось зафиксировать съёмочной группе Би-би-си у берегов Австралии для нового документального фильма, рассказчиком в котором выступает знаменитый натуралист Дэвид Аттенборо.

Косатки в океане

Тренировки под водой: убийственная практика

На кадрах, опубликованных The Telegraph, видно, как матриарх стаи проводит своеобразный урок для молодых косаток. В центре круга — "жертва": один из членов группы, играющий роль добычи. Молодые особи окружают его, загоняют под воду и перекрывают дыхало — отверстие, через которое косатки дышат.

Поскольку эти млекопитающие не могут дышать под водой, длительное пребывание без доступа к воздуху становится смертельным. Иногда во время таких "учений" тренировки заканчиваются гибелью участника.

Косатки остаются рядом с матерями на всю жизнь, поэтому матриарх играет ключевую роль — она обучает потомство стратегиям охоты и передаёт поведенческие навыки стаи.

Репетиция перед настоящей атакой

После тренировок молодые косатки демонстрируют приобретённые умения в реальной охоте. Съёмочная группа Би-би-си запечатлела момент, когда группа хищников напала на синего кита — крупнейшее животное на планете, длиной до 30 метров и весом около 100 тонн.

Синие киты могут задерживать дыхание до 30 минут, но и этого не всегда достаточно, чтобы уйти от слаженной атаки косаток. Их совместные действия, точность и стратегия делают даже гиганта уязвимым.

По словам исследователей, подобные случаи — редкость, однако именно такие эпизоды подтверждают, что косатки обладают сложной социальной структурой и обучаемостью, характерной для высших млекопитающих.

От тренировок к атакам на суда

Если раньше косатки демонстрировали интеллект на охоте, то теперь их внимание всё чаще привлекают человеческие суда. С 2021 года в Атлантике зафиксированы десятки нападений на яхты и рыбацкие лодки, особенно у берегов Испании и Португалии.

"Хищники протаранили французскую яхту Azurea недалеко от побережья Страны Басков. Два человека были спасены и доставлены в порт Гетарии", — сообщали испанские СМИ.

Такие инциденты нетипичны для северной Атлантики — раньше атаки происходили в основном у Галисии и Гибралтарского пролива, но теперь косатки всё чаще поднимаются на север.

География нападений

Год Регион Последствия 2021 Южная Испания, район Гибралтара Потоплены шесть лодок 2023 Шетландские острова, Шотландия Протаранено рыбацкое судно 2024 Север Испании, побережье Басков Повреждена яхта Azurea

Учёные полагают, что нападения могут быть игровым поведением или формой тренировки, схожей с той, что наблюдается во время охоты. Косатки, возможно, воспринимают лодки как движущиеся объекты для отработки манёвров.

Интеллект хищников и человеческие последствия

Косатки — одни из самых умных морских существ. Они обладают развитой памятью, используют эхолокацию, действуют слаженно и даже передают "традиции" — например, способы охоты — внутри семейных кланов.

Однако этот интеллект делает их поведение непредсказуемым. Исследователи из Океанографического института отмечают: у некоторых особей могут развиваться устойчивые паттерны — если косатка однажды "победила" судно, она может повторять атаку снова и снова.

"Это форма обучения. Молодые особи копируют поведение взрослых, в том числе агрессию к судам. Такое наблюдается у одних и тех же групп уже несколько лет", — отмечают специалисты.

Как реагировать на встречи с косатками

Экологи советуют не провоцировать животных — не кричать, не использовать эхолоты и не пытаться отпугнуть их шумом. При встрече с косатками в открытом море рекомендуется:

Снизить скорость судна. Отключить двигатель, чтобы не раздражать животных звуком. Сообщить о происшествии береговой охране или научным организациям.

Почему косатки — особенные хищники

Они принадлежат к семейству дельфиновых, а не китов.

Живут в матриархальных группах, где главную роль играет самка.

Общаются между собой с помощью сложной системы звуков и "диалектов".

Могут нападать на китов, акул и даже белых медведей.

Каждая стая имеет свой "язык" и даже собственные охотничьи традиции — как у людей. Некоторые группы специализируются на тюленях, другие — на рыбе, а отдельные популяции охотятся на китов.

Плюсы и минусы растущей активности косаток

Плюсы Минусы Уникальная возможность изучить интеллект морских хищников Риск для судоходства и туристов Новые научные данные об эволюции поведения Возможные повреждения судов Повышенный интерес к охране морских экосистем Рост конфликтов между людьми и животными

Интересные факты

Косатки — единственные животные, способные убить взрослого синего кита. Они живут до 90 лет и имеют уникальные "акценты" в звуках общения. В отличие от большинства хищников, косатки не боятся людей и могут проявлять любопытство.