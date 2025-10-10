Москву атакуют ночные хищники: вирус бешенства распространяется с пугающей скоростью

Зоосфера

Жителей столицы и Подмосковья предупредили: встречи с летучими мышами могут быть опасны. Медики напоминают — эти животные способны переносить вирус бешенства, а заражение возможно даже без укуса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летучая мышь в полёте

Бешенство рядом: чем опасны летучие мыши

"Если контакт всё же произошел, важно незамедлительно промыть место укуса большим количеством воды с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации", — подчеркнул врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко

По словам специалиста, заразиться бешенством можно не только через укус, но и если слюна инфицированной мыши попадёт на повреждённую кожу или слизистые. Даже едва заметная царапина становится "воротами" для вируса, который поражает нервную систему и без своевременной профилактики приводит к смерти.

Как распознать больное животное

Летучие мыши редко контактируют с людьми, однако в последние недели случаи их появления в жилых районах участились. Поведение заражённого животного легко отличить:

Подлетает слишком близко к человеку;

Активна днём, хотя обычно летает ночью;

Сидит на земле или не может взлететь;

Не боится людей и домашних животных.

"При встрече с летучей мышью не стоит пытаться её поймать или прогнать, особенно если она ведёт себя странно. В таких случаях нужно сразу обращаться в ветеринарную службу или МЧС", — отметил Еременко.

Первая помощь при укусе или контакте

Промойте место укуса водой с мылом — не менее 10 минут. Обработайте антисептиком, например раствором йода или перекисью водорода. Не прижигайте и не перевязывайте рану. Немедленно обратитесь в травмпункт. Только вакцинация способна предотвратить развитие болезни.

Важно пройти весь курс прививок до конца — прерывать лечение опасно.

Не только бешенство

"Помёт летучих мышей может содержать грибок, вызывающий гистоплазмоз — заболевание дыхательной системы, представляющее отдельную опасность для человека", — предупредил специалист.

Гистоплазмоз развивается при вдыхании спор грибка, которые могут попасть в воздух во время уборки старых чердаков или подвалов, где жили рукокрылые. Болезнь сопровождается кашлем, повышением температуры и болью в груди.

Почему летучие мыши все чаще появляются в домах

Экологи связывают всплеск встреч с рукокрылыми с изменением климата и активным строительством. Животные теряют привычные места обитания и ищут укрытия ближе к людям — на чердаках, в вентиляции и даже в квартирах. Осенью, когда температура снижается, такие случаи становятся особенно частыми.

Как защититься

Проверяйте чердаки и подвалы. Закройте вентиляционные отверстия сеткой. Не трогайте летучую мышь. Если она залетела в дом, закройте дверь, откройте окно и вызовите специалистов. Привейте домашних животных. Вакцинация кошек и собак обязательна — они тоже подвержены бешенству. Используйте средства защиты при уборке пыльных помещений. Маска и перчатки помогут избежать заражения грибком.

Симптомы бешенства у человека

Инкубационный период длится от 10 дней до нескольких месяцев. Первые признаки легко спутать с простудой: слабость, температура, боль в месте укуса. Затем появляются:

тревожность, агрессия, судороги;

водобоязнь и спазмы горла;

галлюцинации и потеря ориентации.

Когда эти симптомы проявляются, заболевание становится неизлечимым. Поэтому обращаться за помощью нужно сразу после контакта.

Мифы и правда

Миф 1. Если летучая мышь не укусила, заражение исключено.

Правда: вирус может попасть в организм через микротравмы кожи.

Миф 2. Бешенство можно вылечить без вакцинации.

Правда: единственный способ предотвратить болезнь — прививка в первые дни после контакта.

Миф 3. Летучие мыши специально атакуют людей.

Правда: животные не агрессивны, и нападают только в состоянии болезни или паники.

FAQ

Что делать, если мышь залетела в квартиру?

Не пытайтесь поймать её. Закройте комнату, откройте окно и вызовите специалистов МЧС или ветеринарной службы.

Можно ли держать летучих мышей дома?

Нет. Это дикие животные, нередко переносящие вирусы и паразитов.

Опасен ли помёт рукокрылых?

Да, он может содержать споры грибка гистоплазмоза. Убирать его нужно в маске и перчатках.

Интересные факты

В России обитает около 40 видов летучих мышей, и почти все они питаются насекомыми. Один рукокрылый за ночь может уничтожить до 2000 комаров, помогая естественным образом контролировать их численность. Несмотря на опасность заражения, летучие мыши играют важную роль в экосистеме — опыляют растения и регулируют популяцию насекомых.