Косатки против китов: как самые умные хищники океана превратились в убийц и становятся опаснее

Косатки оказались не только умными, но и жестокими учениками. Как выяснили исследователи, эти морские хищники тренируются охотиться на гигантскую добычу, топя собственных сородичей. Такое поведение впервые удалось зафиксировать съёмочной группе Би-би-си у берегов Австралии для нового документального фильма, рассказчиком в котором выступает знаменитый натуралист Дэвид Аттенборо.
На кадрах, опубликованных The Telegraph, видно, как матриарх стаи проводит своеобразный урок для молодых косаток. В центре круга — "жертва": один из членов группы, играющий роль добычи. Молодые особи окружают его, загоняют под воду и перекрывают дыхало — отверстие, через которое косатки дышат.
Поскольку эти млекопитающие не могут дышать под водой, длительное пребывание без доступа к воздуху становится смертельным. Иногда во время таких "учений" тренировки заканчиваются гибелью участника.
Косатки остаются рядом с матерями на всю жизнь, поэтому матриарх играет ключевую роль — она обучает потомство стратегиям охоты и передаёт поведенческие навыки стаи.
После тренировок молодые косатки демонстрируют приобретённые умения в реальной охоте. Съёмочная группа Би-би-си запечатлела момент, когда группа хищников напала на синего кита — крупнейшее животное на планете, длиной до 30 метров и весом около 100 тонн.
Синие киты могут задерживать дыхание до 30 минут, но и этого не всегда достаточно, чтобы уйти от слаженной атаки косаток. Их совместные действия, точность и стратегия делают даже гиганта уязвимым.
По словам исследователей, подобные случаи — редкость, однако именно такие эпизоды подтверждают, что косатки обладают сложной социальной структурой и обучаемостью, характерной для высших млекопитающих.
Если раньше косатки демонстрировали интеллект на охоте, то теперь их внимание всё чаще привлекают человеческие суда. С 2021 года в Атлантике зафиксированы десятки нападений на яхты и рыбацкие лодки, особенно у берегов Испании и Португалии.
"Хищники протаранили французскую яхту Azurea недалеко от побережья Страны Басков. Два человека были спасены и доставлены в порт Гетарии", — сообщали испанские СМИ.
Такие инциденты нетипичны для северной Атлантики — раньше атаки происходили в основном у Галисии и Гибралтарского пролива, но теперь косатки всё чаще поднимаются на север.
|Год
|Регион
|Последствия
|2021
|Южная Испания, район Гибралтара
|Потоплены шесть лодок
|2023
|Шетландские острова, Шотландия
|Протаранено рыбацкое судно
|2024
|Север Испании, побережье Басков
|Повреждена яхта Azurea
Учёные полагают, что нападения могут быть игровым поведением или формой тренировки, схожей с той, что наблюдается во время охоты. Косатки, возможно, воспринимают лодки как движущиеся объекты для отработки манёвров.
Косатки — одни из самых умных морских существ. Они обладают развитой памятью, используют эхолокацию, действуют слаженно и даже передают "традиции" — например, способы охоты — внутри семейных кланов.
Однако этот интеллект делает их поведение непредсказуемым. Исследователи из Океанографического института отмечают: у некоторых особей могут развиваться устойчивые паттерны — если косатка однажды "победила" судно, она может повторять атаку снова и снова.
"Это форма обучения. Молодые особи копируют поведение взрослых, в том числе агрессию к судам. Такое наблюдается у одних и тех же групп уже несколько лет", — отмечают специалисты.
Экологи советуют не провоцировать животных — не кричать, не использовать эхолоты и не пытаться отпугнуть их шумом. При встрече с косатками в открытом море рекомендуется:
Каждая стая имеет свой "язык" и даже собственные охотничьи традиции — как у людей. Некоторые группы специализируются на тюленях, другие — на рыбе, а отдельные популяции охотятся на китов.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная возможность изучить интеллект морских хищников
|Риск для судоходства и туристов
|Новые научные данные об эволюции поведения
|Возможные повреждения судов
|Повышенный интерес к охране морских экосистем
|Рост конфликтов между людьми и животными
