Москву атакуют ночные хищники: вирус бешенства распространяется с пугающей скоростью

Жителей столицы и Подмосковья предупредили: встречи с летучими мышами могут быть опасны. Медики напоминают — эти животные способны переносить вирус бешенства, а заражение возможно даже без укуса.
"Если контакт всё же произошел, важно незамедлительно промыть место укуса большим количеством воды с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации", — подчеркнул врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко
По словам специалиста, заразиться бешенством можно не только через укус, но и если слюна инфицированной мыши попадёт на повреждённую кожу или слизистые. Даже едва заметная царапина становится "воротами" для вируса, который поражает нервную систему и без своевременной профилактики приводит к смерти.
Летучие мыши редко контактируют с людьми, однако в последние недели случаи их появления в жилых районах участились. Поведение заражённого животного легко отличить:
"При встрече с летучей мышью не стоит пытаться её поймать или прогнать, особенно если она ведёт себя странно. В таких случаях нужно сразу обращаться в ветеринарную службу или МЧС", — отметил Еременко.
Важно пройти весь курс прививок до конца — прерывать лечение опасно.
"Помёт летучих мышей может содержать грибок, вызывающий гистоплазмоз — заболевание дыхательной системы, представляющее отдельную опасность для человека", — предупредил специалист.
Гистоплазмоз развивается при вдыхании спор грибка, которые могут попасть в воздух во время уборки старых чердаков или подвалов, где жили рукокрылые. Болезнь сопровождается кашлем, повышением температуры и болью в груди.
Экологи связывают всплеск встреч с рукокрылыми с изменением климата и активным строительством. Животные теряют привычные места обитания и ищут укрытия ближе к людям — на чердаках, в вентиляции и даже в квартирах. Осенью, когда температура снижается, такие случаи становятся особенно частыми.
Инкубационный период длится от 10 дней до нескольких месяцев. Первые признаки легко спутать с простудой: слабость, температура, боль в месте укуса. Затем появляются:
Когда эти симптомы проявляются, заболевание становится неизлечимым. Поэтому обращаться за помощью нужно сразу после контакта.
Не пытайтесь поймать её. Закройте комнату, откройте окно и вызовите специалистов МЧС или ветеринарной службы.
Нет. Это дикие животные, нередко переносящие вирусы и паразитов.
Да, он может содержать споры грибка гистоплазмоза. Убирать его нужно в маске и перчатках.
