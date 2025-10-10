Москву атакуют ночные хищники: вирус бешенства распространяется с пугающей скоростью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:31
Зоосфера

Жителей столицы и Подмосковья предупредили: встречи с летучими мышами могут быть опасны. Медики напоминают — эти животные способны переносить вирус бешенства, а заражение возможно даже без укуса.

Летучая мышь в полёте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летучая мышь в полёте

Бешенство рядом: чем опасны летучие мыши

"Если контакт всё же произошел, важно незамедлительно промыть место укуса большим количеством воды с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации", — подчеркнул врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко

По словам специалиста, заразиться бешенством можно не только через укус, но и если слюна инфицированной мыши попадёт на повреждённую кожу или слизистые. Даже едва заметная царапина становится "воротами" для вируса, который поражает нервную систему и без своевременной профилактики приводит к смерти.

Как распознать больное животное

Летучие мыши редко контактируют с людьми, однако в последние недели случаи их появления в жилых районах участились. Поведение заражённого животного легко отличить:

  • Подлетает слишком близко к человеку;
  • Активна днём, хотя обычно летает ночью;
  • Сидит на земле или не может взлететь;
  • Не боится людей и домашних животных.

"При встрече с летучей мышью не стоит пытаться её поймать или прогнать, особенно если она ведёт себя странно. В таких случаях нужно сразу обращаться в ветеринарную службу или МЧС", — отметил Еременко.

Первая помощь при укусе или контакте

  1. Промойте место укуса водой с мылом — не менее 10 минут.
  2. Обработайте антисептиком, например раствором йода или перекисью водорода.
  3. Не прижигайте и не перевязывайте рану.
  4. Немедленно обратитесь в травмпункт. Только вакцинация способна предотвратить развитие болезни.

Важно пройти весь курс прививок до конца — прерывать лечение опасно.

Не только бешенство

"Помёт летучих мышей может содержать грибок, вызывающий гистоплазмоз — заболевание дыхательной системы, представляющее отдельную опасность для человека", — предупредил специалист.

Гистоплазмоз развивается при вдыхании спор грибка, которые могут попасть в воздух во время уборки старых чердаков или подвалов, где жили рукокрылые. Болезнь сопровождается кашлем, повышением температуры и болью в груди.

Почему летучие мыши все чаще появляются в домах

Экологи связывают всплеск встреч с рукокрылыми с изменением климата и активным строительством. Животные теряют привычные места обитания и ищут укрытия ближе к людям — на чердаках, в вентиляции и даже в квартирах. Осенью, когда температура снижается, такие случаи становятся особенно частыми.

Как защититься

  1. Проверяйте чердаки и подвалы. Закройте вентиляционные отверстия сеткой.
  2. Не трогайте летучую мышь. Если она залетела в дом, закройте дверь, откройте окно и вызовите специалистов.
  3. Привейте домашних животных. Вакцинация кошек и собак обязательна — они тоже подвержены бешенству.
  4. Используйте средства защиты при уборке пыльных помещений. Маска и перчатки помогут избежать заражения грибком.

Симптомы бешенства у человека

Инкубационный период длится от 10 дней до нескольких месяцев. Первые признаки легко спутать с простудой: слабость, температура, боль в месте укуса. Затем появляются:

  • тревожность, агрессия, судороги;
  • водобоязнь и спазмы горла;
  • галлюцинации и потеря ориентации.

Когда эти симптомы проявляются, заболевание становится неизлечимым. Поэтому обращаться за помощью нужно сразу после контакта.

Мифы и правда

  • Миф 1. Если летучая мышь не укусила, заражение исключено.
  • Правда: вирус может попасть в организм через микротравмы кожи.
  • Миф 2. Бешенство можно вылечить без вакцинации.
  • Правда: единственный способ предотвратить болезнь — прививка в первые дни после контакта.
  • Миф 3. Летучие мыши специально атакуют людей.
  • Правда: животные не агрессивны, и нападают только в состоянии болезни или паники.

FAQ

Что делать, если мышь залетела в квартиру?

Не пытайтесь поймать её. Закройте комнату, откройте окно и вызовите специалистов МЧС или ветеринарной службы.

Можно ли держать летучих мышей дома?

Нет. Это дикие животные, нередко переносящие вирусы и паразитов.

Опасен ли помёт рукокрылых?

Да, он может содержать споры грибка гистоплазмоза. Убирать его нужно в маске и перчатках.

Интересные факты

  1. В России обитает около 40 видов летучих мышей, и почти все они питаются насекомыми.
  2. Один рукокрылый за ночь может уничтожить до 2000 комаров, помогая естественным образом контролировать их численность.
  3. Несмотря на опасность заражения, летучие мыши играют важную роль в экосистеме — опыляют растения и регулируют популяцию насекомых.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
