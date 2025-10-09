Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подо льдом течёт чужое время: существо, которое взрослеет к 150 годам

2:11
Зоосфера

Если бы природа устраивала конкурс долголетия, гренландская полярная акула победила бы без борьбы. Это древнейшее существо северных морей живёт веками, взрослеет только к полутора столетиям и спокойно плавает там, где другим видам грозит мгновенная смерть от холода. Никаких суетливых движений, никакой паники — только холод, тьма и вечное терпение.

гренландская акула подо льдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
гренландская акула подо льдом

Ледяная королева северных морей

Полярная акула (Somniosus microcephalus) обитает в холодных водах Северной Атлантики и Арктики — у побережий Гренландии, Канады, Исландии и Норвегии. Температура, при которой она чувствует себя комфортно, близка к нулю: от -2 до +5 °C.

Когда большинство рыб умирают от холода, полярная акула словно только просыпается. Её организм идеально подстроен под экстремальные условия: низкую температуру, высокое давление и нехватку кислорода. Именно за это её часто называют "акулой-анахронизмом" — существом, словно застрявшим между ледниковыми эпохами.

Строение и внешний вид

С первого взгляда видно — это не спортивная торпеда, а массивный подводный "броненосец". Голова непропорционально маленькая, тело широкое и плотное, кожа толстая, словно прорезиненная.

Длина взрослой акулы достигает 6-7 метров, масса — до тонны. Несмотря на размеры, движется она медленно — всего 1,5-2 км/ч. Мощных плавников нет, хвост узкий. Это не гонщик, а философ. Учёные даже шутят, что по скорости полярная акула проиграла бы черепахе, зато по долголетию — победила бы любого позвоночного на планете.

Холод как источник жизни

Чтобы выжить в ледяных глубинах, организму акулы пришлось перестроиться. Вместо тепла — молекулярная защита от холода. Её клетки содержат триметиламиноксид (TMAO) — органическое соединение, которое стабилизирует белки под давлением и при низких температурах.

Кроме того, акула накапливает гликопротеины, действующие как природный антифриз. Они предотвращают образование кристаллов льда в тканях. Добавьте к этому высокое содержание мочевины, и получится живая система жизнеобеспечения, отточенная за миллионы лет эволюции.

"Эта акула — как подводный холодильник с собственным антифризом", — шутливо отметил морской биохимик Джулиан Прендергаст.

Существо, у которого время идёт по-другому

Главная загадка полярной акулы — её возраст. Радиоуглеродный анализ хрусталика глаза показал: самки становятся половозрелыми лишь к 150 годам, а средняя продолжительность жизни может достигать 270-400 лет. Это абсолютный рекорд среди позвоночных.

Темпы роста — около 1 сантиметра в год. Так что трёхметровая акула — подросток, которому нет и века. При этом у долгожителей не наблюдается признаков старения органов: сердце, печень и мозг функционируют почти как у молодых особей.

Медлительная охота

При скорости два километра в час трудно догнать кого-то живого, поэтому полярная акула выбрала другую стратегию. Она не гоняется за добычей, а подкарауливает или нападает на спящих животных. В меню — тюлени, камбала, мойва, мелкие акулы, рыба и даже падаль.
Учёные находили в желудках этих акул остатки оленей, полярных медведей и лошадей, попавших в море со льдин. Хищница не брезгует ничем — в Арктике каждая калория на вес золота.

Свет в темноте: симбиоз с рачками

На глазах гренландской акулы часто живут паразитические рачки Ommatokoita elongata. На первый взгляд — неприятные соседи, но всё сложнее. Учёные заметили, что эти рачки слабо светятся голубоватым светом, создавая биолюминесцентный эффект.

Такое свечение привлекает мелкую рыбу, и добыча буквально сама подплывает к хищнице. Получается странный союз: паразит ослепляет акулу, но помогает ей кормиться. Биологи до сих пор спорят, кто кого использует сильнее.

Ледяное детство

Полярная акула размножается яйцеживорождением. Самка вынашивает яйца внутри себя, и потом детёныши — длиной около 90 см — появляются уже сформированными. Ухода за потомством нет: мать уплывает, оставляя малышей выживать самостоятельно.

Скорость роста у них такая же медленная, как и у взрослых. Зато спасает химический состав тела: высокая концентрация мочевины делает их мясо ядовитым и непригодным для большинства хищников. Поэтому даже детёныши редко становятся чьим-то обедом.

Таблица "Плюсы и минусы" полярной акулы

Плюсы Минусы
Рекордная продолжительность жизни Медленный рост и позднее половое созревание
Уникальная адаптация к холоду Высокая уязвимость к климатическим изменениям
Может жить на глубине более 2000 м Почти не способна к быстрой миграции
Отличное обоняние и химическая защита Медлительность делает уязвимой для человека

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вылов акулы ради мяса.
    Последствие: продукт токсичен из-за мочевины и TMAO.
    Альтернатива: ферментация мяса (так готовят в Исландии традиционный "хаукарль").

  • Ошибка: считать акулу безвредной из-за медлительности.
    Последствие: способна атаковать при неожиданной встрече.
    Альтернатива: соблюдать дистанцию при погружении.

  • Ошибка: игнорировать значение вида в экосистеме.
    Последствие: потеря крупного регулятора пищевых цепей Арктики.
    Альтернатива: включение в программы охраны северных акваторий.

FAQ

Почему полярная акула такая долголетняя?
Из-за низкого метаболизма и холодной среды обмен веществ замедлен в десятки раз, что замедляет старение клеток.

Можно ли увидеть её живьём?
Почти невозможно: живёт на глубине 1000-2200 м, выходит к поверхности только в северных фьордах и зимой подо льдом.

Почему её мясо ядовито?
В тканях накапливается мочевина и триметиламиноксид. Без специальной обработки мясо вызывает тяжёлую интоксикацию.

Как люди используют акулу?
В Исландии мясо ферментируют и едят как национальное блюдо, а печень используют для получения масла.

Сколько акул осталось?
Точные данные неизвестны. Вид малочислен, но пока не занесён в список вымирающих благодаря труднодоступным местам обитания.

Мифы и правда

  • Миф: полярная акула безобидна и медлительна.
    Правда: способна напасть на тюленя или спящего кита — при случае становится хищником высшего уровня.
  • Миф: она спит по полгода.
    Правда: активна постоянно, просто движется медленно.
  • Миф: может жить только в Арктике.
    Правда: встречается и в Северной Атлантике — у Исландии, Канады и даже Британии.

Три интересных факта

  • Самка возрастом около 400 лет, пойманная у берегов Гренландии, считается самым старым позвоночным в истории науки.
  • Из-за накопления токсинов мясо акулы вызывает галлюцинации — эффект, известный у эскимосов как "акульное опьянение".
  • Расхожее мнение, что полярные акулы питаются людьми, — миф: подтверждений таких случаев нет.

Исторический контекст

  • 1600-е годы: гренландских акул начали вылавливать ради жира для лампового масла.
  • XX век: вид почти исчез из прибрежных вод из-за промысла, но восстановился после запрета.
  • Легенда о "гигантской акуле, топящей корабли" — художественный вымысел китобоев XIX века.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
